Son Windows 10 mobil önizleme sürümü resmi lansmanın yaklaştığını gösteriyor

Windows 10 masaüstü işletim sistemini geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Microsoft, Windows 10 mobil sürümü için henüz net bir çıkış tarihi vermiyor. Aslında Lumia 950 modeli ile birlikte Windows 10 mobil yarın resmi olarak piyasaya çıkmış olacak ancak güncelleme takvimi ve cihaz listesi ayrıntıları açıklanmış değil.





Windows Insider programına sunulan yeni önizleme sürümleri yavaş yavaş hatalardan arınmaya başladı ve final sürümün işaretlerini veriyor. Bugün programa sunulan 10586 yapı numaralı sürümün son sürüm olabileceği değerlendiriliyor.





Ay başında denemeye sunulan 10581 numaralı yapıda varsayılan kayıt yerinin ayarlanamaması, Başlat menüsünde bozulmalar ve SD kartın dosya yöneticisi ağacında görülememesi gibi bir kaç problem ortaya çıkmıştı. 10586 numaralı yapı bu hataları giderirken, Skype ve Messenger uygulamalarını da güncelliyor. Microsoft, yeni yapının kurulumundan önce kullanıcıların verilerine yedekleme yapmasını istiyor zira önceki sürümde dosya sistemini bozan bir hata ortaya çıkmıştı.





Yeni yapı ile birlikte Aralık ayında sürümün kullanıma sunulacağına dair beklentiler de arttı. Microsoft daha önce Aralık ayında güncellemenin başlayabileceğini dile getirmişti ancak bugüne kadar net bir açıklama gelmedi. Windows 10 mobil işletim sisteminin normalde Eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyordu ancak Ekim, Kasım derken yılın sonu gelmiş oldu. Yaşanan her gecikme tüketicilerin diğer platformları tercih etmesine sebep oluyor.

http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/did-microsoft-just-release-the-final-windows-10-mobile-preview--1309233