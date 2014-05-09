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Solar Highway, ABD'nin otoyollarını güneş enerjisi panelleri ile donatmayı planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Solar Highway, ABD'nin otoyollarını güneş enerjisi panelleri ile donatmayı planlıyor

Günümüzde güneş ışığından enerji elde etmek için pek çok farklı teknoloji ve uygulama çözümleri mevcut. Solar Highway firması ise güneşten en iyi şekilde istifade etmenin yolunun otoyoldan geçtiğini düşünmüş olacak ki Solar Roadways adlı bir proje başlatmış.

Firma, projesi ile ABD'deki otoyollara, bisiklet yollarına ve otopark alanlarına güneş enerji panelleri yerleştirerek daha verimli bir şekilde güneş ışığını toplamayı planlıyor. Firma gerekli bütçenin bir kısmını ABD hükümetinden elde etmeyi başarmış. Kalan 1 milyon dolarlık kısmı ise Indiegogo platformundan karşılamayı düşünüyor.

Yollara döşenmek için hazırlanan altıgen paneller uçtan uca 10 veya 17cm uzunluğunda ve en ağır yük kamyonlarına bile dayanacak güçte imal edilecek. Ayrıca panellerin içerisinde kışın çalışmasını sağlamak için bir ısıtma elemanı ve trafik ışıklarının yerine geçebilecek LED ışıklandırma hattı yer alıyor.

Yolun bir kısmına kazılacak hendeklere panellerin güç kablosu bağlantısı yerleştirilecek ve bu hendekler aynı zamanda genişbant internet kabloları için de kullanılabilecek. Paneller sürekli merkez ile iletişim halinde olacak ve arıza veya çalınma durumlarında yetkililere uyarı gönderecek. 

Solar Roadways projesi kurulduğu yollara yakın yerleşim birimlerine de ücretsiz enerji sağlayabilecek. 1 milyon doları 22 günde toplaması gereken projede 1000$ ve üzeri bağışlarda güneş panelleri hediye ediliyor.  

https://www.indiegogo.com/projects/solar-roadways#home Yorum Yaz
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BARIŞ55 5 yıl en beğenilen Brky
Brky

bizimkilerin daha yollarda ki çukurları kapatmasını bekleyelim bizde

Onlar duble yol olduğu için öyle.

Yarın basarlar burayı.

Yolsuzluk=Yoksulluk

Allah, kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil,doğruyu inkar edecek kadar nankör yapmasın..
Brkybizimkilerin daha yollarda ki çukurları kapatmasını bekleyelim bizdeOnlar duble yol olduğu için öyle.Ya...
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Yanıtla +27
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Brky 5 yıl
bizimkilerin daha yollarda ki çukurları kapatmasını bekleyelim bizde
1 Yanıt Yanıtla +14
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maximus8282 5 yıl
Lütfen 2014 yılında övüdüğümüz o çok değerli çürük yollarımızla dalga geçmeyin. :-)
Yanıtla +10
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roolkillox 5 yıl
tamam o zaman
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roolkillox 5 yıl
Çok yararlı
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13sever 5 yıl
Elektrikli araçlar için güneş enerjisi ile çalışan şarj ıstasyonlarıyla ilgili bir haber okumuştum geçen gün bir arkadaşım vasıtası ile , şimdi bunu gördüm değişik fikirler güzel hoş şeyler ama nedendir bilinmez okuyorum okuduğumdan öteye geçen çıkmıyor
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navti 5 yıl
Açikcasi bu solar enerji sistemler ucuzlayincaya kadar bana mantikli gelmiyor cok buyuk butceler ayrilacak devaminda bakim vb. Durumlar olusacak elektrigin zaten cok ucuz oldugu bir zamanda gereksiz yatirim olarak gormekteyim bence otoyollar yerine otoyol uzerinde yol alan araclar uzerinde calisilmalidir ornegin fren enerjisi geri kazanimi gibi araclarda kullanilacak harici akulerle sogutma sistemi klima vb. Ihtiyaci karsilanabilir bunun uzerindede calismalar yapilmakta hali hazirda ornekleride mevcut...
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Virtual Reality 5 yıl
Türkiye için ne kadar uzak meseleler.
Allah' ım sen ülkemi, biran önce teknolojiye ve üretime kavuştur. Bizde bu güzellikleri yaşayalım.
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DH Misafiri 5 yıl
Lütfen 2014 yılında övündüğümüz o çürük yollarla dalga geçmeyin.
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Gece772 5 yıl
Elektrikli kaldırımlar.
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arel.gr 5 yıl
arabalar hani artik havalanacakti ?
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LA LA LAKERS 5 yıl arel.gr
arel.gr

arabalar hani artik havalanacakti ?

Mekatronik dünyası onu yaptı ama ne alacak para çıkar nede uygulama alanları bir anda yapılabilir. Yani bir süre daha karada seyahat ediyoruz.
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irish 5 yıl arel.gr
arel.gr
arabalar hani artik havalanacakti ?

Lastik lobisi engelliyor olabilir.
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mericx 5 yıl
Amerika çöllerini doldursun ilk önce solar panel ile,asfalt işi çok çok erken.
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arel.gr 5 yıl mericx
mericx

Amerika çöllerini doldursun ilk önce solar panel ile,asfalt işi çok çok erken.

hindistan gibi nufuslarin genelinin refahini umut etmek gibi mi ?
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maximus8282 5 yıl
Lütfen 2014 yılında övüdüğümüz o çok değerli çürük yollarımızla dalga geçmeyin. :-)
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