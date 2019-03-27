Samsung'un 8 nm'lik yeni işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı

Samsung’un Exynos işlemci serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen haberlere bakılırsa şirket premium orta sınıf telefonlar için yeni bir yonga seti çıkarmaya hazırlanıyor. Güvenilir bilgileri ile tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter hesabı Exynos 9710 olarak adlandırılacak yonga setinin detaylarını paylaştı.

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Yeni işlemcinin Samsung'un şu anki en güçlü yonga seti olan Exynos 9820 gibi 8 nm mimarisini temel alacağı bildiriliyor. Ayrıca 2.1 GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A76 ve 1.7 GHz frekanslı 4 adet Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip olacak. GPU olarak ise 650 MHz'lik Mali-G76 MP8 içerecek.

Detayları ilk kez paylaşıldı

Yonga seti 8 nm üretim sürecini temel alacağı için, bir önceki versiyonu olan 10 nm'lik sekiz çekirdekli Exynos 9610'a kıyasla daha fazla enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor. Bu arada Exynos 9710 ile ilgili detayların ilk kez ortaya çıktığını belirtmek gerek. Önümüzdeki günlerde yeni işlemci ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.gsmarena.com/exynos_9710_specs_leak_to_be_based_on_the_8nm_node-news-36223.php