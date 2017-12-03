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Sony, 2018'de Xperia XZ Premium'un çerçevesiz varyantını çıkaracak

Önümüzdeki yıl demode tasarım politikasını değiştirmeyi planlayan Sony'nin çerçevesiz Xperia XZ Premium varyantı çıkarması bekleniyor. İşte akıllı telefonla ilgili son detaylar...
1 yıl
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48
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sektördeki en demode tasarımlı akıllı telefonların Sony tarafından üretildiği konusunda birçok kişi hemfikir. Neredeyse tüm markalar çerçevesiz tasarım trendini benimserken Sony ısrarla eski tasarım ilkelerini korumayı sürdürüyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil amiral gemilerine güç verecek Snapdragon 845'in detayları belli oldu"
2018 yılında tamamen yeni bir tasarıma geçiş yapacağına yönelik söylentiler olan şirket gerçekten de tasarım politikasını değiştirecek gibi görünüyor. H8541 model numarasına sahip Sony marka bir akıllı telefonun özelliklerini gösteren yeni bir görsel ortaya çıktı.
Sony, 2018'de Xperia XZ Premium'un çerçevesiz varyantını çıkaracak

Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM

4K çözünürlüklü ve Corning Gorilla Glass 5 kaplamalı 5.7 inç ekranla gelecek Sony H8541, şirketin ilk 2018 model amiral gemisi olabilir. Ayrıca sızıntı, akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB dahili bellek ile donatılacağını da ortaya koymuş durumda.
Xperia XZ Premium'dan daha küçük ve daha ince bir yapıya sahip olması beklenen Sony H8541'in ebatları ise 149 x 74 x 7.5 mm (XZ Premium'un 156 x 77 x 7.9 mm). Yani bu da ön çerçevelerin önemli ölçüde küçültülmüş olabileceğini ve muhtemelen Sony'nin akıllı telefonları için oldukça farklı bir tasarım anlayışına geçiş yapacağını gösteriyor.
Android 8.0 Oreo sürümünü çalıştırması beklenen amiral gemisi önümüzdeki yılın başında veya Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir.

https://www.slashgear.com/sonys-next-xperia-flagship-might-disappoint-30509970/ Yorum Yaz
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tanreall 1 yıl
Çerçeve olabildiğince az olsa daha iyi olur tabii ki ama her şey demek de değil. Sırf çerçevesi ince olacak diye böyle absürt fiyatları ödemeye karşıyım, fiyatlar aldı başını gitti.

Şu anda Sony Xperia XZ1'in fiyatı 2.600 TL ve Snapdragon 835 platformunu sunuyor. Oreo ile çıkan ilk cep telefonu, Android One programında olanlar hala güncelleme bekliyor. Kamera konusu da artık çözülmüş, akıcılık her zaman çok iyiydi. 2700 mAh batarya farklı bir üreticinin 3000 mAh bataryasına eşit performans gösteriyor. Bu fiyata alınabilecek en mantıklı tepe model olduğunu düşünüyorum.
Çerçeve olabildiğince az olsa daha iyi olur tabii ki ama her şey demek de değil. Sırf çerçevesi ince olacak diye böyle absürt fiyatları ödemeye karşıyım, fiyat...
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Flcnr 1 yıl en beğenilen

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Guest-F8946C419 1 yıl
Varyant ne demek ya? Model, çeşit vs. Demek zor değil.
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se_runtome 1 yıl
sadece fikir olsun amaçla gerçek değil
ben beğendim değişik geldi...
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DreamRiver 1 yıl se_runtome
Sony Ericsson tasarımlarına benzemiş ve gayet güzel duruyor. Ben insanlarda şunu anlamıyorum. Tamam Sony çerçevede bokunu çıkarmış ama ne istiyorsunuz yani %99 ekran oranı mı? En ideal ekran kasa oranı bana göre %80'dir. Kim ne derse desin.. Üstü ve altı beş para etmiyor
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-YucukluSucurtam- 1 yıl
Kahkaha atasım geldi atabilir miyim? Diğer amiral gemileri son 4 yılda çerçeveleri azaltmaya çalışırken yıl olmuş 2017 Sony hala kasasının yarısı çerçeve olan telefon üretiyor o çerçevelere bisküvi çay koyun sehpa niyetine çok işinize yarar
. Dikdörtgen tasarımı gerçekten hoş ama artık gelişmesi gerekiyor.
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slord236 1 yıl -YucukluSucurtam-
Kahkaha atabilirsiniz, ama kendinize. Çok itici ve boş bi mesaj çünkü, zaten haber içeriği Sony nin bu sorun üzerine çözüm üretmeye çalıştığıyla alakalı, 2018 cihazları da yeni oranlarla gelecek diyor. Üst üste attığınız 2 mesajda da mantıksal sorunlar var.
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DH Misafiri 1 yıl
Halen z3+ copper kullanıyorum çok da memnunum 3 gb ram var ve sürekli %50 freem ram le çalışıyorum yani yazılım gerçekten mükemmel iphone gibi fazla ram'e ihtiyaç duymadan işini görüyor.
Dxo puanlarından takip ettiğim kadarıyla düşük ışık ve fotoğraf çekimi ve noise olayı halen çözülebilmiş değil nedense video çekiminde çalışan 5 eksenli elektronik dengeleyici malesef fotoğraf çekiminde çalışmıyor şimdi ne anladım bu işten bir firma kendi kendini ancak nu kadar baltayabilir.
Fotoğraf çekiminde kamera sabitlemeyi tam olarak çözemedikleri sürece şu an kullandığımdan sadece daha kalın ve ağır bir cihaz olmaktan öteye geçmez.
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BRC_KHAN 1 yıl
16:9 formatta olduğu sürece hiçbir sorun yok fakat olmayacak büyük ihtimalle, o yüzden pek bişi ifade etmiyor benim için. Tercihim ekran büyümesinden ziyade kasanın küçülmesinden yana.
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kenya64 1 yıl
Abartmadan yapsalar keşke. Her tarafı ekran olan telefonları kullanmak çok da kolay değil. Şahsi fikrim, XZ1 de ekran kasa oranı %75-80 arası olsa günümüz için yeterli olur.
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slord236 1 yıl kenya64
Şöyle bir oran çıkıyor XperiaBlogdaki habere göre.
Böyle olursa mükemmel olur bence tam kararında ekran kasa oranı, size bakan stereo hoparlör de kalmaya devam ederse tadından yenmez
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2 Yanıt Yanıtla +1
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zultaran 1 yıl
Sony demode tasarıma sahip apple çok moda bir tasarıma sahip zaten
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shadowtr 1 yıl
Jobs a bile ilham veren firma Sony. Ne eylerse güzel eyler.
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VirgilSollozzo 1 yıl
Akilli telefon satislarinda Apple, Samsung, LG, Huawei gibi firmalarin cok gerisinde kaldi Sony. Mobil departmanina harcayacaklari kaynaklari Playstation ve Bravia Android TV sistemlerinin gelisiminde kullanmalari cok daha mantikli olurdu bence. Bilgisayar bolumunu kapatmalari cok mantikli bir hamleydi mesela...
En sevdigim firmalarin basinda gelir SONY ama olmayinca olmuyor, zorlamanin alemi yok.
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se_runtome 1 yıl
H8116
3840 × 2160, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H 8166
3840 × 2160, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8216
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8266
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8276
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8296
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8314
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
hepsi üst seviye 8xxx
bakınız taze taze yeni kodlar doğrulanmış diyor x siteye göre ama resmi değil tabi ki
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blackzeros 1 yıl se_runtome
se_runtome
H8116
3840 × 2160, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H 8166
3840 × 2160, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8216
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8266
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8276
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8296
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
H8314
1920 × 1080, Android 8.0, Bluetooth 5.0
hepsi üst seviye 8xxx
bakınız taze taze yeni kodlar doğrulanmış diyor x siteye göre ama resmi değil tabi ki

resmi sayılır aslında
uaprof.sonymobile.com/...
uaprof.sonymobile.com/...
uaprof.sonymobile.com/...
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kadirirdem 1 yıl
Bir zahmet yapsınlar artık.
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