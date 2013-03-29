Sony, 6.4 inçlik Togari kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir





Xperia serisini alfabenin harfleriyle devam ettiren Sony'nin henüz sızan A ve UL modellerinin haricinde 6.4 inçlik bir model daha hazırladığı iddia edildi.





Japon kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Sony, kod adı Togari olan 6.4 inç büyüklüğünde bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Telefon ile ilgili şu anda herhangi bir detay yok. Sadece ekranın Full HD çözünürlüğe sahip olacağına değinilmiş.





5 inç üzerindeki Phablet segmenti beklentilerin üzerinde bir ilgi görmüş durumda ve başarılı satışlar yapıyor. Samsung, Huawei, ZTE gibi devlerin amiral gemi modellerinin yanında pek çok Çinli üretici de ucuz modellerle segmenti domine etme yarışında. Samsung'un 6.3 inçlik Fonblet adlı ucuz bir model üzerinde çalıştığı iddiaları da bu segmentin önem kazandığını gösteriyor.





Xperia ailesine ait olması muhtemel olan Togari'ye bakıldığında Sony, Phablet segmentinin çekim kuvvetine daha fazla dayanamamış gibi görünüyor. Xperia Z ile başlayan tasarım çizgisinin Togari ile de devam etmesi beklenirken, Sony'nin ne düzeyde bir donanım sunacağı merak konusu.

http://www.androidauthority.com/rumor-sony-three-new-smartphones-6-4-inch-togari-179328/