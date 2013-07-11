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Sony 4 Eylül etkinliği için davetiye dağıtımına başladı

5 yıl
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony 4 Eylül etkinliği için davetiye dağıtımına başladı

Sony'nin 4 Temmuz tarihinde Paris'te bir etkinlikte kamera odaklı Xperia i1 modelini tanıtacağı iddiaları boşa çıkarken, gözler bu kez yeni bir etkinliğe çevrildi.

Sony, Berlin'deki IFA 2013 fuarına denk gelen 4 Eylül tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte 16:15'te başlayacak basın toplantısından ve heyecan verici bir sergiden bahsediliyor. Etkinlik ile ilgili detaylar bundan ibaret.

Sony'nin bu tarihe kadar herhangi bir etkinlik hazırlığı içerisinde olmaması, 4 Eylül tarihinin Xperia i1 modelinin muhtemel tanıtım tarihi olarak öne çıkıyor. Sony'nin Xperia Z Ultra sonrasında biraz bekleyerek piyasayı Xperia i1 modeline hazırlamak istediği sanılıyor. 

Lumia 1020 ve LG G2 modelleri gibi Sony'nin yeni modelinin de tanıtım tarihine yakın dönemlerde internete düşmesi bekleniyor. Sony Xperia i1 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 çözümü, 20MP çözünürlükte Exmor sensör, BIONZ görüntü işlemci gibi bilinen özellikler mevcut.

http://www.phonearena.com/news/Sony-invites-press-for-September-4th-event-is-the-Honami-coming_id45172 Yorum Yaz
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Schrödinger Kedisi 5 yıl en beğenilen
Yukuberk de bu etkinliğe davet edilmeli
5 Yanıt Yanıtla +22
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yukuberk 5 yıl Reis-i Eagles
Reis-i Eagles

yakuzza123

Yukuberk de bu etkinliğe davet edilmeli

ben Sony'de çalışıyorum, ben bu kadar reklam yapmıyorum la. :)

Bu kadar değil hiç yapmıyorsun, s3 kullanıyorsun ve alıntılarımı cevaplamaya zahmet bile etmiyorsun. Hangi konumda çalışıyorsun bilmiyorum ama bence Sony'de çalışmayı haketmiyorsun.

Ayrıca aranızda anlaşarak beni etkinliğe gönderebilirsiniz, davet edilmeme yardımcı olabilirsiniz veya dh ekibi zaten her sene gidiyor beni de götürürlerse çok büyük sevap işlemiş olurlar
sevinçten havaya uçarım


Ve yukuberk tabii ki yaşıyor






Reis-i Eaglesyakuzza123Yukuberk de bu etkinliğe davet edilmeliben Sony'de...
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DH Misafiri 5 yıl
wolf silver
sony xperıa Z gibi hayal kırıklığı yaratacak... Telefon yapmayı bir türlü öğrenemedı.

Beyin lazım mı gardaş?yada seninki samsung galiba
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wolf silver 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
wolf silver
sony xperıa Z gibi hayal kırıklığı yaratacak... Telefon yapmayı bir türlü öğrenemedı.

Beyin lazım mı gardaş?yada seninki samsung galiba

neyse bir korkak gibi adıni donanım haber misafiri olarak değiştiren arkadaşlara birşey demiyorum. Ayrıca bu bazen trol gibi yorum yapan donanım haber misafiri sen mıydın her konunun altına donanım haber reklamlarından kurtulmak için adbloçk kullanın diyen trol ve insanların emeklerine saygısı olmayan ve onların yaptığı ise engel olan trol. Herhalde o reklamlardan para kazandıklarinı anlayacak kadar BEYIN vardır sende. Yada yoksa da belli etme.
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wolf silver 5 yıl
sony xperıa Z gibi hayal kırıklığı yaratacak... Telefon yapmayı bir türlü öğrenemedı.
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Illustrious. 5 yıl wolf silver
wolf silver
sony xperıa Z gibi hayal kırıklığı yaratacak... Telefon yapmayı bir türlü öğrenemedı.

Leğenlere gell leğenlere bilira bilira, mor var pembe var eflatun var plastik var aman polikarbonat var gell kadın gel leğenzunga gell..
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Desmotes 5 yıl wolf silver
wolf silver

sony xperıa Z gibi hayal kırıklığı yaratacak... Telefon yapmayı bir türlü öğrenemedı.

Xperia z sadece rakiplerinde ve onları kullanan insanlarda hayal kırıklığı yarattı. Xperia Z ana konusunu incelerseniz 140 sayfada 5-10 tane olumsuz mesaj görürsünüz insanlar gayet memnun haa bu durum sizde hayal kırıklığı yarattıysa onu bilemem. Ayrıca Sony gibi bir firmaya telefon yapmayı bir türlü öğrenemedi gibi birşeyi hangi sıfatla söylüyorsunuz merak ediyorum.
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onur01651 5 yıl
Sony lensi kamerayı yapar ama işleyecek yazılım
... to be continued....
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mardoo 5 yıl
20 megapixele kullanılacak lens yüzünden muhtemelen tasarım kötü olur

umarım kötü olur Xperia z em boşa gitmesin
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2622110012 5 yıl
homodi geliyor homodi zuhahah
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gfbekir 5 yıl
Z'nin üstünde bir telefon çıkarmayın
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vefa_18 5 yıl
vankomisin
Yeni bir amiral gemisi tanıtılırsa Xperia Z alanlara biraz ayıp edilmiş olunmayacak mı

arada nerden bakarsan 7 yada 8 ay olacak ama biz s4 alan atılan kazık ne dersin aynı s4 isminde Snapdragon 800 s4 çıktı ve bizim cihazlardan yüzde 30 daha hızlı asıl bize ayıp yapıldı ama alacakları olsun bunu unutmadık
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mipa90 5 yıl
trsinapsis
Sony yazılım desteğini geliştirmek zorunda.

geliştirdi zaten. htc one dan once xperia z ye 4.2 verdi.
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General. 5 yıl
Hayırlısı be Sony
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yakamoz40 5 yıl
vankomisin
Yeni bir amiral gemisi tanıtılırsa Xperia Z alanlara biraz ayıp edilmiş olunmayacak mı

öyle bişey olmaz
çünkü xperia i1 eylülde tanıtılır kasım gibi piyasada olur neredeyse aralarında bir sene var.
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