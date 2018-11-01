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Sürgülü tasarım ve ekrandan parmak izi okuma: Lenovo Z5 Pro ile tanışın

Lenovo, ekran-gövde oranı ile nirvanaya ulaşmış yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. Sürgülü ön kamera sistemi ile gelen Lenovo Z5 Pro ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip.
6 ay
9,1b
1
24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Merakla beklenen Lenovo Z5 Pro nihayet resmen tanıtıldı. Akıllı telefon birkaç ay önce piyasaya sürülen Lenovo Z5'in farklı bir varyantı. Cihazın önemli özellikleri arasında sürgülü tasarım ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Ayrıca hem önünde hem de arkasında çift kamera var.

Teknik özellikler

Lenovo Z5 Pro sürgülü tasarım ile gelen dördüncü akıllı telefon oldu. İlk olarak Oppo Find X'te gördüğümüz sürgülü mekanizma kısa süre önce tanıtılan Mi Mix 3 ve Honor Magic 2 modellerinde de kullanılmıştı. Cihaz Full HD+ çözünürlükte 6.39 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca %95.06 ekran-gövde oranı ile piyasadaki en iddialı model olmuş durumda.
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Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM'den alan telefon 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunulacak. Bununla birlikte 3.350 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu belirtelim. Cihaz, Android 8.1 Oreo tabanlı Lenovo ZUI 10.0 arayüzü yüklü şekilde geliyor.

Kamera özellikleri

Lenovo Z5 Pro'nun arka tarafında 24 megapiksellik (Sony IMX576) ana sensör ve 16 megapiksel (Sony IMX519) çözünürlüğünde ikinci sensöre ev sahipliği yapan dikey çift kamera sistemi var.
Bu sensörler 4K video çekimi, saniyede 120 kare 1080p video kaydı, HDR, PDAF, çift f/1.8 diyafram lensi, AI (yapay zeka) sahne tanıma ve süper gece sahne modu gibi özellikler sunuyor.
Cihazın gövdesinde yer alan ön kameralar ise ekran aşağı doğru kaydırılarak ortaya çıkarılabiliyor. Bu kısımda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel kızılötesi sensörden oluşan çift kamera sistemi mevcut.

Lenovo Z5 Pro fiyat etiketi

Akıllı telefon IR (kızılötesi) tabanlı yüz tanıma teknolojisi sunuyor. Ayrıca çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C girişi gibi özellikleri var. Cihazda 3.5 mm kulaklık jakı bulunmuyor ancak Lenovo kutuya 3.5 mm'den USB-C'ye dönüştürücü bir adaptör eklemeyi ihmal etmemiş.
Lenovo Z5 Pro'nun 64 GB depolama alanına sahip varyantı 287 dolar fiyat etiketi ile satılacak. 128 GB depolama alanı sunan modelini satın almak isteyenlerin ise 337 dolar ödemesi gerekecek. 11 Kasım'da piyasaya sürülecek akıllı telefonun şimdilik sadece siyah renk seçeneği var.

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10ff 6 ay en beğenilen
287 dolar diyor yahu...
adamlar 287 lira verip gibi alıyorlar. ulan bu ülkede yasamıyor, yasamaya çalısıyoruz ancak...
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El_domingo 6 ay
nubia x kızakla surguyle ikici kamerayla ugracagına arka tarafada bir ekran koymuş işi bitirmiş..
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carloska 6 ay
mix 3 katili olabilir
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N. Chomsky 5 ay

2500'den gelse iyi deniliyor

Gerçi bunda kimin suçu olduğunu hepimiz biliyoruz da bahsetmeye değmez.
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kadalt 5 ay
Bu telefon ilk çıkacağını duyulduğunda 4 TB depolama ile geliyorum demişti, demekki gelene kadar kala kala 128 ve 64 gb kalmış 😂
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Hellori Hazretleri 6 ay
Yok mu bir gelişme bu cihazda? 11 Kasım'da satışa çıktı hatta aliexpresste 6/64 varyasyonu 1950 TL.
Şu şartlarda Türkiye'ye garantisiz 2200-2300 liradan gelse yıkar geçer imei işi halledilebiliyor çünkü. Kaderide Z5'in ki gibi olmayacak bu telefonun diye tahmin ediyorum. Nitekim bu özelliklerle bu fiyattan geldiği için custom rom işleri zengin olacaktır global rom olmasada uygun bir rom kurar kullanırız diye düşünüyorum. Tek merakım bataryası yeterli olacak mı? Op6t alacağım sırf şu cihaz için bekliyorum uygun gelirse düşünmeden sipariş vericem.
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DPLALİ 6 ay
Kötü
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Bay Robot 6 ay
Lenovo’nun en büyük sorunu her şeyi çinli düşünmesi. Yeni bir uygulana çıkıyor adamlar ingilizce koymaya bile zahmet etmemiş sonradan ekleriz acelesi yok havasında...
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nediyonlasen 6 ay
2500den gelse poconun esamesi okunmaz. Fırsatcılar bu cihazada 3000tl ceker artık.
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DH Misafiri 6 ay
Piyasaakş en iyi ekren çerçeve oranına sahip cihaz ceçildi %95.06 ile kamerası E F S A N E
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Bloodin 6 ay
Her şey iyi güzel de, zoom yok, geniş açı yok, siyah beyaz yok, iki tane aynı görüş açısına sahip, ikisi de renkli kamera koymak nedir? Amaç ne? 576+519 yerine sadece IMX586 koysaydı çok daha iyiydi...
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esmerbuyucu 6 ay
Sürgülü+ekrandan parmak izi okumalı=Çinli izlenimi veriyor. Ki Çinli izlenimi vermesinin ne demek olduğunu herkes bilir 😂
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Bloodin 6 ay esmerbuyucu
Ki Lenovo Çinlidir zaten...
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TearsForFears 6 ay
Çentikten sonra kızaklı telefonlar moda oldu. Ben gidipte çentikli ve kızaklı telefon almam. Bu fiyata meizu 16x var 400 dolar civarında meizu 16 var. Daha yukarı çıkarsan oneplus 6t daha yukarda s9 s9 plus. Başkada telefon alınmaz.
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