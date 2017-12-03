Sony, 2018'de Xperia XZ Premium'un çerçevesiz varyantını çıkaracak

Sektördeki en demode tasarımlı akıllı telefonların Sony tarafından üretildiği konusunda birçok kişi hemfikir. Neredeyse tüm markalar çerçevesiz tasarım trendini benimserken Sony ısrarla eski tasarım ilkelerini korumayı sürdürüyor.

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2018 yılında tamamen yeni bir tasarıma geçiş yapacağına yönelik söylentiler olan şirket gerçekten de tasarım politikasını değiştirecek gibi görünüyor. H8541 model numarasına sahip Sony marka bir akıllı telefonun özelliklerini gösteren yeni bir görsel ortaya çıktı.

Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM

4K çözünürlüklü ve Corning Gorilla Glass 5 kaplamalı 5.7 inç ekranla gelecek Sony H8541, şirketin ilk 2018 model amiral gemisi olabilir. Ayrıca sızıntı, akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB dahili bellek ile donatılacağını da ortaya koymuş durumda.

Xperia XZ Premium'dan daha küçük ve daha ince bir yapıya sahip olması beklenen Sony H8541'in ebatları ise 149 x 74 x 7.5 mm (XZ Premium'un 156 x 77 x 7.9 mm). Yani bu da ön çerçevelerin önemli ölçüde küçültülmüş olabileceğini ve muhtemelen Sony'nin akıllı telefonları için oldukça farklı bir tasarım anlayışına geçiş yapacağını gösteriyor.

Android 8.0 Oreo sürümünü çalıştırması beklenen amiral gemisi önümüzdeki yılın başında veya Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir.

https://www.slashgear.com/sonys-next-xperia-flagship-might-disappoint-30509970/