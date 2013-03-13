Sony, 18 Mart'ta Rusya'da tanıtım etkinliği düzenleyecek

Sony, 18 Mart Pazartesi günü, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenleyeceği tanıtım etkinliği öncesi ilgililere davetiye göndermeye başladı. Etkinlik kapsamında tanıtılacak ürünler hakkında herhangi bir ipucu verilmemiş olsa da tahminler Xperia SP (C530X - HuaShan) ile Xperia L'nin (C210X - TaoShan) resmiyet kazanacağı yönünde.



Uzunca bir süredir mobil dünyanın gündeminden düşmeyen akıllı telefonlarla ilgili elimize ulaşan tüm bilgileri toparlarsak;







130.6 mm x 67.1 mm x 9.98 mm boyutlarında ve 155 gram gram ağırlığında tasarıma sahip olacak Xperia SP, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro platformundan ve Adreno 320 grafik işlem biriminden güç alacak. 4.6-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 8 GB'lık dahili depolama alanına yer verilecek akıllı telefona, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, microSD kart girişi ve Exmor RS sensörlü 8 megapiksel kamera eşlik edecek.



128.7 mm x 65 mm x 9.7 mm ölçülerinde dizayn edilen Xperia L'nin ise 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm platformuna, Adreno 305 grafik işlem birimine, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemine, 4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 8 GB'lık dahili depolama alanına, microSD kart girişine, Exmor RS sensörlü 8 megapiksel kameraya ve 1.700 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapması bekleniyor.



Sony cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Editörün notu: Soldaki model Xperia SP, sağdaki model ise Xperia V.



http://hi-tech.mail.ru/news/misc/sony_xperia_sp_l_moscow.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter