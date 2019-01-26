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Son güncelleme ile Skype'a pek çok kullanışlı özellik eklendi

Son güncelleme ile Skype'a SMS yollama, OneDrive dosyalarını doğrudan paylaşabilme gibi pek çok kullanışlı özellik eklendi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
3 ay
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1
9
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Microsoft, Skype için büyük bir güncelleme yayınladı ve güncelleme ile birlikte Skype kullanıcıları pek çok yeni özelliğe kavuşacaklar. Güncelleme ile birlikte kullanıcılarla buluşacak birbirinden kullanışlı özelliklerden bazılarına gelin birlikte göz atalım.
Bunlardan en önemlisi, artık Skype hesabınız üzerinden SMS yollayarak, SMS alabileceksiniz. Bu özellikten yararlanmak için yalnızca arayan kimliği belirlenmiş bir Skype numarasına sahip olmanız gerekiyor. Ancak şunu belirtmeliyiz ki bu özellik ilk etapta yalnızca ABD'deki kullanıcılar için kullanıma sunuldu ve ilerleyen zamanlarda diğer bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.
Bir diğer önemli yeni özellik ise, artık OneDrive dosyalarınızı Skype ile doğrudan paylaşabileceksiniz. Tek yapmanız gereken sohbetlerde yer alan “+” butonuna tıklamak ve sonrasında rahatlıkla OneDrive dosyalarınızı paylaşabileceksiniz.
Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte artık Skype üzerinden tanıyor olabileceğiniz kişilere de erişebileceksiniz. Tıpkı Facebook, Instagram benzeri sosyal ağlar gibi Skype da size tanıma ihtimaliniz yüksek olan kişileri önerecek. 
Veri kullanımına gelecek olursak, uygulama artık otomatik olarak fotoğraf indirirken işlemi Wi-Fi mi yoksa mobil veri üzerinden mi yapacağını sizin onayınızla belirleyecek. Ayrıca dosyaları otomatik olarak indirmemeyi de seçebilirsiniz.
https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Skype-update-SMS-functionality_id113150 Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 ay en beğenilen alemburda34
alemburda34
Msn gül gibi pratikken yoktan sebep kapattılar. Bugün açık dursa hala iş yapardı. Skype hala kullanasım yok telefonda lite versiyonu var oda iş için.

Eğer msn kapanmasaydi ve Microsoft ilgilenseydi bugün belki WhatsApp yerine MSN'in mobil versiyonunu kullanıyor okurduk.
alemburda34Msn gül gibi pratikken yoktan sebep kapattılar. Bugün açık dursa hala iş yapardı. Skype hala kullanasım yok telefonda lite versiyo...
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mladenbmv 3 ay
msn güzeldi ama çağa uyum sağlayamadı sonra skype daha iyiydi ama sağolsun microsoft eline aldığı herşeyi darmadağın etti,artık dünya değişiyor ve bu değişime microsoft uyum sağlayamadı çok geriden geliyor.
msn güzeldi ama çağa uyum sağlayamadı sonra skype daha iyiydi ama sağolsun microsoft eline aldığı herşeyi darmadağın etti,artık dünya değişiyor ve bu değişime m...
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9unkarekoku 3 ay
Sms olsa ne olmasa ne, eskiden di onun önemi. Zamanında skype kullananların çoğu yurtdışında ki yakınlarıyla görüşmek için kullanıyordu. Ben bile çok skype kredisi aldım. Ama ne şimdi tek whatsapp yetiyor da artıyor bile. Hem Microsoft hangi satın aldığı yazılımı eski halinden iyi duruma getirdi ki bunu getirsin?
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MonitörKertenkelesi 3 ay
Bence bu özellikler Skype biraz daha Whatsapp yapıyor. Ama Skype ayrı Whatsapp ayrı ikisi de farklı kullanıcı istek ve taleplerine hitap ediyor. Skype'ın kendini Whatsapp'a çevirmesi bence yanlış ve hatalı bir karar olacaktır.
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yorumculuklar 3 ay
Özellikler kullanışlı olabilir de Skype kullanışlı değil be...
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alemburda34 3 ay
Msn gül gibi pratikken yoktan sebep kapattılar. Bugün açık dursa hala iş yapardı. Skype hala kullanasım yok telefonda lite versiyonu var oda iş için.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Rachsuchtig 3 ay alemburda34
alemburda34
Msn gül gibi pratikken yoktan sebep kapattılar. Bugün açık dursa hala iş yapardı. Skype hala kullanasım yok telefonda lite versiyonu var oda iş için.

Eğer msn kapanmasaydi ve Microsoft ilgilenseydi bugün belki WhatsApp yerine MSN'in mobil versiyonunu kullanıyor okurduk.
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Boragungoren 3 ay
Skype güncellemeyle arayüzünü batırmışlardı mobilin aynı kopyasıydı şimdi bir miktar düzelmiş away falan gelmiş zorla yükletti bugün
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mladenbmv 3 ay
msn güzeldi ama çağa uyum sağlayamadı sonra skype daha iyiydi ama sağolsun microsoft eline aldığı herşeyi darmadağın etti,artık dünya değişiyor ve bu değişime microsoft uyum sağlayamadı çok geriden geliyor.
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Barni Moloztaş 3 ay
Önce msn sonra skype, şimdi de discord var yakında bu da biter.
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foreveriphone 3 ay
MSN iptal edildikten sonra skypede bitti.Etrafımda kimse kullanmıyor Man varken kullanmayanı dövüyorlardı
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