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Samsung'un 8 nm'lik yeni işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 8 nm üretim sürecine sahip yeni bir mobil işlemici geliştiriyor. Exynos 9710 olarak adlandırılacak yonga seti premium orta sınıf modellerde kullanılacak.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung’un Exynos işlemci serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen haberlere bakılırsa şirket premium orta sınıf telefonlar için yeni bir yonga seti çıkarmaya hazırlanıyor. Güvenilir bilgileri ile tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter hesabı Exynos 9710 olarak adlandırılacak yonga setinin detaylarını paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Apple Music şimdiye kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi"
Yeni işlemcinin Samsung'un şu anki en güçlü yonga seti olan Exynos 9820 gibi 8 nm mimarisini temel alacağı bildiriliyor. Ayrıca 2.1 GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A76 ve 1.7 GHz frekanslı 4 adet Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip olacak. GPU olarak ise 650 MHz'lik Mali-G76 MP8 içerecek.

Detayları ilk kez paylaşıldı

Yonga seti 8 nm üretim sürecini temel alacağı için, bir önceki versiyonu olan 10 nm'lik sekiz çekirdekli Exynos 9610'a kıyasla daha fazla enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor. Bu arada Exynos 9710 ile ilgili detayların ilk kez ortaya çıktığını belirtmek gerek. Önümüzdeki günlerde yeni işlemci ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.gsmarena.com/exynos_9710_specs_leak_to_be_based_on_the_8nm_node-news-36223.php Yorum Yaz
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TearsForFears 1 ay en beğenilen
İşte bu işlemci orta segmente gelmeliydi. Gpusu dandik exynoslarla orta segmenti doldurup 350-400 euro isteyeceğine bunu koysaymış.
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cumur 1 ay
a50 de 10nm işlemci olmasına ragmen akşam şarjdan alıp sabah baktığımızda yine yüzdeyüz olrak bulduk telefonu yani demek istediğim bu optimizasyon işini bu yeni a serilerinde çözmüşler, inşallah bu işlemcide de gerekli ayarları yaparlar
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smart1978 1 ay cumur
Merhaba. DH de arkadasliklari ne talep ediyorum ne de talep edenlerinkini kabul ediyorum ne de red.... Size ozel bir durum degildir :/ DH e ilk uye oldugumdan beri bu prensibim hic degismedi.
Ozel Mesajiniz kapali boyle alenen buradan cevaplamam gerekti :/ .
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Alpha Centauri 1 ay
batarya ya katkısı olacak
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intel7mix 1 ay
Oyun konusunda baya iyi olacağı kesin.
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Johan Elmander 1 ay
A90 bununla gelir herhalde
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cumur 1 ay Johan Elmander
a90 hazır artık dağıtılacak sanmıyorum bununla geleceğini
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TearsForFears 1 ay en beğenilen
İşte bu işlemci orta segmente gelmeliydi. Gpusu dandik exynoslarla orta segmenti doldurup 350-400 euro isteyeceğine bunu koysaymış.
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medverdev 1 ay TearsForFears
çok haklısınız hocam aynen katılıyorum
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samsung, akıllı telefon ve
5 etiket daha cep telefonu exynos 9820 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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