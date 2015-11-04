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Snowden bu iletişim uygulamasını kullanıyor

Güvenlik konusu iletişim uygulamalarını kullananlar için önem arz etmeye başladı. Bu konuda Edward Snowden'in tavsiyesini alan iletişim uygulaması Signal for Android indirmeye sunuldu.
3 yıl
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1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Snowden bu iletişim uygulamasını kullanıyor

Son dönemde iletişim uygulamalarında güvenlik önem kazanmış durumda. Sohbetlere kimsenin müdahale etmesini istemeyen kullanıcılara yönelik uçtan uca şifreleme gibi çözümler sunulmaya başlandı. Signal for Android en güvenilir sohbet uygulaması sloganıyla görücüye çıkıyor. 

Open Whisper Systems tarafından geliştirilen Signal for Android aslında önceki iki uygulamanın birleştirilmiş hali. OWS güvenli ses aktarımı sağlayan RedPhone ve metin tabanlı iletişim sağlayan TextSecure uygulamalarını bir araya getirdi. 

Kullanıcılar uçtan uca şifreleme altında sesli görüşme yapabiliyor ve sohbet edebiliyor. Sohbet ederken gruplar oluşturabilmek yine çok güvenli bir şekilde metinlere fotoğraf ve video ekleyebilmek mümkün.

Herhangi bir arka kapı bulunmadığını belirten OWS, uygulamanın kaynak kodunu herkese açmış böylece sistemin nasıl çalıştığını ve herhangi bir açık bulunup bulunmadığını görebilirsiniz. İletişim uygulamalarının izlendiğini dünyaya duyuran ünlü Snowden de uygulamayı onaylamış ve kendisinin de bizzat kullandığını ifade etmiş. Tabii bu bir reklam çalışması mı bilemiyoruz. Uygulama Android için geçerli.


 

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fuujitsu 3 yıl
Güzel bir şeye benziyor. Şans verilebilir bence.
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