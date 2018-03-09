Snapdragon 855 yonga seti bazı dökümanlarda göründü

Qualcomm’un 7nm sürecindeki ilk yonga seti olması beklenen Snapdragon 855, gelecek yılın pek çok amiral gemi modeline güç verecek. Bununla birlikte Qualcomm’un daha agresif planları var.

Snapdragon 855 özellikleri

Softbank’a ait gelir raporlarında elde edilen bilgilere göre Snapdragon 855 Fusion Platform adında yeni bir isimlendirme ile karşı karşıyayız. Paket içerisinde Snapdragon 855 yonga seti ve 5G uyumlu Snapdragon X50 modem yer alıyor.

Qualcomm’un neden yeni bir isimlendirmeye gittiği bilinmiyor ancak tahminler yonga setinin daha fazla öne çıkmaya başlayacağı ve farklı sektörlerde firmanın ağırlığını arttırma hedefinin olduğu, bu bakımdan da daha agresif bir isimlendirmeye gidildiği yönünde.

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Snapdragon 855 yonga setinin dünyanın ilk 5G uyumlu akıllı telefonlarına hayat vereceğine şüphe yok. 2019 ortalarına doğru beklenen bu telefonlar Galaxy S10 sonrasında Galaxy Note 10 veya Sony Xperia XZ3 gibi modeller olacak.

Diğer taraftan Windows dizüstü segmentinde de Qualcomm’un ağırlığı artıyor. Yüksek performanslı ve 5G uyumlu dizüstü modelleri için Snapdragon 855 Fusion Platform biçilmiş kaftan olacak.

Yine trendi giderek yükselen bağımsız sanal gerçeklik kaskları ihtiyaç duyulan yüksek performans değerlerine Snapdragon 855 ile ulaşabilir. Ayrıca 5G modem desteği ile artık çok akıcı kablosuz sanal gerçeklik deneyimleri de mümkün olacaktır.

Snapdragon 855 Fusion Platform paketini kimin üreteceği şimdilik belirsiz ancak Samsung ile yapılan uzun soluklu ortaklık ibreyi Güney Kore devine çeviriyor. Yine de TSMC bir sürpriz yapabilir.