Son güncelleme ile Skype'a pek çok kullanışlı özellik eklendi

Microsoft, Skype için büyük bir güncelleme yayınladı ve güncelleme ile birlikte Skype kullanıcıları pek çok yeni özelliğe kavuşacaklar. Güncelleme ile birlikte kullanıcılarla buluşacak birbirinden kullanışlı özelliklerden bazılarına gelin birlikte göz atalım.

Bunlardan en önemlisi, artık Skype hesabınız üzerinden SMS yollayarak, SMS alabileceksiniz. Bu özellikten yararlanmak için yalnızca arayan kimliği belirlenmiş bir Skype numarasına sahip olmanız gerekiyor. Ancak şunu belirtmeliyiz ki bu özellik ilk etapta yalnızca ABD'deki kullanıcılar için kullanıma sunuldu ve ilerleyen zamanlarda diğer bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

Bir diğer önemli yeni özellik ise, artık OneDrive dosyalarınızı Skype ile doğrudan paylaşabileceksiniz. Tek yapmanız gereken sohbetlerde yer alan “+” butonuna tıklamak ve sonrasında rahatlıkla OneDrive dosyalarınızı paylaşabileceksiniz.

Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte artık Skype üzerinden tanıyor olabileceğiniz kişilere de erişebileceksiniz. Tıpkı Facebook, Instagram benzeri sosyal ağlar gibi Skype da size tanıma ihtimaliniz yüksek olan kişileri önerecek.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Skype-update-SMS-functionality_id113150

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Veri kullanımına gelecek olursak, uygulama artık otomatik olarak fotoğraf indirirken işlemimi yoksa mobil veri üzerinden mi yapacağını sizin onayınızla belirleyecek. Ayrıca dosyaları otomatik olarak indirmemeyi de seçebilirsiniz.