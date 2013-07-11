Sony 4 Eylül etkinliği için davetiye dağıtımına başladı





Sony'nin 4 Temmuz tarihinde Paris'te bir etkinlikte kamera odaklı Xperia i1 modelini tanıtacağı iddiaları boşa çıkarken, gözler bu kez yeni bir etkinliğe çevrildi.





Sony, Berlin'deki IFA 2013 fuarına denk gelen 4 Eylül tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte 16:15'te başlayacak basın toplantısından ve heyecan verici bir sergiden bahsediliyor. Etkinlik ile ilgili detaylar bundan ibaret.





Sony'nin bu tarihe kadar herhangi bir etkinlik hazırlığı içerisinde olmaması, 4 Eylül tarihinin Xperia i1 modelinin muhtemel tanıtım tarihi olarak öne çıkıyor. Sony'nin Xperia Z Ultra sonrasında biraz bekleyerek piyasayı Xperia i1 modeline hazırlamak istediği sanılıyor.





Lumia 1020 ve LG G2 modelleri gibi Sony'nin yeni modelinin de tanıtım tarihine yakın dönemlerde internete düşmesi bekleniyor. Sony Xperia i1 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 çözümü, 20MP çözünürlükte Exmor sensör, BIONZ görüntü işlemci gibi bilinen özellikler mevcut.

http://www.phonearena.com/news/Sony-invites-press-for-September-4th-event-is-the-Honami-coming_id45172