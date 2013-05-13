Sony, 13.3-inç ekran boyutuna sahip dijital kağıt çözümünü tanıttı

Teknoloji dünyasının öncü firmalarından Sony, yeni dijital kağıt çözümünü tanıttı.

Daha çok eğitim kurumlarında ya da farklı ofis ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanan dijital kağıt terminali üzerinde, 13.3-inç 1200x1600 (16 seviye gri tonlama) çözünürlüğünde esnek e-mürekkep ekran, microSD kartlar ile arttırılabilen 4GB dahili hafıza, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n kablosuz bağlantı özelliği ve şarj edilebilir lityum-iyon batarya yer alıyor.

Elektromanyetik indüksiyon yöntemi ve optik dokunmatik panel teknolojisiyle hazırlanan model, bu sayede menüler arasında gezinme ya da kaydırma işlemlerinin dokunmatik olarak yapılmasına ve beraberinde gelen kalem ile normal notlar alınmasına imkan verebiliyor. 233 × 310 × 6.8mm boyutları ve 358 gram ağırlık değerleri ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip olan dijital kağıt, PDF dosya formatını da destekliyor.

Yazılanların kablosuz olarak aktarımına imkan veren Wi-Fi özelliği kapalı olduğu zaman üç haftaya kadar pil ömrü sunabilen Sony dijital kağıt terminali, şimdilik prototip aşamasında. Japonya merkezli üç ayrı üniversite içerisinde yapılacak denemeler sonucunda bazı teknik değişikliklerin yapılabileceği belirtilen cihaz, 2013 mali yılı içerisinde piyasaya çıkabilir.

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