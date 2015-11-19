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Son Windows 10 mobil önizleme sürümü resmi lansmanın yaklaştığını gösteriyor

Ha bugün ha yarın derken yılın sonuna geldik ancak halen Windows 10 mobil sürümü ortada yok. Windows Insider önizleme sürümleri resmi lansman hakkında ipuçları veriyor.
3 yıl
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21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son Windows 10 mobil önizleme sürümü resmi lansmanın yaklaştığını gösteriyor

Windows 10 masaüstü işletim sistemini geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Microsoft, Windows 10 mobil sürümü için henüz net bir çıkış tarihi vermiyor. Aslında Lumia 950 modeli ile birlikte Windows 10 mobil yarın resmi olarak piyasaya çıkmış olacak ancak güncelleme takvimi ve cihaz listesi ayrıntıları açıklanmış değil. 

Windows Insider programına sunulan yeni önizleme sürümleri yavaş yavaş hatalardan arınmaya başladı ve final sürümün işaretlerini veriyor. Bugün programa sunulan 10586 yapı numaralı sürümün son sürüm olabileceği değerlendiriliyor. 

Ay başında denemeye sunulan 10581 numaralı yapıda varsayılan kayıt yerinin ayarlanamaması, Başlat menüsünde bozulmalar ve SD kartın dosya yöneticisi ağacında görülememesi gibi bir kaç problem ortaya çıkmıştı. 10586 numaralı yapı bu hataları giderirken, Skype ve Messenger uygulamalarını da güncelliyor. Microsoft, yeni yapının kurulumundan önce kullanıcıların verilerine yedekleme yapmasını istiyor zira önceki sürümde dosya sistemini bozan bir hata ortaya çıkmıştı. 

Yeni yapı ile birlikte Aralık ayında sürümün kullanıma sunulacağına dair beklentiler de arttı. Microsoft daha önce Aralık ayında güncellemenin başlayabileceğini dile getirmişti ancak bugüne kadar net bir açıklama gelmedi. Windows 10 mobil işletim sisteminin normalde Eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyordu ancak Ekim, Kasım derken yılın sonu gelmiş oldu. Yaşanan her gecikme tüketicilerin diğer platformları tercih etmesine sebep oluyor. 

http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/did-microsoft-just-release-the-final-windows-10-mobile-preview--1309233 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
chtsydn 3 yıl en beğenilen ounomaus
ounomaus

wp en büyük sorunu kişiselleştirme seçeneği çok az
daha büyük sorun ise market microsoft bir şeyler yapıyor ama artık sanki boş iş gibi
insanların güveni kalmadı gibi
üstelik büyük yeniliklere çok ihtiyaç var ama microsoft yapmıyacak olması kullanıcıları kaçmasına neden oldu
yazılım şirketi bunları nasıl yanlış yapıyor ayrı konu ama yanlışı düzeltmiyor olması asıl sorun
bence gelişse hepimize çok fayda sağlar rekabet bize yarar ama yerlerinde sayıyorlar bu çök kötü bir durum
(stabil düzgün çalışan mobil işletim sistemi üstelik ram katili değil yazık kendi ayağına sıkmak bu olsa gerek)



ounomauswpen büyük sorunukişiselleştirme seçeneği çok azdaha büyük sorunise market microsoft bir şeyler yapı...
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j&j 3 yıl
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Kişiselleştirme yok deniyor wp için ama şu başlangıç ekranını dilediğim gibi ayarlayıp kişiselleştirebiliyorum ben,bunun nesi beğenilmiyor acaba
Kişiselleştirme yok deniyor wp için ama şu başlangıç ekranını dilediğim gibi ayarlayıp kişiselleştirebiliyorum b...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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krkmz1666 3 yıl Dexter Morgan
Dexter Morgan
Alakası yok. 3 yıllık wp kullanıcısıyım. Wpden bi mok olmaz

Adam haklı beyler dağılın


Şuan itibariyle
Dexter MorganAlakası yok. 3 yıllık wp kullanıcısıyım. Wpden bi mok olmazAdam haklı beyler dağılınŞuan i...
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DH Misafiri 3 yıl
Bakın beyler. Kimsenin emeğine argesine yalan dolan atmayın. Mağazan 88 tane uygulama indiririm ben her istediğim olsun diyosan ios alıcaksın doğru orantı olarak parasına razı geliceksin. Ben ozellik istiyorum sınır istemiyorum uygulamada olsun ama piyasası olu ve zamanla kasıcak olduğunu bilerek alıcağın telefon androiddir. Ama diyosanki sosyal medya haber ve idare edecek kadar uygulana oyunla idare ederim diyosan ki şuan nerdeyse yeticek seviyede alıcağın en iyi telefon gerçektende windows Phone dur.
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Jeopol 3 yıl
Hadi iyisiniz, amerika saatiyle 1 aralik aksami saat7de tanitacaklar windows10mobili
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Uçan Fin 3 yıl Jeopol
Bekle bekle sabrımız kalmadı zaten nereden iyi oluyoruz
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NvdiaAmd 3 yıl
Nokia amblemli cihazlara w10 başlangıç ekranı dışında yenilik getirmeyecek burası aşikar. Aynı mağazayla w10 a koşuyoruz. Sevinilecek , beklenilecek bir şey yok su an için.
2 Yanıt Yanıtla +1
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koçari 3 yıl NvdiaAmd
cambaz_blood

Nokia amblemli cihazlara w10 başlangıç ekranı dışında yenilik getirmeyecek burası aşikar. Aynı mağazayla w10 a koşuyoruz. Sevinilecek , beklenilecek bir şey yok su an için.

aynen. gelse de bir halt değişmeyecek. market gelişecek de...
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Whippoorwill 3 yıl NvdiaAmd
cambaz_blood
Nokia amblemli cihazlara w10 başlangıç ekranı dışında yenilik getirmeyecek burası aşikar. Aynı mağazayla w10 a koşuyoruz. Sevinilecek , beklenilecek bir şey yok su an için.

+1
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j&j 3 yıl
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Kişiselleştirme yok deniyor wp için ama şu başlangıç ekranını dilediğim gibi ayarlayıp kişiselleştirebiliyorum ben,bunun nesi beğenilmiyor acaba
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Biyturs_OnSr 3 yıl j&j
j&j
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Kişiselleştirme yok deniyor wp için ama şu başlangıç ekranını dilediğim gibi ayarlayıp kişiselleştirebiliyorum ben,bunun nesi beğenilmiyor acaba

Hocam sizin mesajı gördükten sonra bende birkaç şey değiştireyim dedim, zaten sadece karo rengi ve temayı değiştirince bambaşka bir telefon oldu(WP8.1). Bence kişiselleştirme yok diyen IQ'sunu ölçtürsün.
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DH Misafiri 3 yıl
Bence yeni programlar platforma hemen girmiyor buda biraz sıkıntı yaratabiliyor bence en büyük sıkıntı bu onun dışında windows un kendi tarzı var sonuçta eğer kişileştirme yapılacaksa zaten andorid alınmalı android yapıyor diye aynısını beklemek doğru bir yaklaşım olmaz
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Patren 3 yıl
son windows phone son şansı artık android ios uygulamalarını çalıştırmalı artık
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.rkan 3 yıl
Lumia 520'nin çıkışından beri Wp kullanıyorum, Çok fazla uygulama kullanmadığım ve sağlam, stabil bir telefon istediğim için tercih etmiştim sonradan lumia 735'e geçtim
Derdinde değilim fakat sürekli vaatler ve beklentiler ekseninde bekletiliyoruz platform kullanıcıları olarak. 8.1'in de gelişi yine böyle uzayıp durmuştu ki çokta bir yenilik vaadi yoktu 10'da ise programlama tarafında; ios ve android programlarını port etmekten bahsediyorlardı umarım bu vaatlerin altından kalkabilirler.
Son olarak microsoft uygulama tarafındaki açığı kapatsa dahi pazardaki payının küçük oluşu sebebiyle geliştiricilerin reklam gelirleri düşük kalacaktır. Yani ios ve android'te ücretsiz gelen çoğu uygulamanın wp10'da ücretli olacağı öngörülebilir.
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Uçan Fin 3 yıl .rkan
Gelirler konusunda zaten toplam kârın %94üne apple sahip. Geriye %6 kalıyor ve bir sürü üretici var ( samsung sony htc lg huawei asus vs..,). Açıkçası işleri çok zor
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SISTEM-4-4-2 3 yıl
Çekilişten çıkan Lumia 630 modeliyle windows phone ile tanıştım. Mağazasında ki uygulamaları çok kötü. Aralık ayını bırak, 10 yıl geçse yine gelişmez windows phone.
Zaten bana çekilişten çıkmasından belliydi. Çekiliş dedin mi Apple çıkar, Note çıkar. Bana Windows çıkıyor arkadaş.
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ounomaus 3 yıl
wp en büyük sorunu kişiselleştirme seçeneği çok az
daha büyük sorun ise market microsoft bir şeyler yapıyor ama artık sanki boş iş gibi
insanların güveni kalmadı gibi
üstelik büyük yeniliklere çok ihtiyaç var ama microsoft yapmıyacak olması kullanıcıları kaçmasına neden oldu
yazılım şirketi bunları nasıl yanlış yapıyor ayrı konu ama yanlışı düzeltmiyor olması asıl sorun
bence gelişse hepimize çok fayda sağlar rekabet bize yarar ama yerlerinde sayıyorlar bu çök kötü bir durum
(stabil düzgün çalışan mobil işletim sistemi üstelik ram katili değil yazık kendi ayağına sıkmak bu olsa gerek)
1 Yanıt Yanıtla +1
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chtsydn 3 yıl ounomaus
ounomaus

wp en büyük sorunu kişiselleştirme seçeneği çok az
daha büyük sorun ise market microsoft bir şeyler yapıyor ama artık sanki boş iş gibi
insanların güveni kalmadı gibi
üstelik büyük yeniliklere çok ihtiyaç var ama microsoft yapmıyacak olması kullanıcıları kaçmasına neden oldu
yazılım şirketi bunları nasıl yanlış yapıyor ayrı konu ama yanlışı düzeltmiyor olması asıl sorun
bence gelişse hepimize çok fayda sağlar rekabet bize yarar ama yerlerinde sayıyorlar bu çök kötü bir durum
(stabil düzgün çalışan mobil işletim sistemi üstelik ram katili değil yazık kendi ayağına sıkmak bu olsa gerek)



Yanıtla +9
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Dexter Morgan 3 yıl
Alakası yok. 3 yıllık wp kullanıcısıyım. Wpden bi mok olmaz
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krkmz1666 3 yıl Dexter Morgan
Dexter Morgan
Alakası yok. 3 yıllık wp kullanıcısıyım. Wpden bi mok olmaz

Adam haklı beyler dağılın


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