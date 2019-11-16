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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

    Mobil pazardaki adını gün geçtikçe daha az duymaya başladığımız Sony, hangi telefonlarının Android 10 güncellemesi alacağını açıkladı. Liste Xperia 1 ve Xperia 5 ile başlıyor.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Sony, Android 10 güncelleme takvimini paylaştı. Bugün itibariyle hangi modellerin Android 10 güncellemesi alacağı da belli olmuş oldu. Genellikle hızlı güncellemeler vermesiyle bilinen firmanın bu sefer biraz geciktiğini söyleyebiliriz.

    Xperia 1 ve Xperia 5 ile başlıyor

    Android 10 güncellemesi alacak Sony modelleri listesi Xperia 1 ve Xperia 5 ile başlıyor. Firmanın açıklamasına göre Aralık ayında bu iki model için Android 10 güncellemesi yayınlanacak. Güncellemeyi alacak diğer modeller ise Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium ve Xperia XZ3 şeklinde. Bu modeller için net bir tarih verilmese de 2020’nin başlarında güncellemeyi alacakları açıklandı.

    Kullandığınız Sony telefon bu listede bulunmuyorsa Android 10 güncellemesi için fazla umut beslememenizi önerebiliriz. Her ne kadar listeye daha sonra farklı modellerin eklenme ihtimali olsa da bu ihtimal hayli düşük.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek"

    Android telefon kullanıcılarının en büyük problemi güncellemeler noktasında. Google tarafından adımlar atılsa da güncellemelerin hala istenilen seviyede olmadığı ortada. Güncelleme takvimini bile açıklamamış birçok firma mevcut. Android cihazların güncelleme sorunu yakın zamanda çözülebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.



    https://blogs.sonymobile.com/2019/11/15/which-sony-products-will-receive-android-10-upgrades/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    joven 6 gün en beğenilen
    Sony istenilen satış rakamlarına ulaşmamasına karşın işin mobil kısmını gözden çıkaramıyor öyleki yıllar öncesinin pazar liderlerinden biri olan Sony geçmişteki mazisinden ötürü zararda etse bir onur meselesi haline getirdiği mobil kısmını küçültsede hala destek vermekte.
    Sony istenilen satış rakamlarına ulaşmamasına karşın işin mobil kısmını gözden çıkaramıyor öyleki yıllar öncesinin pazar liderlerinden biri olan Sony geçmişteki...
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    al-ozaria 6 gün
    Geçti Bor'un pazarı. Sür eşeği playstation'a
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    IMPEDIMENTA 4 gün
    hey gidi xperia z. ne anılarım var bee
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    Kefelon 4 gün
    Güzel.
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    kaptan666 6 gün
    Türkiye'de satsalar ben alırım. XA1 Ultram halen güzel gidiyor.
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    al-ozaria 6 gün
    Geçti Bor'un pazarı. Sür eşeği playstation'a
    Yanıtla +5
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    smart1978 6 gün
    Her ikisi de kaliteli ozellikle ekrani Sony uretimli OLED ...

    Turkiye gibi degeri anlasilmayacak ulkelerden cekilmesi de mantikli olmustur. Zaten kalin cerceveden oturu sony agziyla kus tutsa Tukiye icin biraktigi yara ve iz algisal olarak tamiri zor olucakti ...

    Sony akilli . Hedefi adetli satmaktan cok kaliteli uretmekten yana ... Destegi de olagan olarak Android gelmesidir...

    Arayuz modigiyesi en makul ve pil dostu olanlar yani pili kapasitesine oranla verimli olan en tepe cihazlar Sony dir ...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mr. Jingles 6 gün smart1978
    Sony bildiğinçm kadarıyla OLED üretmiyor. Televizyonlarında LG üretimi OLED paneller kullanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    joven 6 gün en beğenilen
    Sony istenilen satış rakamlarına ulaşmamasına karşın işin mobil kısmını gözden çıkaramıyor öyleki yıllar öncesinin pazar liderlerinden biri olan Sony geçmişteki mazisinden ötürü zararda etse bir onur meselesi haline getirdiği mobil kısmını küçültsede hala destek vermekte.
    Yanıtla +6
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    AL3lMA 6 gün
    Şu önden profilleri düzeltse olacak bu iş ama işte
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