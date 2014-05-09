Solar Highway, ABD'nin otoyollarını güneş enerjisi panelleri ile donatmayı planlıyor





Günümüzde güneş ışığından enerji elde etmek için pek çok farklı teknoloji ve uygulama çözümleri mevcut. Solar Highway firması ise güneşten en iyi şekilde istifade etmenin yolunun otoyoldan geçtiğini düşünmüş olacak ki Solar Roadways adlı bir proje başlatmış.





Firma, projesi ile ABD'deki otoyollara, bisiklet yollarına ve otopark alanlarına güneş enerji panelleri yerleştirerek daha verimli bir şekilde güneş ışığını toplamayı planlıyor. Firma gerekli bütçenin bir kısmını ABD hükümetinden elde etmeyi başarmış. Kalan 1 milyon dolarlık kısmı ise Indiegogo platformundan karşılamayı düşünüyor.





Yollara döşenmek için hazırlanan altıgen paneller uçtan uca 10 veya 17cm uzunluğunda ve en ağır yük kamyonlarına bile dayanacak güçte imal edilecek. Ayrıca panellerin içerisinde kışın çalışmasını sağlamak için bir ısıtma elemanı ve trafik ışıklarının yerine geçebilecek LED ışıklandırma hattı yer alıyor.





Yolun bir kısmına kazılacak hendeklere panellerin güç kablosu bağlantısı yerleştirilecek ve bu hendekler aynı zamanda genişbant internet kabloları için de kullanılabilecek. Paneller sürekli merkez ile iletişim halinde olacak ve arıza veya çalınma durumlarında yetkililere uyarı gönderecek.





Solar Roadways projesi kurulduğu yollara yakın yerleşim birimlerine de ücretsiz enerji sağlayabilecek. 1 milyon doları 22 günde toplaması gereken projede 1000$ ve üzeri bağışlarda güneş panelleri hediye ediliyor.

https://www.indiegogo.com/projects/solar-roadways#home