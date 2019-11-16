Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Xperia 1 ve Xperia 5 ile başlıyor
Android 10 güncellemesi alacak Sony modelleri listesi Xperia 1 ve Xperia 5 ile başlıyor. Firmanın açıklamasına göre Aralık ayında bu iki model için Android 10 güncellemesi yayınlanacak. Güncellemeyi alacak diğer modeller ise Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium ve Xperia XZ3 şeklinde. Bu modeller için net bir tarih verilmese de 2020’nin başlarında güncellemeyi alacakları açıklandı.
Kullandığınız Sony telefon bu listede bulunmuyorsa Android 10 güncellemesi için fazla umut beslememenizi önerebiliriz. Her ne kadar listeye daha sonra farklı modellerin eklenme ihtimali olsa da bu ihtimal hayli düşük.Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek"
Android telefon kullanıcılarının en büyük problemi güncellemeler noktasında. Google tarafından adımlar atılsa da güncellemelerin hala istenilen seviyede olmadığı ortada. Güncelleme takvimini bile açıklamamış birçok firma mevcut. Android cihazların güncelleme sorunu yakın zamanda çözülebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.
https://blogs.sonymobile.com/2019/11/15/which-sony-products-will-receive-android-10-upgrades/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Turkiye gibi degeri anlasilmayacak ulkelerden cekilmesi de mantikli olmustur. Zaten kalin cerceveden oturu sony agziyla kus tutsa Tukiye icin biraktigi yara ve iz algisal olarak tamiri zor olucakti ...
Sony akilli . Hedefi adetli satmaktan cok kaliteli uretmekten yana ... Destegi de olagan olarak Android gelmesidir...
Arayuz modigiyesi en makul ve pil dostu olanlar yani pili kapasitesine oranla verimli olan en tepe cihazlar Sony dir ...