Sonic The Hedgehog 4: Episode 2, Tegra 3 için optimize edilecek

SEGA firmasının merakla beklenen devam oyunu Sonic The Hedgehog 4: Episode 2'yi duyurmasının ardından Android için de yayınlanacak oyunun Tegra 3 ile nasıl bir performans segileyeceği merak konusuydu.





SEGA yaptığı duyuruda NVIDIA ile ortak çalışmalarının devam ettiğini, yeni oyunun dünyanın ilk 4 çekirdekli mobil işlemcisini destekleyeceğini duyurdu. Hem Tegra 2 hem de Tegra 3 platformlarına hitap edecek oyunu için SEGA, Tegra 3 platformuna yönelik bazı özel optimizasyonlar hazırlıyor.





Oyunun Tegra 3 versiyonu daha yüksek grafiklere ve performansa sahip olacak. Tegra 3'lü ilk tablet ASUS Transformer Prime üzerinde bazı oyunların video incelemelerinde daha kaliteli grafiklere şahit olmuştuk. NVIDIA yeni platformunda konsol kalitesinde grafiklerin garantisini veriyor.





Yeni oyunda kötü kahramanlar Metal Sonic ve Tails'in yeniden karşımıza çıkacağı belirtiliyor. SEGA kullanıcılardan gelen olumsuz eleştiriler üzerine yeni oyununda tamamen yenilenmiş bir fizik motoru kullanacağını belirtmişti. İlerleyen aylarda piyasada olacak oyun iOS, Android, Windows 7, Xbox ve PS3 platformu ile uyumlu olacak. Bunun yanında oyunun Wii versiyonunun olmayışı tepkilere neden olmuştu.