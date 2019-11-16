Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Sony, Android 10 güncelleme takvimini paylaştı. Bugün itibariyle hangi modellerin Android 10 güncellemesi alacağı da belli olmuş oldu. Genellikle hızlı güncellemeler vermesiyle bilinen firmanın bu sefer biraz geciktiğini söyleyebiliriz.

Xperia 1 ve Xperia 5 ile başlıyor

Android 10 güncellemesi alacak Sony modelleri listesi Xperia 1 ve Xperia 5 ile başlıyor. Firmanın açıklamasına göre Aralık ayında bu iki model için Android 10 güncellemesi yayınlanacak. Güncellemeyi alacak diğer modeller ise Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium ve Xperia XZ3 şeklinde. Bu modeller için net bir tarih verilmese de 2020’nin başlarında güncellemeyi alacakları açıklandı.

Kullandığınız Sony telefon bu listede bulunmuyorsa Android 10 güncellemesi için fazla umut beslememenizi önerebiliriz. Her ne kadar listeye daha sonra farklı modellerin eklenme ihtimali olsa da bu ihtimal hayli düşük.

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Android telefon kullanıcılarının en büyük problemi güncellemeler noktasında. Google tarafından adımlar atılsa da güncellemelerin hala istenilen seviyede olmadığı ortada. Güncelleme takvimini bile açıklamamış birçok firma mevcut. Android cihazların güncelleme sorunu yakın zamanda çözülebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

https://blogs.sonymobile.com/2019/11/15/which-sony-products-will-receive-android-10-upgrades/