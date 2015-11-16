Soda Dungeon ile zindana sodalı yorum





Soda Dungeon sadece soda ürünleri satılan bir hanı işletirken, aynı zamanda burada ekibinize adam seçerek zindanlarda çeşitli mücadeleler verdiğiniz bir hikayeyi anlatıyor.





Soda hanını sürekli geliştirerek yeni ve yetenekli müşterileri çekmeye çalışırken daha sonra bu müşterileri zindan ekibinize parayla dahil etmeniz gerekiyor. Belirli bir can sayısı ile girdiğiniz zindanlarda en az 10 dalga halinde düşmanlar ve bosslar geliyor. Sıra tabanlı olarak birbirinize hamle yaptığınız oyunda canınız fazla ise tüm zindanı bitirerek çıkıyorsunuz değilse yeniden hana dönerek ekibi kuruyor ve tekrar zindana giriyorsunuz.





Zindanları tamamen bitirmek için ekibinizin güçlü silahlara ve canı yükseltecek zırhlara ihtiyacı var. Boss dövüşlerini de hesaba katarak handa en iyi sodaları hazırlamanız gerekiyor. Eğlenceli zamanlar vadeden oyun ücretsiz.







