Honor 90 ve Honor 90 Pro'dan ilk görüntü geldi: İşte serinin tasarımı

Tam Boyutta Gör Honor 90 serisi yakında piyasaya sürülecek. Akıllı telefonların 29 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Duyuru öncesinde, Çinli bir kaynak Honor 90 serisi kapsamında sunulacak modellerin ilk görüntüsünü paylaştı.

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Basın görseli Honor 90 (solda) ve Honor 90 Pro'yu (sağda) gözler önüne seriyor. Standart versiyonda iki yuvarlak kamera ünitesi var. Birinci modülde iki kamera bulunurken, ikincisinde üçüncü kamera ve LED flaşa yer verildiğini görüyoruz.

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Pro versiyonu 200 megapiksel kamerayla geliyor

Honor 90 Pro da üç kamera ve bir LED flaş var ancak kamera üniteleri dairesel altıgen görünümünü koruyor. Aktarılan ilk bilgilere göre Honor 90 Pro, 100W hızlı şarj desteği sunacak. Honor 90 modeli ise 66W hızlı şarj teknolojisi içerecek.

Pro varyantının kavisli kenarlara ve 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekran taşıyacağı bildiriliyor. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alacak. Ayrıca Samsung'un ISOCELL HP3 sensörünü temel alan 200 megapiksel ana kamerayla geleceği söyleniyor.

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Honor 90 ve Honor 90 Pro'dan ilk görüntü geldi: İşte tasarımları