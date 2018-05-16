WhatsApp, Hindistan'daki seçimleri etkiliyor

Facebook'un uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen seçimlerde önemli bir rol üstlendiği düşünülüyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre Hindistan'da en yoğun siyasi kampanya WhtasApp'da geçmiş. Buna göre; seçime katılan partilerden BJP'nin gençlik kolları lideri olan Bhat, partiyi izlemek için tayin edilen 60 seçmenle sürekli temas halinde kalması için WhatsApp'ı kullandığını söyledi.

sahte bir seçim öncesi anketi, geçen hafta WhatsApp'da yayılarak çok fazla kişiye ulaşması sağlandı. Nereden çıktığı tam olarak bilinmeyen anket, şu anda Karnataka eyaletinde azınlıkta olan Bharatiya Janata Partisi için büyük bir galibiyet ön görüyordu. Tam Boyutta Gör Bunun dışında elden ele dolaşan yazışmalarda, bir BJP'linin müslüman cihatçılar tarafından katledildiği, karşı partililerin, kongre liderleri hakkında alay ettiği videolar ve BBC tarafından basıldığı söylenen sahte haberler ortaya çıktı. BBC tarafından desteklendiği iddia edilen, geçen hafta WhatsApp'da yayılarak çok fazla kişiye ulaşması sağlandı. Nereden çıktığı tam olarak bilinmeyen anket, şu anda Karnataka eyaletinde azınlıkta olan Bharatiya Janata Partisi için büyük bir galibiyet ön görüyordu.

Sağcı Hindu gruplar, bir Hindu kadına Müslüman bir mafya tarafından saldırı olarak nitelendirilen, aslında Guatemala'da gerçekleşen, linç videosunu yaymak için WhatsApp'ı kullandı. Kim tarafından gönderildiği bilinmeyen bir ses kaydında, devletteki bütün Müslümanları “kadınlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için Kongre partisine oy verin." Şeklinde propaganda yayınladığı göründü. Hindu'ları teşvik etmek için de “bu sadece bir seçim değil, bu bir inanç savaşıdır. ” şeklinde başka bir WhatsApp mesajı daha yayıldı.

Facebook ve Instagram'ın son aylarda, Rus ajanlarının kendilerini 2016 başkanlık seçimlerinde Amerikan seçmenlerini manipüle etmek için nasıl kullandıkları konusunda yoğun bir inceleme altına girdiği biliniyor. Bu gelişmeden sonra sadece Facebook ve Iınstagram gibi sosyal medya platformlarının değil, mesajlaşma platformlarının da bu tür etkiler yaratabileceği görülüyor.

İnsanlar birden çok WhatsApp grubuna ait olma eğilimindedir. Dolayısıyla bu tarz durumlarda sıklıkla aynı mesajlara tekrar tekrar maruz kalabilirler. Gelen mesajlar neticesinde insanlar, yasada dışı bir oluşum içerisinde kendilerine bulabilirler. Mesajlar iletildiğinde, nereden kaynaklandığına dair de bir ipucu olmuyor. Üstelik de tüm mesajlar uçtan uca şifreli. Bu da kolluk görevlilerinin ve hatta WhatsApp'ın telefonun ekranına bakmadan söylenenleri görmesini imkansız kılıyor.

https://www.nytimes.com/2018/05/14/technology/whatsapp-india-elections.html