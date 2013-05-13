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Sony, 13.3-inç ekran boyutuna sahip dijital kağıt çözümünü tanıttı

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, 13.3-inç ekran boyutuna sahip dijital kağıt çözümünü tanıttı
Teknoloji dünyasının öncü firmalarından Sony, yeni dijital kağıt çözümünü tanıttı.
Daha çok eğitim kurumlarında ya da farklı ofis ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanan dijital kağıt terminali üzerinde, 13.3-inç 1200x1600 (16 seviye gri tonlama) çözünürlüğünde esnek e-mürekkep ekran, microSD kartlar ile arttırılabilen 4GB dahili hafıza, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n kablosuz bağlantı özelliği ve şarj edilebilir lityum-iyon batarya yer alıyor.
Elektromanyetik indüksiyon yöntemi ve optik dokunmatik panel teknolojisiyle hazırlanan model, bu sayede menüler arasında gezinme ya da kaydırma işlemlerinin dokunmatik olarak yapılmasına ve beraberinde gelen kalem ile normal notlar alınmasına imkan verebiliyor. 233 × 310 × 6.8mm boyutları ve 358 gram ağırlık değerleri ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip olan dijital kağıt, PDF dosya formatını da destekliyor.
Yazılanların kablosuz olarak aktarımına imkan veren Wi-Fi özelliği kapalı olduğu zaman üç haftaya kadar pil ömrü sunabilen Sony dijital kağıt terminali, şimdilik prototip aşamasında. Japonya merkezli üç ayrı üniversite içerisinde yapılacak denemeler sonucunda bazı teknik değişikliklerin yapılabileceği belirtilen cihaz, 2013 mali yılı içerisinde piyasaya çıkabilir.

http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.sony.co.jp%2FSonyInfo%2FNews%2FPress%2F201305%2F13-058%2F Yorum Yaz
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RaptorFX 6 yıl en beğenilen
Fatih projesi daha 5-10 sene sonrası için düşünülmesi gereken bir proje bence. Fazla erken davranıldı. Alt yapı sıkıntıları yüzünden de ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şuan elektrik altyapısı olmayan okullarda dokanmatik dahtalar var. Daha kullanılmadan bir çoğu harabe oldu. Wireless özellikli dokanmatiklere internet kablolu olarak taşınmaya çalışılıyor. Zaten okullara verilen internet hızları rezil seviyede olacağı için internetten çok yerel ağ işine yarayacak.
Neyse biraz ötv ye yüklenir maliyeti hallederler nasıl olsa.
Fatih projesi daha 5-10 sene sonrası için düşünülmesi gereken bir proje bence. Fazla erken davranıldı. Alt yapı sıkıntıları yüzünden de ellerine yüzlerine bulaş...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Robert Downey 5 yıl
Cikinca hemen alicam
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
RaptorFX
Fatih projesi daha 5-10 sene sonrası için düşünülmesi gereken bir proje bence. Fazla erken davranıldı. Alt yapı sıkıntıları yüzünden de ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şuan elektrik altyapısı olmayan okullarda dokanmatik dahtalar var. Daha kullanılmadan bir çoğu harabe oldu. Wireless özellikli dokanmatiklere internet kablolu olarak taşınmaya çalışılıyor. Zaten okullara verilen internet hızları rezil seviyede olacağı için internetten çok yerel ağ işine yarayacak.Neyse biraz ötv ye yüklenir maliyeti hallederler nasıl olsa.

Okullardaki internet genelde personeliçin müdürdür yardımcısıdır öğrenmenidir(not girilmesi için verilmiş adeta ) bir konu hakkında araştırma yapmaya kalkınca engellenmiş siteler ile karşılaşıyorsun tam bir rezillik sadece not girin başka bir şey yapmayın der gibi ...
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sinoka 6 yıl
emrahkoroglu
harika bir cihaz olacağı belli. çünkü e-ink teknolojisine sahip. yani normal kağıt gözü ne kadar yoruyorsa bu da en fazla o kadar yoruyor. bugünkü lcd, amoled gibi ekranlarla kıyaslamak bile kabil olmaz. yalnız renkli e-inki tam olarak geliştiremediler, hala üzerinde uğraşıyorlar. makale ve kitap okumak, dokunmaktiği en azından samsung note gibi olursa yazı yazmak bile inanılmaz keyifli olur. evet fatih projesi yerine kanuni projesi yapıp ilerde bu cihazı kullanmak daha doğru olur.

Katılıyorum son zamanlardaki en güzel teknoloji haberi bence bununla göz yorulmadan kitap okunabilecek. Bravo Sony işte teknoloji şirketi olmak böyle birşey.
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createemir 6 yıl
RaptorFX
Fatih projesi daha 5-10 sene sonrası için düşünülmesi gereken bir proje bence. Fazla erken davranıldı. Alt yapı sıkıntıları yüzünden de ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şuan elektrik altyapısı olmayan okullarda dokanmatik dahtalar var. Daha kullanılmadan bir çoğu harabe oldu. Wireless özellikli dokanmatiklere internet kablolu olarak taşınmaya çalışılıyor. Zaten okullara verilen internet hızları rezil seviyede olacağı için internetten çok yerel ağ işine yarayacak.Neyse biraz ötv ye yüklenir maliyeti hallederler nasıl olsa.

+kaç desem bilemedim.
O kadar güzel bir proje ki;
-Tahtalarımızda Pardus var ama kullandığımız yok,
-E-Kitaplar var ama kullanabilen hoca yok(öğretmenin suçu değil, tahtaların suçu),
-Dediğiniz gibi kablolu ağ kurulacak ilk dönemden beri,
-O kadar güvenli ki USB bellek takınca hiçbir virüsü algılamıyor, herkesin belleğine o virüs bulaşıyor.
-Elektrik kabloları çekilmiş, bağlı değiller ama sınıfta olanların uçları neden açık ?
-Prizler o kadar kaliteli ki biz tutucaz yakında düşmesinler diye,
-Ekranları o kadar iyi ki, 10 DAKİKA EKRANA BAKSAN PİKSELLER YÜZÜNDEN ETRAFI DÜZGÜN GÖREMİYOSUN.
Sevgili MEB. Yapmaya çalıştığın işleri ya adam akıllı yap ya da hiç yapma. Herşeyi eline yüzüne bulaştırıyosun, bozulunca suçlu öğrenci oluyor.

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kasim33 6 yıl
biraz ağır değilmi
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sarahaten 6 yıl
harika bir cihaz olacağı belli. çünkü e-ink teknolojisine sahip. yani normal kağıt gözü ne kadar yoruyorsa bu da en fazla o kadar yoruyor. bugünkü lcd, amoled gibi ekranlarla kıyaslamak bile kabil olmaz. yalnız renkli e-ink'i tam olarak geliştiremediler, hala üzerinde uğraşıyorlar. makale ve kitap okumak, dokunmaktiği en azından samsung note gibi olursa yazı yazmak bile inanılmaz keyifli olur. evet fatih projesi yerine kanuni projesi yapıp ilerde bu cihazı kullanmak daha doğru olur.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
tekin-71
yanındaki kalem görüntüyü bozmuş

sen tablet sandın galiba bunu !
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tekin-71 6 yıl
yanındaki kalem görüntüyü bozmuş
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RaptorFX 6 yıl en beğenilen
Fatih projesi daha 5-10 sene sonrası için düşünülmesi gereken bir proje bence. Fazla erken davranıldı. Alt yapı sıkıntıları yüzünden de ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şuan elektrik altyapısı olmayan okullarda dokanmatik dahtalar var. Daha kullanılmadan bir çoğu harabe oldu. Wireless özellikli dokanmatiklere internet kablolu olarak taşınmaya çalışılıyor. Zaten okullara verilen internet hızları rezil seviyede olacağı için internetten çok yerel ağ işine yarayacak.
Neyse biraz ötv ye yüklenir maliyeti hallederler nasıl olsa.
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[__Zahid__] 6 yıl
uçak yapabiliyomuyuzmu
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umut_baris 6 yıl RaptorFX
RaptorFX

Fatih projesi daha 5-10 sene sonrası için düşünülmesi gereken bir proje bence. Fazla erken davranıldı. Alt yapı sıkıntıları yüzünden de ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şuan elektrik altyapısı olmayan okullarda dokanmatik dahtalar var. Daha kullanılmadan bir çoğu harabe oldu. Wireless özellikli dokanmatiklere internet kablolu olarak taşınmaya çalışılıyor. Zaten okullara verilen internet hızları rezil seviyede olacağı için internetten çok yerel ağ işine yarayacak.

Neyse biraz ötv ye yüklenir maliyeti hallederler nasıl olsa.

Önce müfredat düzeltilmeli ki sonra donanımlı okullar oluşturulup sağlıklı nesiller yetiştirilebilsin.

Yoksa tabletle panelle olacak iş olsaydı.

Okullara verilen internet filtreleneceğine çöplüğe dönen bu ortamın temizlenmesi uzun sürse de orta vadede ve uzun vadede daha faydalı olmaz mı?

Tasarımı yapılan panellere ya da tabletlere bir sözüm yok. Ben onları pardus yüklü vaziyette cebitte inceledim. Arçelik,Vestel gibi firmaların o zamanlardan belliydi ne kadar başarılı sonuçlar verdikleri.
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LightningRaven 6 yıl




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umut_baris 6 yıl
Bizim uyduruk fatih ten iyi olacağı kesin.
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