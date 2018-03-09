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Snapdragon 855 yonga seti bazı dökümanlarda göründü

Qualcomm yeni amiral gemisi Snapdragon 855 yonga setini daha farklı bir paket halinde sunmayı planlıyor. Paketin yeni adı Snapdragon 855 Fusion Platform olacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,8b
1
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm’un 7nm sürecindeki ilk yonga seti olması beklenen Snapdragon 855, gelecek yılın pek çok amiral gemi modeline güç verecek. Bununla birlikte Qualcomm’un daha agresif planları var.

Snapdragon 855 özellikleri

Softbank’a ait gelir raporlarında elde edilen bilgilere göre Snapdragon 855 Fusion Platform adında yeni bir isimlendirme ile karşı karşıyayız. Paket içerisinde Snapdragon 855 yonga seti ve 5G uyumlu Snapdragon X50 modem yer alıyor.

Qualcomm’un neden yeni bir isimlendirmeye gittiği bilinmiyor ancak tahminler yonga setinin daha fazla öne çıkmaya başlayacağı ve farklı sektörlerde firmanın ağırlığını arttırma hedefinin olduğu, bu bakımdan da daha agresif bir isimlendirmeye gidildiği yönünde.

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Snapdragon 855 yonga setinin dünyanın ilk 5G uyumlu akıllı telefonlarına hayat vereceğine şüphe yok. 2019 ortalarına doğru beklenen bu telefonlar Galaxy S10 sonrasında Galaxy Note 10 veya Sony Xperia XZ3 gibi modeller olacak.

Diğer taraftan Windows dizüstü segmentinde de Qualcomm’un ağırlığı artıyor. Yüksek performanslı ve 5G uyumlu dizüstü modelleri için Snapdragon 855 Fusion Platform biçilmiş kaftan olacak.

Yine trendi giderek yükselen bağımsız sanal gerçeklik kaskları ihtiyaç duyulan yüksek performans değerlerine Snapdragon 855 ile ulaşabilir. Ayrıca 5G modem desteği ile artık çok akıcı kablosuz sanal gerçeklik deneyimleri de mümkün olacaktır.

Snapdragon 855 Fusion Platform paketini kimin üreteceği şimdilik belirsiz ancak Samsung ile yapılan uzun soluklu ortaklık ibreyi Güney Kore devine çeviriyor. Yine de TSMC bir sürpriz yapabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/08/the-snapdragon-855-fusion-platform-is-qualcomms-next-flagship-chipset/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gomisss 1 yıl en beğenilen
Biz daha 600 leri zor alıyoruz 855 diyor kimbilir kaç bin TL olacak 6-7 binleri zorlar bu işlemci biz 835 bile alamadık daha en düşüğü 2000 liradan başlıyor.
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General. 1 yıl
İşlemci haberlerini görünce, her seferinde dejavu yaşıyorum. Yüzdeler havada uçuşuyor.
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ARTHUR. 1 yıl
Eskiden ne güzeldi, bir araştırmamız yoktu gider nokyaya kazıklanır gelirdik. Şimdide çok değişen bişey yok snapdragona yetişemiyoruz.
İşlemcim snapdragon 801 ama kasıyor, sonradan çıkan ve bu işlemciden düşük olan modeller yağ gibi. Ben bişey anlamadım .
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sis651 1 yıl ARTHUR.
Bende de Samsung Galaxy S5 var 801 işlemcili. İşlemci halen gayet yeterli performans olarak ve telefon da hem pili değiştirilebilir hem de su geçirmez olmasıyla günümüz telefonlarından önde. Ancak 2 GB RAM artık yetersiz kalıyor. Tonla uygulama var, hepsi bellekte arka planda duruyor. 2 GB bellek yetersiz kaldığı için cihazda sürekli kswapd işlemi çalışıyor, yani RAM yetersiz kaldığı için depolama çipinden de kısımları RAM olarak kullanıyor. Kasmanın sebebi bu. Günde ya da birkaç günde bir yeniden başlatmakta fayda var.
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Gomisss 1 yıl en beğenilen
Biz daha 600 leri zor alıyoruz 855 diyor kimbilir kaç bin TL olacak 6-7 binleri zorlar bu işlemci biz 835 bile alamadık daha en düşüğü 2000 liradan başlıyor.
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zolzauza 1 yıl
Benim emektar snapdragon S4 pro nun gözü yaşlı okudu haberi , can çekişiyor ama ölmüyor :)
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Bukalemun 1 yıl
808/810/820/821/835/845/855 isimlendirme zaten hatali... Suanda SD 650 yaklaşık 2 yıllık ve SD 625 cihaz piyasa da daha çok !! Nerede SD 652 ' ler !? Her yer SD 210/430/435 kaynıyor. SD 810 ' dan sonra sapıttılar !
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buraoca2 1 yıl Bukalemun
Bukalemun
808/810/820/821/835/845/855 isimlendirme zaten hatali... Suanda SD 650 yaklaşık 2 yıllık ve SD 625 cihaz piyasa da daha çok !! Nerede SD 652 ' ler !? Her yer SD 210/430/435 kaynıyor. SD 810 ' dan sonra sapıttılar !

Bu durum Chipset seçenlerin suçu, Qualcomm un değil.
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