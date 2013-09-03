Şok: Microsoft, Nokia'nın Cihazlar ve Servisler birimini 7,2 milyar dolara satın aldı

Son dönemde çok konuşuldu, yazıldı, çizildi; ancak hep kağıt üstünde kaldı ta ki bugüne kadar...Yazılım dünyasının önde gelen ismi Microsoft, yaptığı açıklama ile Windows Phone platformunun en büyük üreticisi olan Finlandiya'lı telekomünikasyon devi Nokia'nın Cihazlar ve Servisler bölümünü 7,1 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Teknoloji dünyasında şok etkisi yaratan ve akıllı telefon dünyasındaki dengelerin tamamen değişmesine gebe olan bu satın alımla birlikte Nokia'nın 32000 çalışanı Microsoft bünyesine transfer olacak ve deneyimlerini, çalışmalarını, vizyonlarını Microsoft'un daha iyi noktalara gelmesi için kullanacak. Bu çalışanlara direkt üretimde ve montajda yer alan Finlandiya'daki 4700 çalışan ve dünya genelindeki 18300 çalışan dahil.

Satın alım, ayrıca Microsoft'a birçok marka / teknoloji / servisi kullanım yolunu da açtı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Microsoft, Lumia ve Asha markalarını da satın alırken; Nokia ismini de lisanslayarak Nokia ismini cihazlar tarafında yaşatacağı belirtildi. Benzer şekilde Qualcomm ile Nokia arasında yapılan uzun vadeli anlaşmada Nokia'nın yerine bundan böyle Microsoft taraf olurken; Microsoft, 10 yıl boyunca Nokia'nın patentlerini kullanım (imtiyaz) hakkına sahip oldu. Ayrıca Nokia'nın haritalar servisi Here de hayatını Microsoft çatısı altında sürdürecek.

Microsoft'un icra kurulu başkanı Steve Ballmer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

(Satın alım) geleceğe atılan çok önemli bir adım, her iki firmanın çalışanlarının da, hissedarlarının da ve elbette müşterilerinin de kazanmasını sağlayan bir adım. Bu iki büyük takımı bir araya getirmek, telefon alanında Microsoft'un payını ve kazancını arttırırken, Microsoft ve tüm iş ortaklarının fırsatlarını güçlendirecek... (Nokia'nın) Yenilikçiliği ve her fiyat segmentindeki telefonlarının verdiği gücün yanı sıra donanım tasarımı ve mühendislik, tedarik zinciri ve üretim yönetimi, satış, pazarlama ve dağıtım gibi kritik alanlardaki ne kadar kabiliyetli ve yetenekli olduğunu biliyoruz.

Nokia'nın Microsoft'tan transfer ettiği ve firmanın Finlandiyalı olmayan ilk icra kurulu başkanı olarak tarihe geçen Stephen Elop da satın alımı geleceğe atılan kritik bir adım olarak nitelendirdi. Öte yandan Elop, satın alımla birlikte icra kurulu üyeliği sıfatını bırakarak, Microsoft'un cihazlardan sorumlu takımının yöneticiliğine geçiş yaparak, 3 yıllık Microsoft-dışı tatili son bulmuş oldu.

<p><a href="http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/09/02/the-next-chapter-an-open-letter-from-steve-ballmer-and-stephen-elop.aspx"><strong>Microsoft</strong></a></p>