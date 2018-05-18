Son güncellemeyle WhatsApp grup sohbetlerine hangi özellikler eklendi?

WhatsApp, grup sohbetlerinde değişikliğe giden bir güncelleme yayınladı. Özellikle grup yöneticilerine sunulan seçenekler arttırıldı. Ayrıca, grup üyelerinin kendilerinden bahsedilmesini durumunda haberdar olmadı adına da yeni bir buton eklendi.

Yeni gelen güncellemeyle;

Bir gruptan ayrılan kişi istemediği taktirde o gruba bir daha eklenemeyecek.

Yöneticiler, grup bilgisi altına grubun amacını yazabilecekler. Bu açıklama ile yeni gelen üyeler grubun amacını öğrenmiş olacaklar.



Grup yöneticileri, arttırılan yetkileri doğrultusunda hangi üyenin grup bilgisin ve grup resmini değiştirebileceğini ataya bilecek.

Yeni eklenen özelliklerden grup üyelerini en çok ilgilendiren özellik, grup içerisinde sizden bahsedildiğinde haberdar olacak olmanız. Eğer bir grup sohbeti sırasında "@" işareti kullanılarak sizden bahsedilmişse ve siz o an o mesajı okuyamamışsanız, daha sonrasında adınız geçen mesajı okumanız için bir buton eklendi. Sağ tarafta mikrofon butonunun üzerine konumlandırılan "@" butonu, grup içerisinde adınız kaç kere geçmişse, üzerinde rakamla size gösterecek. Butona bastığınız taktirde ise, adınızın geçtiği mesajları görebileceksiniz.