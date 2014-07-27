Snaptrax projesi şapkanızı kablosuz kulaklık haline getiriyor





Son dönemde akıllı saat veya bileklikler üzerinden mobil cihazları kısmen kontrol etsek de aslında Bluetooth kulaklıkları da uzun süredir belirli bir seviyede mobil cihazların uzaktan kontrolünü sağlıyor. Snaptrax projesi geleneksel yöntemi farklı bir konsept ile birleştirmiş.





Avustralya'da devam eden Snaptrax projesi temel olarak Bluetooth kablosuz kulaklık özellikleri taşıyan bir beyzbol şapkası. Ülke vatandaşları beyzbol şapkalarını çok sık giydikleri için Snaptrax ile telefonu ceplerinden çıkarmadan kontrol etmek çok daha kolay bir hale geliyor.





Snaptrax Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanıyor. Şapkanın üzerinde bağlantı kuran ve sesi ayarlayan bir buton mevcut. Ayrıca her iki kenarda birer hoparlör ve mikrofon yer alıyor.





Snaptrax cihazınızı sesle kontrol etmek mantığına dayanıyor. Bu sayede bir arama başlatıyor veya kabul edebiliyor, SMS gönderebiliyor, müzik oynatıcıyı kontrol edebiliyor, navigasyon yapabiliyor, mail yazabiliyor ve alarm kurabiliyorsunuz. Şapkada herhangi bir kontrol butonu olmadığı için herşey ses üzerinden gerçekleşmek zorunda.





Sürekli kafanızda olduğu için Snaptrax özel bir radyasyon azaltıcı teknoloji ile geliyor. Şapka ilk olarak iPhone ile uyumlu hale getirilecek. Sonrasında ise Android telefonlara sıra gelecek. Kickstarter üzerinde destek arayan proje 158000$ toplamak zorunda ve 190$ bağış karşılığında bir adet şapka hediye edilecek.

https://www.kickstarter.com/projects/snaptrax/snaptrax-bluetooth-baseball-cap?ref=nav_search