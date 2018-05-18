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Son güncellemeyle WhatsApp grup sohbetlerine hangi özellikler eklendi?

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme sonrası grup sohbetleri yöneticilerine yeni seçenekler sunuldu.
1 yıl
5,3b
1
10
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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WhatsApp, grup sohbetlerinde değişikliğe giden bir güncelleme yayınladı. Özellikle grup yöneticilerine sunulan seçenekler arttırıldı. Ayrıca, grup üyelerinin kendilerinden bahsedilmesini durumunda haberdar olmadı adına da yeni bir buton eklendi. 
Yeni gelen güncellemeyle; 
  • Bir gruptan ayrılan kişi istemediği taktirde o gruba bir daha eklenemeyecek.  
  • Yöneticiler, grup bilgisi altına grubun amacını yazabilecekler. Bu açıklama ile yeni gelen üyeler grubun amacını öğrenmiş olacaklar.
  • Grup yöneticileri, arttırılan yetkileri doğrultusunda hangi üyenin grup bilgisin ve grup resmini değiştirebileceğini ataya bilecek.
 
Son güncellemeyle WhatsApp grup sohbetlerine hangi özellikler eklendi?
Yeni eklenen özelliklerden grup üyelerini en çok ilgilendiren özellik, grup içerisinde sizden bahsedildiğinde haberdar olacak olmanız. Eğer bir grup sohbeti sırasında "@" işareti kullanılarak sizden bahsedilmişse ve siz o an o mesajı okuyamamışsanız, daha sonrasında adınız geçen mesajı okumanız için bir buton eklendi. Sağ tarafta mikrofon butonunun üzerine konumlandırılan "@" butonu, grup içerisinde adınız kaç kere geçmişse, üzerinde rakamla size gösterecek. Butona bastığınız taktirde ise, adınızın geçtiği mesajları görebileceksiniz.

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ay01zen 2 ay
Biz millet olarak her zaman farklıyız...
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ay01zen 2 ay
WhatsApp da grup kurarak sohbet etmek bir çok arkadaş grubunun vazgeçilmezi olmuştur. Okul arkadaşları, iş arkadaşları, evli yada bekar bayanlar ve erkekler, ev kadınları, komşular çeşitli nedenlerle grup kurarak WhatsApp ile sohbet etmektedirler. Elbette gruplarına bir isim verme gereği de duymaktadırlar. Bundan dolayı birbirinden güzel ve komik WhatsApp grup isimleri ortaya çıkmıştır. Komik, eğlenceli WhatsApp grup isimleri için linke bakabilirsiniz
teknozum.com/...
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scorpion20 2 ay ay01zen
Canı sıkılanlar kulübü
Tren göremeyen öküzler
Raydan Çıkanlar

ingilizlerinkine bak bi de bizimkilere
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ozakin70 1 yıl Sirchade
Hayır, ön izleme demek içerik demek. ;) Bildirim kimden geldiğidir. Önceden de vardı bu ayar ve kullanıyordum. Kimden geldiğini gösteriyor ama içeriği göstermiyor. Olması gerektiği gibi zaten. Şuan hiç bir şey göstermeden sadece mesaj diyor. Bi gruptan mı geldi, kişiden mi veya kaç mesaj geldi hiç bir bilgi yok. Aydınlatmışımdır umarım.
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xenix 1 yıl
Telegram kullanıp çakıyorlar whatsapp çok ilkel ve ağır kaldı artık
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apodur 1 yıl
bir mesajlaşma programında amaç mesaj yazmak. bunu yapıyor zaten. zırt pırt sanki yeni bişey icat etmiş gibi program yapıcılarının boş işleri
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ozgurrdunya 1 yıl
Toplamak ve satmak için daha çok bilgi, daha çok insan. Veriye doymuyorlardı.
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ozakin70 1 yıl
iOS’te bildirimde ön izleme kapatılınca çıkan yazı Windowsun bi şey oldu uyarısından daha saçma olmuş. Sadece mesaj yazıyor??? Eee kimden geldi, ne zaman hiç bir bilgi yok
1 Yanıt Yanıtla +1
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Sirchade 1 yıl ozakin70
e zaten o özellik onun için konulmuş?? diğer kişiler kimden geldiğini vs görmesin diye yani. rahatsız oluyorsan bildirim önizlemesini açabilirsin
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murdocklawless 1 yıl
iyicene foruma döndürmüşler.
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uygulama haber, whatsapp gruplar ve
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