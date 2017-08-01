Snap'te hisse satışı başladı

Snapchat uygulamasının sahibi olan Snap, geçtiğimiz mart ayında, son yılların teknoloji dünyası adına en önemli halka arzlarından birini gerçekleştirmiş ve borsada işlem görmeye başlamıştı. Halka arzın ardından şirket çalışanları, kurucular ve yatırımcılar için uygulanan kilit süresi kurucular ve yatırımcılar adına sona erdi. Yani halka arzdan yaklaşık 150 gün sonra erken yatırımcılar ve kurucular ellerinde bulunan şirket hisselerini satma hakkına kavuştu. Kilitlenme süresiyle birlikte büyük bir hisse satışı öngörülüyordu ve bu durum şirketin hisse değerini son birkaç haftadır aşağı çekiyordu ancak beklenen yaşanmadı.





31 Temmuz'dan itibaren bazı yatırımcılar ve şirket kurucuları düşük miktardaki hisseleri satışa çıkardı ve Snap hisselerinde sadece yüzde 1'lik bir düşüş yaşandı ve şirket dünü 13.67$'da kapattı. Hisse değerinde düşüş olsa da aslında bu düşüş beklenene kıyasla oldukça az zira kilitlenme süresi sona erdiğinde hisse satma hakkına sahip olan pek çok kişi(özellikle kurucular ve çalışanlar) hisseleri hızlıca ellerinden çıkarıp nakit sağlamak ister. Örneğin Twitter'ın halka arzının ardından ilk kilit süresi sona erdiğinde şirketin hisse değeri bir önceki güne kıyasla yüzde 18 azalmıştı. Tabi Snap için tehlike sona ermiş değil çünkü çalışanlar ve diğer yatırımcıların da hisse satma hakkına sahip olacağı asıl kilitlenme süresi henüz sona ermedi. Şu an için Snap'in önünde büyük bir belirsizlik var.





Asıl Kırılma 2 Hafta Sonra Gelebilir

Şirket 10 Ağustos'ta kazanç raporunu açıklayacak ve kazanç raporunun olumlu olması halinde şirket hisseleri değer kazanabilir ancak 14 Ağustos'ta şirket çalışanları ve diğer yatırımcılar için kilit süresi sona erecek. 14 Ağustos'tan sonra hızlı bir hisse satışı gerçekleşirse şirketin hisse değeri tekrar düşebilir. Snap spekülatörleri, sosyal medya devi Facebook'un da halka arz sonrasında ilk etapta zorlu bir süreçten geçtiğini ancak şu an hisse değerini halka arz anına göre en az 4 kat arttırdığını söylüyor. Öte yandan Twitter'da ise halka arz sonrasında hisse değerleri tavan yapmış ancak zamanla kullanıcı artışının yavaşlamasına bağlı olarak yatırımcıların hevesi kaçmış ve hisseler değer kaybetmişti.





Hisse senetlerinin ilk aylardaki yükselişi ya da düşüşü şirketin geleceği hakkında kesin bilgiler vermiyor ancak kimileri Snap'in yanlış bir zamanda halka arz edildiğini düşünüyor çünkü Snapchat'in rakibi olan Instagram, Snap halka arz edilene kadar Snapchat'teki hikayeler özelliğini kopyalamış ve önemli başarılar elde etmişti.

https://techcrunch.com/2017/07/31/snap-down-just-1-after-first-wave-of-lockup-expirations/?ncid=mobilenavtrend