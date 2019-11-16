Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek

İçinde bulunduğumuz sene itibariyle 5G destekli akıllı telefonları görmeye başladık. Ancak bu telefonlar genellikle amiral gemi modellerin özel versiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle fiyat etiketleri de oldukça yüksek. Önümüzdeki sene itibariyle bu durumun değişmesini bekliyoruz. Xiaomi CEO’su Lei Jun da uygun fiyatlı 5G telefonlar için sinyali verdi.

10 adet 5G destekli telefon modeli geliyor

Katıldığı bir konferansta soruları yanıtlayan Lei Jun, önümüzdeki sene 2000 Yuan ve üstü fiyata sahip Xiaomi modellerinin 5G desteği ile geleceğini açıkladı. Yaklaşık 285 dolara gelen bu miktar, bizlere uygun fiyatlı 5G telefonlar göreceğimizi müjdeliyor. Lei Jun, konuşmasına 10 farklı 5G destekli modelin önümüzdeki sene raflara çıkacağını da ekledi.

Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin Redmi gibi alt markaları da bulunuyor. Bunları da düşündüğümüz zaman 10 farklı modelin çok da fazla olmadığını söyleyebiliriz. Ancak 5G destekli uygun fiyatlı telefonlar görmek tabii ki sevindirici olacaktır.

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Lei Jun, yılın ilk yarısında iddialı telefonların tanıtılacağının da altın çiziyor. Her ne kadar Xiaomi markası altında yer alan telefonların fiyatları yükseliş gösterse de Redmi gibi alt markaları yardımıyla firma hala fiyat-performans iddiasını koruyabiliyor. Bu iddia 5G kırılmasında da devam edeceğe benziyor.

https://www.gizmochina.com/2019/11/15/xiaomi-phones-released-next-year-over-%c2%a52000-285-will-support-5g/