Sonnen enerji depolama ağına elektrikli otomobilleri de dahil etti

Konutlarda kullanılmak üzere bataryalar ve enerji çözümleri geliştiren Alman şirketi Sonnen, güneş enerjisini evin ihtiyacı için kullanabilen yeni bir enerji depolama ve dağıtım sistemi geliştirdi. Şirketin SonnenBatteries olarak adlandırdığı ürün aslında Tesla'nın, güneş panellerinden gelen enerjiyi depolayan ve konut içi kullanıma sunan Powerwall isimli ürününe oldukça benziyor. Bununla birlikte SonnenBatteries sisteminde elektrikli araçların doğrudan şarj edilmesini sağlayan bir güç çıkışı(SonnenChargers) da yer alıyor. Böylece elektrikli araç sahipleri, çatılarındaki güneş panellerinin topladığı güneş enerjisiyle, ekstra bir araca ihtiyaç duymadan, otomobillerini doğrudan şarj edebiliyor.

Sanal enerji santrali

SonnenBatetries'in getirdiği en önemli yenilik ise elektrikli otomobilleri şarj etmek için yeterli enerjiye ulaşılamayan günlerde kendisini gösteriyor. Güneş panellerinin, otomobili şarj edecek kadar enerji toplayamadığı günlerde şirketin sunduğu SonnenComunity altyapısı devreye giriyor. Bu altyapı ile SonnenCharger bulunan konutları sanal enerji santrali gibi birbirine bağlayan Sonnen, otomobilini şarj etmek isteyen kullanıcıyı, SonnenComunity üyeleri arasından ihtiyacından fazla enerji üreten kullanıcıyla eşleştiriyor. Böylece ihtiyaç fazlası enerji SonnenComunity üyeleri arasında dağıtılmış oluyor.

Enerji altyapısında yer alan üyelerin enerji problemini yine topluluğun ürettiği ekstra enerji ile çözmeye çalışan şirketin açıklamasına göre SonnenBatteries havuzu ile binlerce enerji depolama aracını ortak bir havuzda toplayan şirket SonnenChargers ile bu havuza elektrikli otomobilleri de entegre ederek dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturmuş durumda. SonnenBatteries sistemi ile yılda 8,000 kWh'luk enerjiye ulaşmak mümkün. Şirket bu seviyedeki enerjiyi kullanarak kullanıcıların elektrikli araçlarını 15.000 ile 17.000 kilometre boyunca güneş enerjisi ile hareket ettirebileceğini düşünüyor.

https://electrek.co/2018/02/22/sonnen-smart-home-electric-car-charger/