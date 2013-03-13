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Sony, 18 Mart'ta Rusya'da tanıtım etkinliği düzenleyecek

6 yıl
795
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23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony, 18 Mart'ta Rusya'da tanıtım etkinliği düzenleyecek
Sony, 18 Mart Pazartesi günü, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenleyeceği tanıtım etkinliği öncesi ilgililere davetiye göndermeye başladı. Etkinlik kapsamında tanıtılacak ürünler hakkında herhangi bir ipucu verilmemiş olsa da tahminler Xperia SP (C530X - HuaShan) ile Xperia L'nin (C210X - TaoShan) resmiyet kazanacağı yönünde.
Uzunca bir süredir mobil dünyanın gündeminden düşmeyen akıllı telefonlarla ilgili elimize ulaşan tüm bilgileri toparlarsak;

130.6 mm x 67.1 mm x 9.98 mm boyutlarında ve 155 gram gram ağırlığında tasarıma sahip olacak Xperia SP, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro platformundan ve Adreno 320 grafik işlem biriminden güç alacak. 4.6-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 8 GB'lık dahili depolama alanına yer verilecek akıllı telefona, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, microSD kart girişi ve Exmor RS sensörlü 8 megapiksel kamera eşlik edecek.
128.7 mm x 65 mm x 9.7 mm ölçülerinde dizayn edilen Xperia L'nin ise 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm platformuna, Adreno 305 grafik işlem birimine, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemine, 4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 8 GB'lık dahili depolama alanına, microSD kart girişine, Exmor RS sensörlü 8 megapiksel kameraya ve 1.700 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapması bekleniyor.
Sony cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Editörün notu: Soldaki model Xperia SP, sağdaki model ise Xperia V.

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/sony_xperia_sp_l_moscow.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Technotronic 6 yıl en beğenilen royal1453
royal1453

Piyasada aylardır tanıttıkları xperia z bile yok. Telefon çıkmadan eskidi :) Bu kadar telefon tanıtıcaklarına adam akıllı üretim, dağıtım yapsalar sony ve htc samsung karşısında bu kadar zorda kalmazdı....

HTC yi örnek vermeseydin bari htc one modelinin şuanda dagıtımında sıkıntı yasıyor htc.
royal1453Piyasada aylardır tanıttıkları xperia z bile yok. Telefon çıkmadan eskidi :) Bu kadar telefon tanıtıcaklarına adam akıllı üreti...
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Holy Templar 6 yıl
bu telefon konularındaki tartışmaları okumak çok keyifli oluyor
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Technotronic 6 yıl
Şu telefonlara daha akılda kalıcı güzel isim neden vermez sony ,xperia sp nedir yaa
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battlerhyme 6 yıl
V yi almayı düşünüyodum,tanıtımdan sonra karar vericem bakalım v mi sp mi
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AERN 6 yıl
Güzel görünüyor. Ama ekran biraz daha büyük olabilirdi :)
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goro1982 6 yıl
sl de güzel telefonmuş Z ve zl alamayanlar için alternatif olabilir tabi fiyatının düşük olması gerek 1200 tl falan
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12 Angry Men 6 yıl
yumyjikk
12 Angry MenHerşeyi geçtim, o pil ne ya 1.700 mAh hiç yeterli değil.
Ekran boyutuna göre bence yeterli,işlemcide pek sömürmedigi icin 1günü cıkartır diye düsünüyorum,bana göre tabi

Ben batarya sorununu iphoneden tut htc ye kadar dile getişrmiştim, neden rahatsız oldun ? az değilmi 1.700 mah?
1 gunu tamamlaz hele oyun film internet gezıntısı derken arama mesajlasma vs. hiç yeterlı kalmaz.
eksik yönünü eleştirmek suçmu yani? herkes eleştirse firma o konuda çalışma yapar.
- sony telefon kullanmadım , kullanmam için bir sebep mi vardı? samsung varken neden sony alıp kullanaytım? ne guncelleme verır dogru durust nede donanım, htc gibi oda sureklı telefon cıkarıtıyor. g
htc akıllandı ama sony akıllanmamış
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HighonFire 6 yıl
Xperia L 750TL civarında girerse yeni f/p olur.
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Krone 6 yıl HighonFire
BrokenCross
Xperia L 750TL civarında girerse yeni f/p olur.

Unut o fiyatı. Dandik Galaxy Ace 600 Liraya satılıyor.
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sevket861 6 yıl
Çıkarma abi çıkarma
Xperia v den tek farkı adreno320
Dbi de kamera exmor rs
başka bi farkı olmamasına rağmen hâlâ çıkartıyoranlamadım gitti ben sonyi
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yumyjikk 6 yıl
12 Angry Men
Herşeyi geçtim, o pil ne ya 1.700 mAh hiç yeterli değil.

Ekran boyutuna göre bence yeterli,işlemcide pek sömürmedigi icin 1günü cıkartır diye düsünüyorum,bana göre tabi
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Technotronic 6 yıl yumyjikk
yumyjikk

12 Angry Men

Herşeyi geçtim, o pil ne ya 1.700 mAh hiç yeterli değil.


Ekran boyutuna göre bence yeterli,işlemcide pek sömürmedigi icin 1günü cıkartır diye düsünüyorum,bana göre tabi

Sen o arkadaşı dikkate alma ,her sony konusuna batarya batarya diyip duruyor ,Sormak lazım hiç sony telefon kullanmış mı ?
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royal1453 6 yıl
Piyasada aylardır tanıttıkları xperia z bile yok. Telefon çıkmadan eskidi :) Bu kadar telefon tanıtıcaklarına adam akıllı üretim, dağıtım yapsalar sony ve htc samsung karşısında bu kadar zorda kalmazdı....
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Technotronic 6 yıl royal1453
royal1453

Piyasada aylardır tanıttıkları xperia z bile yok. Telefon çıkmadan eskidi :) Bu kadar telefon tanıtıcaklarına adam akıllı üretim, dağıtım yapsalar sony ve htc samsung karşısında bu kadar zorda kalmazdı....

HTC yi örnek vermeseydin bari htc one modelinin şuanda dagıtımında sıkıntı yasıyor htc.
2 Yanıt Yanıtla +4
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12 Angry Men 6 yıl
Herşeyi geçtim, o pil ne ya 1.700 mAh hiç yeterli değil.
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