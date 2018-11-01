Sürgülü tasarım ve ekrandan parmak izi okuma: Lenovo Z5 Pro ile tanışın

Merakla beklenen Lenovo Z5 Pro nihayet resmen tanıtıldı. Akıllı telefon birkaç ay önce piyasaya sürülen Lenovo Z5'in farklı bir varyantı. Cihazın önemli özellikleri arasında sürgülü tasarım ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Ayrıca hem önünde hem de arkasında çift kamera var.

Teknik özellikler

Lenovo Z5 Pro sürgülü tasarım ile gelen dördüncü akıllı telefon oldu. İlk olarak Oppo Find X'te gördüğümüz sürgülü mekanizma kısa süre önce tanıtılan Mi Mix 3 ve Honor Magic 2 modellerinde de kullanılmıştı. Cihaz Full HD+ çözünürlükte 6.39 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca %95.06 ekran-gövde oranı ile piyasadaki en iddialı model olmuş durumda.

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Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM'den alan telefon 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunulacak. Bununla birlikte 3.350 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu belirtelim. Cihaz, Android 8.1 Oreo tabanlı Lenovo ZUI 10.0 arayüzü yüklü şekilde geliyor.

Kamera özellikleri

Lenovo Z5 Pro'nun arka tarafında 24 megapiksellik (Sony IMX576) ana sensör ve 16 megapiksel (Sony IMX519) çözünürlüğünde ikinci sensöre ev sahipliği yapan dikey çift kamera sistemi var.

Bu sensörler 4K video çekimi, saniyede 120 kare 1080p video kaydı, HDR, PDAF, çift f/1.8 diyafram lensi, AI (yapay zeka) sahne tanıma ve süper gece sahne modu gibi özellikler sunuyor.

Cihazın gövdesinde yer alan ön kameralar ise ekran aşağı doğru kaydırılarak ortaya çıkarılabiliyor. Bu kısımda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel kızılötesi sensörden oluşan çift kamera sistemi mevcut.

Lenovo Z5 Pro fiyat etiketi

Akıllı telefon IR (kızılötesi) tabanlı yüz tanıma teknolojisi sunuyor. Ayrıca çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C girişi gibi özellikleri var. Cihazda 3.5 mm kulaklık jakı bulunmuyor ancak Lenovo kutuya 3.5 mm'den USB-C'ye dönüştürücü bir adaptör eklemeyi ihmal etmemiş.

Lenovo Z5 Pro'nun 64 GB depolama alanına sahip varyantı 287 dolar fiyat etiketi ile satılacak. 128 GB depolama alanı sunan modelini satın almak isteyenlerin ise 337 dolar ödemesi gerekecek. 11 Kasım'da piyasaya sürülecek akıllı telefonun şimdilik sadece siyah renk seçeneği var.