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Sony, 6.4 inçlik Togari kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir

6 yıl
880
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, 6.4 inçlik Togari kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir

Xperia serisini alfabenin harfleriyle devam ettiren Sony'nin henüz sızan A ve UL modellerinin haricinde 6.4 inçlik bir model daha hazırladığı iddia edildi.

Japon kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Sony, kod adı Togari olan 6.4 inç büyüklüğünde bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Telefon ile ilgili şu anda herhangi bir detay yok. Sadece ekranın Full HD çözünürlüğe sahip olacağına değinilmiş.

5 inç üzerindeki Phablet segmenti beklentilerin üzerinde bir ilgi görmüş durumda ve başarılı satışlar yapıyor. Samsung, Huawei, ZTE gibi devlerin amiral gemi modellerinin yanında pek çok Çinli üretici de ucuz modellerle segmenti domine etme yarışında. Samsung'un 6.3 inçlik Fonblet adlı ucuz bir model üzerinde çalıştığı iddiaları da bu segmentin önem kazandığını gösteriyor.

Xperia ailesine ait olması muhtemel olan Togari'ye bakıldığında Sony, Phablet segmentinin çekim kuvvetine daha fazla dayanamamış gibi görünüyor. Xperia Z ile başlayan tasarım çizgisinin Togari ile de devam etmesi beklenirken, Sony'nin ne düzeyde bir donanım sunacağı merak konusu.

http://www.androidauthority.com/rumor-sony-three-new-smartphones-6-4-inch-togari-179328/ Yorum Yaz
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Gladiotürk 6 yıl en beğenilen
32 ekran Televizyon telefona kadar gidecek heralde bu iş..
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DH Misafiri 5 yıl
samsung bir yandan sony bir yandan bu kadar büyük telefon çıkarıyorlar bunlar için kılıf çanta da tutmaz bunları tv sehpası gibi bir şey icat etmeleri lazım
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Tantum.35 6 yıl
Telefon mu tablet mi belli degil. yakinda teblet piyasasi kalmayacak bu gidisle
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DH Misafiri 6 yıl
Sonyi tanıyorsam bu telefonu sıfır çerçeve ile üretecektir.Bide artık oled kullansa çok iyi olacak...Vitada kullandın,ondan çok önce oled ekranlı walkman yaptın diretme artık tftde...
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Mar00N 6 yıl
6.4 inç telefon mu olur neremize koymamızı bekliyolar
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Vash The Stampede 6 yıl
4.5 inç telefon zaten yeterince büyük, neremize s... koyacaz 6.4 inç telefonu?
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Gayipten Gelen Ses 6 yıl
xperia z alanlara yazık oldu



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Joyeux 6 yıl
6.4' boyutlarında bir akilli telefon olamaz. O artık tablet bilgisayar sınıfına girer. 5' sonrası telefon sınıfından çıkıyor zaten phablet adı altında yeni ara bir sınıfa giriyor.
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Redunay 6 yıl
Büyük telefonlara özel büyük cepli pantolonlar üretilsin sorun çözülür.
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halflıfe 6 yıl
snapdragon 800 ile çıksın her türlü alırım iyi bir tasarımlada ekrandan ekrana çerçeveyi minimize ederek telefonu taşınacak hale getirebilirler ki öyle olacak ki bu boyutta cihaz çıkarıyolar
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Git gide büyüyor bu ekran boyutları.
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Demonel 6 yıl
Cebe sığarmı ki ?
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multiTYRT 6 yıl
SGSye tepsi derdik hata etmişiz
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