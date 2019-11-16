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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek

    Xiaomi CEO’su Lei Jun, gerçekleştirdiği bir toplantıda firmanın 5G telefonları için fiyat hedefini açıkladı. Bu hedefe göre önümüzdeki sene 285 dolar fiyat üzerindeki Xiaomi telefonlar 5G ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek
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    İçinde bulunduğumuz sene itibariyle 5G destekli akıllı telefonları görmeye başladık. Ancak bu telefonlar genellikle amiral gemi modellerin özel versiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle fiyat etiketleri de oldukça yüksek. Önümüzdeki sene itibariyle bu durumun değişmesini bekliyoruz. Xiaomi CEO’su Lei Jun da uygun fiyatlı 5G telefonlar için sinyali verdi.

    10 adet 5G destekli telefon modeli geliyor

    Katıldığı bir konferansta soruları yanıtlayan Lei Jun, önümüzdeki sene 2000 Yuan ve üstü fiyata sahip Xiaomi modellerinin 5G desteği ile geleceğini açıkladı. Yaklaşık 285 dolara gelen bu miktar, bizlere uygun fiyatlı 5G telefonlar göreceğimizi müjdeliyor. Lei Jun, konuşmasına 10 farklı 5G destekli modelin önümüzdeki sene raflara çıkacağını da ekledi.

    Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin Redmi gibi alt markaları da bulunuyor. Bunları da düşündüğümüz zaman 10 farklı modelin çok da fazla olmadığını söyleyebiliriz. Ancak 5G destekli uygun fiyatlı telefonlar görmek tabii ki sevindirici olacaktır.

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    Lei Jun, yılın ilk yarısında iddialı telefonların tanıtılacağının da altın çiziyor. Her ne kadar Xiaomi markası altında yer alan telefonların fiyatları yükseliş gösterse de Redmi gibi alt markaları yardımıyla firma hala fiyat-performans iddiasını koruyabiliyor. Bu iddia 5G kırılmasında da devam edeceğe benziyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/15/xiaomi-phones-released-next-year-over-%c2%a52000-285-will-support-5g/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 4 gün
    Helal olsun Xiaomi ye, Apple olsa 15000-20000 TL çekerdi
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    alaz1903 5 gün
    Şu piyasada 5G desteği olmayan amiral gemisi telefonlara para dökenlere anlam veremiyorum. Adamsın Xioami.
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    CyberNight 6 gün
    Telefon almak için doğru zamana az kaldı. 5gli uygun fiyatlı bir cihaz çok mantıklı olacaktır.
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    oguzhan diric 6 gün CyberNight
    5G nin bizim ülke için ne getirisi olacak. 4g nin doğru düzgün bir getirisi olmadı.
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    kımyasal 6 gün
    Ambagodan sonra Çinli şirketleri rekabette daha agresif hissettim sanki.
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