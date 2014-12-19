Sony, CES 2015 fuarı ile ilgili ilk videosunu paylaştı





CES 2015 fuarında Xperia ailesinin dördüncü neslini tanıtmasını beklediğimiz Sony, fuarda bizi nelerin beklediğine dair ilk ipuçlarını paylaşmaya başladı. Firmanın paylaştığı videoda farklı kategorilere göndermeler yapılmış.





Sony ilk basın toplantısını 5 Ocak tarihinde yapacak. 6-9 Ocak tarihleri arasında ise ürünler standda sergilenecek. Firma 5 rakamına bu bakımdan sürekli vurgu yapıyor. Bununla birlikte oldukça ince yapıda bir Xperia cihazı da bizi bekliyor. Videoda muhtemelen Xperia Z4 veya Z4 Ultra olduğu tahmin edilen bir cihaza vurgu yapılmış.





Lollipop yalayan çocuk görüntüsü ise Xperia Z ailesine Android 5.0 Lollipop güncellemesinin resmen duyurulacağını gösteriyor. Bunun haricinde Sony'nin ses, ekran teknolojileri ve parlaklık konusunda duyuruları olduğu görülüyor. Sony zaten fuarlarda mobil cihaz haricinde dijital fotoğrafçılık ve televizyon kategorilerinde de yeni ürünlerini mutlaka sergiliyor.





Ancak videonun Android 5.0 üzerinde çalışan, atanmış ses yongası olan ve ekran konusunda önemli yenilikler sunacak oldukça ince Xperia Z4 modeline vurgu yaptığını belirtenler de mevcut. Sony'nin paylaşacağı yeni ipuçları ile basın toplantısında ortaya çıkacak cihazlar hakkında biraz daha bilgi sahibi olabileceğiz.







http://www.phonearena.com/news/Sony-releases-video-teaser-for-CES---hints-an-ultra-thin-device-Lollipop-and-novel-display-and-audio-techs_id63970