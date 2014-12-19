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Sony, CES 2015 fuarı ile ilgili ilk videosunu paylaştı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, CES 2015 fuarı ile ilgili ilk videosunu paylaştı

CES 2015 fuarında Xperia ailesinin dördüncü neslini tanıtmasını beklediğimiz Sony, fuarda bizi nelerin beklediğine dair ilk ipuçlarını paylaşmaya başladı. Firmanın paylaştığı videoda farklı kategorilere göndermeler yapılmış.

Sony ilk basın toplantısını 5 Ocak tarihinde yapacak. 6-9 Ocak tarihleri arasında ise ürünler standda sergilenecek. Firma 5 rakamına bu bakımdan sürekli vurgu yapıyor. Bununla birlikte oldukça ince yapıda bir Xperia cihazı da bizi bekliyor. Videoda muhtemelen Xperia Z4 veya Z4 Ultra olduğu tahmin edilen bir cihaza vurgu yapılmış.

Lollipop yalayan çocuk görüntüsü ise Xperia Z ailesine Android 5.0 Lollipop güncellemesinin resmen duyurulacağını gösteriyor. Bunun haricinde Sony'nin ses, ekran teknolojileri ve parlaklık konusunda duyuruları olduğu görülüyor. Sony zaten fuarlarda mobil cihaz haricinde dijital fotoğrafçılık ve televizyon kategorilerinde de yeni ürünlerini mutlaka sergiliyor. 

Ancak videonun Android 5.0 üzerinde çalışan, atanmış ses yongası olan ve ekran konusunda önemli yenilikler sunacak oldukça ince Xperia Z4 modeline vurgu yaptığını belirtenler de mevcut. Sony'nin paylaşacağı yeni ipuçları ile basın toplantısında ortaya çıkacak cihazlar hakkında biraz daha bilgi sahibi olabileceğiz. 



http://www.phonearena.com/news/Sony-releases-video-teaser-for-CES---hints-an-ultra-thin-device-Lollipop-and-novel-display-and-audio-techs_id63970 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Bence 5 rakamina vurgu yapilmasi 2015 5ocak ve 5.0 lolipop dan dolayi birde fiyat ne kadar olacak ortalama
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Guest Account 4 yıl
sony son birkaç yıldır sadece hayal kırıklığıydı. ötesine geçemedi.
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doctor_bey 4 yıl
O gözde kavisli sensörü işaret ediyor olabilirmi acaba? (:
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TearsForFears 4 yıl
z4 çıksada alsak
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DH Misafiri 4 yıl
Sony z serisinden asla vazgecmem cok sukur butun serilerini aldim
Yenisini sabirsizlikla bekliyorum
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anldrms34 4 yıl
z z3 e 4 telefon var Z4 5. z olacak
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ardarda45 4 yıl
Göz de var videoda millet onu konuşuyor sen lollipop yazmışsın
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etozlu 4 yıl
:) bence şarj süresi ve aksesuar konularında da atılım yapmalı sony. şahsen docklarını yetersiz ve kalitesiz buluyorum, orta segment kulaklıkları da keza öyle.
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bugatti1907 4 yıl
5 lere bakılırsa windows gibi sony de şaşırtabilir . Z5 e hazır olun :)
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HusseinBagci 4 yıl
Video açılmıyor?
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Polibot 4 yıl
Umarım bu z4 ailesinden 1-2 ay sonra yeni bir amiral çıkarmaz da bu konuda biraz ciddi davranmaya başlar.
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kule_genclik 4 yıl Polibot
810 cikinca yine cikarticak tabi z4 810 ile gelmezse ki zor gozukuyor.
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