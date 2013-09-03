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Şok: Microsoft, Nokia'nın Cihazlar ve Servisler birimini 7,2 milyar dolara satın aldı

5 yıl
8,1b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Şok: Microsoft, Nokia'nın Cihazlar ve Servisler birimini 7,2 milyar dolara satın aldı
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Son dönemde çok konuşuldu, yazıldı, çizildi; ancak hep kağıt üstünde kaldı ta ki bugüne kadar...Yazılım dünyasının önde gelen ismi Microsoft, yaptığı açıklama ile Windows Phone platformunun en büyük üreticisi olan Finlandiya'lı telekomünikasyon devi Nokia'nın Cihazlar ve Servisler bölümünü 7,1 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Teknoloji dünyasında şok etkisi yaratan ve akıllı telefon dünyasındaki dengelerin tamamen değişmesine gebe olan bu satın alımla birlikte Nokia'nın 32000 çalışanı Microsoft bünyesine transfer olacak ve deneyimlerini, çalışmalarını, vizyonlarını Microsoft'un daha iyi noktalara gelmesi için kullanacak. Bu çalışanlara direkt üretimde ve montajda yer alan Finlandiya'daki 4700 çalışan ve dünya genelindeki 18300 çalışan dahil.

Satın alım, ayrıca Microsoft'a birçok marka / teknoloji / servisi kullanım yolunu da açtı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Microsoft, Lumia ve Asha markalarını da satın alırken; Nokia ismini de lisanslayarak Nokia ismini cihazlar tarafında yaşatacağı belirtildi. Benzer şekilde Qualcomm ile Nokia arasında yapılan uzun vadeli anlaşmada Nokia'nın yerine bundan böyle Microsoft taraf olurken; Microsoft, 10 yıl boyunca Nokia'nın patentlerini kullanım (imtiyaz) hakkına sahip oldu. Ayrıca Nokia'nın haritalar servisi Here de hayatını Microsoft çatısı altında sürdürecek.

Microsoft'un icra kurulu başkanı Steve Ballmer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

(Satın alım) geleceğe atılan çok önemli bir adım, her iki firmanın çalışanlarının da, hissedarlarının da ve elbette müşterilerinin de kazanmasını sağlayan bir adım. Bu iki büyük takımı bir araya getirmek, telefon alanında Microsoft'un payını ve kazancını arttırırken, Microsoft ve tüm iş ortaklarının fırsatlarını güçlendirecek... (Nokia'nın) Yenilikçiliği ve her fiyat segmentindeki telefonlarının verdiği gücün yanı sıra donanım tasarımı ve mühendislik, tedarik zinciri ve üretim yönetimi, satış, pazarlama ve dağıtım gibi kritik alanlardaki ne kadar kabiliyetli ve yetenekli olduğunu biliyoruz.

Nokia'nın Microsoft'tan transfer ettiği ve firmanın Finlandiyalı olmayan ilk icra kurulu başkanı olarak tarihe geçen Stephen Elop da satın alımı geleceğe atılan kritik bir adım olarak nitelendirdi. Öte yandan Elop, satın alımla birlikte icra kurulu üyeliği sıfatını bırakarak, Microsoft'un cihazlardan sorumlu takımının yöneticiliğine geçiş yaparak, 3 yıllık Microsoft-dışı tatili son bulmuş oldu.


<p><a href="http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/09/02/the-next-chapter-an-open-letter-from-steve-ballmer-and-stephen-elop.aspx"><strong>Microsoft</strong></a></p> Yorum Yaz
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KediTartaklayanBodyciFare 5 yıl en beğenilen
Elop görevini tamamlamış.
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mert1907 5 yıl
Nokia şimdi ya batar ya çıkar ya Allah kahretsin bunun olmasindan korkuyodum Microsoft veya başkası Nokia'nın satılmasına kesinlikle karşıydım gitti Amerikan sermayesine yem oldu güzelim firma ve şimdi marka degeri kalmadi gözümde isterse başarıdan başarıya koşsun. Elop'da amacına ulaştı önce firma Symbian ve MeeGo'dan uzaklaştırıldı ve Microsoft'un kucaǧına atıldı ve kaçınılmaz olarak da satın alım gerçekleşti. Nokia eǧer MeeGo ile devam etseydi başarıya koşardı eminim ama yazık çok yazık oldu. Motorola bile 12.5 milyara gitti Nokia ondan dahami deǧersizdi !
Nokia şimdi ya batar ya çıkar ya Allah kahretsin bunun olmasindan korkuyodum Microsoft veya başkası Nokia'nın satılmasına kesinlikle karşıydım gitti Amerikan s...
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1 Yanıt Yanıtla +83
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danGerfuLL 5 yıl
Yazık oldu Nokia gibi bir şirket tek başına ayakta durabilmeliydi.


Bu Nokia yöneticileri salağın önde gideni, arkadaş 6 senede firmayı nasıl dibe batırıp şirketin değerini 7.2 milyar dolara düşürebiliyorsunuz. Lan ne işi var Elop'un orada, kurmuşsun Intel ile ortaklık vur dibine MeeGo'nun üret yandan Symbian'ı. Yani koskoca devi, cüce etmek böyle bir şey olsa gerek.

Neyse sabah sabah daha fazla gerilmeyim.
Yazık oldu Nokia gibi bir şirket tek başına ayakta durabilmeliydi.Bu Nokia yöneticileri salağın önde gideni, arkadaş 6 senede firmayı na...
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2 Yanıt Yanıtla +74
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phantom_coal 4 yıl
Nokia piyasadan silindi,ne oldum dememeli,ne olucağım demeli.
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arkadasx 4 yıl
Bedavaya gitmiş koca şirket
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neyaptinabiya 4 yıl
enteresan gerçekten. nokia'nın sonu ne olacak ileride hayret
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DH Misafiri 4 yıl
Here hala nokia da siz hep nokia haberlerini yanlış yazıyonyuz samsung çusunuz kabul edin
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Utku 5 yıl
Hala bi multitasking krali aramaya luzum yok. Bu unvan hala symbianin; ama o da cope gitti.

Wp8'de multitasking yok, dogrudur; fakat ios ve androidde de yok.
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eofdred 5 yıl Utku
Utku

Hala bi multitasking krali aramaya luzum yok. Bu unvan hala symbianin; ama o da cope gitti.

Wp8'de multitasking yok, dogrudur; fakat ios ve androidde de yok.

jolla
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darkaura 5 yıl Utku
Utku

Hala bi multitasking krali aramaya luzum yok. Bu unvan hala symbianin; ama o da cope gitti.

Wp8'de multitasking yok, dogrudur; fakat ios ve androidde de yok.

androidde nasil multitasking yok. daha neyi elestirdiginizi bilmiyorsunuz. arka planda torrentla film indirirken yada esfile explorerda buyuk zip dosyalari extract/compress ederken onde webde browse edebiliyorum. simdi bu multitasking degilmidir.
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dryope_21 5 yıl
Nokia yı symbian inadı bitirdi.Dünyada ''neden symbianda kaldı''sorusuna kimse hala net bir cevap veya uygun bir bahane veremiyor.bugün dünyamızda donanımın pek bi önemi yok.iş yazılımda bitiyor.ekonomi derslerinde Nokia-android çıkmazı ders olarak işletilecek ender bir örnek olaydır.örnek vermek gerekirse summly isimli yazılımı liseli çocuk yahoo ya 30 milyon dolara sattı.halbuki bi samsungun s4 satışından bu ciroyu elde edebilmesi için;
s4= 1800 lira (BASİT ÖRNEK)
dolar=2 lira
toplam 33333 s4 satması lazım.microsoft yazılımdaki tahtını kaybetmemek için Nokia ya yöneldi.eğer zamanla wp8 veya daha ileriki sürümlerde market çeşidini artırıp stabil bir donanım-yazılım simetrisi elde ederse devrim yapabilir.Android veya İOS diyeceksiniz ama bir zamanlar symbianlı Nokialar kraldı ve kralın sessiz sedasız satışı kimsenin aklının ucundan geçmezdi...
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07ONUR 5 yıl
Ne Microsoft'tan ne de WP8'den hiçbir cacık olmaz... (Sebeplerini aşağıda sıraladım.) Nokia eğer kapasitesi varsa Meego Harmattan'daki bugları temizlemeye başlasın, 2015 yılında ismini geri alınca çıkartsın bir cihaz 2 ay içinde WP'un pazar payını geçmezse ben insan değilim.


N9 - Lumia 920 karşılaştırması ve Microsoft'un mal oluşunun tespiti

1,5 yıldır N9 kullanıyorum, 3-4 gündür babamın aldığı Lumia 920'yi test ediyorum. Daha doğrusu ediyorDUM, dün sıkılıp bıraktım.

1. Multitasking

Efendim bu WP o kadar gerizekalı ki, arkaplanda çalışan müzik uygulamasına geri dönünce birkaç saniye ''sürdülüyor'' yazısı çıkıyor. Oysa N9'da bırakın açılışta beklemeyi, açık uygulamalar ekranından çalan şarkının süre çubuğu anlık olarak takip ediliyor çünkü arkaplandaki tüm uygulamalar tamamen canlı!

İkinci önemli konu da, açık uygulamaları gördüğümüz ekranda uygulamaları kapatamıyor oluşumuz. iOS bunu önceden getirmişken, WP'unun iOS'taki parmak hareketinin aksine uygulamaların köşelerine bir çarpı koyması artık ne desem iyice işin suyu çıkarmak olsa gerek? N9'da ise durum hepsinden daha iyi, tüm açık uygulamalar hangi uygulamada olursanız olun en fazla iki parmak hareketiyle görülüyor ve tek tuşla hepsi birden kapatılabiliyor!

2013 yılı bitecek ancak multitasking konusunda N9'dan daha iyi bir cihaz çıkmış değil, çıkanlar ya da çıkacak olanlar da N9'un kopyaları...

2. Mağaza ve saçmalıkları

Bir uygulamayı yükle dediğinizde, indirme başlayana kadar beklemek zorundasınız! İnsanı kangren edecek birşey, sebebini anlamak imkansız. Bir diğer konu da bir listede uygulamaları gezerken aşağıya kaydırdıkça en fazla 5-10 tane uygulama yükleniyor, sürekli kısa süreli beklemeler yaşanıyor. N9'da ise aynı internet bağlantısıyla uygulama listesinde hiç duraksamadan aşağıya kayabiliyorum, hem de daha fazla uygulama geçiyorum aynı sürede. WP arayüzünü tasarlayan arkadaşlar verimsize ulaşmak için çabalamışlar sanırım.

3. Arayüz'ün iğrençliği

Göze hoş gelen metro arayüzü, ne yazıkki verimsizlikten başka birşey değil. Live tile denilen olay sık kullanılan programları öne almak için işe yarıyor olsa da, bu symbian'da dahi çok kullanılan uygulamaları yukarı taşıyarak yapılabilecek birşey. Geri kalan bildirim özellikleri falan da ''yenilik'' değil, aynı şeyin laciverti. Haliyle bu arayüz neden seçilmiş anlamak mümkün değil?

Arayüzde uygulama listesinde en üstten en aşağıya inmek için kasıntı hareketlerle 3-4 kaydırma, normal şekilde daha da fazla kaydırma yapmak gerekiyor. N9'da ise 100küsür uygulamanın olduğu ana ekranda en üstten en alta inmek ufak bi hareketle mümkün. Haliyle insan 920'de aşağıya doğru kaymak için bile çaba gösteriyor, aptal hissediyor kendini.

Ben Microsoft'tan N9'un 2008'den beri geliştirilen, en sonunda 2010 yılında bugünkü halinin geliştirilmesi başlanan Swipe UI kadar iyi birşey beklemiyordum elbette ancak bu kadar kötü olduğunu da düşünememiştim.

Daha yazılacak çok şey var, sosyal ağlardaki eksikliklerden, galerinin resimden resime geçerken takılıyor oluşuna kadar... Hatta ayarlar menüsünün karmakarışık ve saçma olması... Sırf o ayarlar menüsünün iğrençliği ile ilgili bir paragraf yazı yazılır ama uzatmamak için kesiyorum.

WP8 herkesin kabul edeceği üzre henüz olgun bir sistem değil. Bence son kullanıcıya sunulacak bir arayüz değil metro arayüzü. N9'a geri kaçmamdaki en önemli etken buydu sanırım, tabi genel olarak sıkıcı olması da önemli bir etkendi. Lumia'nın hoşuma giden birkaç yönü vardı, internet tarayıcısı hız bakımından fevkalade, kamera 10 numara 5 yıldız. Ama bazı kıyaslamalarımda N9'un daha doğru renkler ürettiğini gördüm, bahsetmeden geçmeyeyim. Ayrıca hoparlörü ve kulaklık çıkışı da beni etkiledi. Yani anlayacağınız genel olarak Nokia çok iyi bir donanım üretmiş, N9'un bu kadar kaliteli donanımı olamadı ne yazıkki. Ancak WP8 tam bir felaket. Almayı düşününlere tavsiyem, almayın.

Son olarak, Elop meselesiyle ilgili de bir iki cümle kurayım. Mr. Elop CEO olduğunda ''Meego''nun yetersizliklerinden bahsetmişti. Emin olun, son güncellemesini 1,5 yıl önce almış olan, işletim sisteminin gelişimi telefon çıkmadan önce sonlanan N9, güncellemeleri tam WP8'li Lumia 920'den donanımsal bazı olağan durumlar dışında çok daha iyi. Bence Elop'un Nokia'yı bitirmeye geldiğinin en büyük kanıtı budur. Sen Meego'yu yetersiz görüp Windows Phone'u getiriyorsun ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen N9 halen WP'un önünde ve hatta bazı konularda (multitasking başta olmak üzere) iOS dahil tüm platformlardan daha iyi. Nokia'nın kendi aptallığı ile mobil cihaz sektörünü kaybetmesine üzülmüyorum ama arada Maemo ve Meego'nun da yok olmuş olması insanı üzüyor.
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darkaura 5 yıl dryope_21
dryope_21

Nokia yı symbian inadı bitirdi.Dünyada ''neden symbianda kaldı''sorusuna kimse hala net bir cevap veya uygun bir bahane veremiyor.bugün dünyamızda donanımın pek bi önemi yok.iş yazılımda bitiyor.ekonomi derslerinde Nokia-android çıkmazı ders olarak işletilecek ender bir örnek olaydır.örnek vermek gerekirse summly isimli yazılımı liseli çocuk yahoo ya 30 milyon dolara sattı.halbuki bi samsungun s4 satışından bu ciroyu elde edebilmesi için;

s4= 1800 lira (BASİT ÖRNEK)
dolar=2 lira
toplam 33333 s4 satması lazım.microsoft yazılımdaki tahtını kaybetmemek için Nokia ya yöneldi.eğer zamanla wp8 veya daha ileriki sürümlerde market çeşidini artırıp stabil bir donanım-yazılım simetrisi elde ederse devrim yapabilir.Android veya İOS diyeceksiniz ama bir zamanlar symbianlı Nokialar kraldı ve kralın sessiz sedasız satışı kimsenin aklının ucundan geçmezdi...

yazdiklariniza katiliyorum. tek ince farkla, bence nokianin symbiandaki israri kendi acisindan mantikliydi. soylediginiz gibi esas guc, esas para eden kisim yazilim. bu yuzden nokia acisindan baskasinin platformunu kullanmakdansa, kendi kontrol ettigin platformda olmak cok daha onemli bir noktaydi. hatasi pazarin degisen taleplerini gorup symbiani ve donanimini ona gore adapde edememesi oldu. ama symbiandan sonra yaptiklari gercekden ekonomi derslerinde ornek konu olarak okutulabilir.
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Redunay 5 yıl
inexo
iyi olmuş microsoft nokia tasarımcılarını kovsun öncelikle o berbat lumialar yerine adam gibi 1 tane model çıkarsınlar iyi satış yaparlar

Senin pek göz zevkin yokmuş arkadaş
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hawloo 5 yıl
Nokia ve Lumia isimleri değişmiyor.

Microsoft Lumia ve Asha serilerini satın aldı ve Patentleri 10 yıllığına kiraladı.
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gerbera 5 yıl
Hem lumia 820 hemde 920 kullandim,su an icin windows phone uygulama magazasi rakiplerine göre yeteriz gibi dursada ilerleyen zamanlarda açığı kapatacaklari kesin..Ama androidle asla basedemezler.Android gercekten bir başka.
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cancanax 5 yıl
Hoooop ısınmak için altına işeyen finli çocuklar...
Büyük konuşmayacaksın bu alemde...satıverirsin kendini bi anda...
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inexo 5 yıl
iyi olmuş microsoft nokia tasarımcılarını kovsun öncelikle
o berbat lumialar yerine adam gibi 1 tane model çıkarsınlar iyi satış yaparlar
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Dogu-E 5 yıl inexo
inexo
iyi olmuş microsoft nokia tasarımcılarını kovsun öncelikle
o berbat lumialar yerine adam gibi 1 tane model çıkarsınlar iyi satış yaparlar

ne diyon la sen değişik
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Basteryus 5 yıl inexo
inexo

iyi olmuş microsoft nokia tasarımcılarını kovsun öncelikle
o berbat lumialar yerine adam gibi 1 tane model çıkarsınlar iyi satış yaparlar

Berbat tasarım ? Lumia ?

dunyagoz.com/...
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