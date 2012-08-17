Sony, EISA'dan 5 adet yılın en iyi ürün ödülü almaya hak kazandı

Haber Editörü
Sony ? SLT-A57 Avrupa'da Yılın SLR Fotoğraf Makinesi seçilirken, Avrupa'da Yılın İleri Düzey Kompakt Fotoğraf Makinesi ödülü Sony Cyber-shot DSC-RX100 modeline verildi. Avrupa'da Yılın Seyahat Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-HX20V olurken, Sony BRAVIA KDL-55HX850 Yılın 3D Televizyonu ve VPL-VW1000ES de Yılın En İyi Ev Sineması Projektörü seçildi.
Yılın SLR Fotoğraf Makinesi Sony ? SLT-A57; Tam Geçirgen Hareketsiz Ayna Teknolojisi ile saniyede 12 karelik yüksek hızlı kesintisiz çekim, nesneleri daima net tutmak için tam zamanlı kesintisiz otomatik odaklaması, etkin nesne takibi, yüz tespit sistemini kullanarak görüntüyü en uygun oranlarda çerçeveleyen yeni Otomatik Portre Çerçeveleme fonksiyonu şeklinde özellikler sunuyor.
Yılın İleri Düzey Kompakt Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-RX100; 20,2 MP efektif çözünürlüğe sahip 1.0 tip Exmor CMOS sensörü, F1.8 maksimum diyafram açıklığına sahip Vario Sonnar Carl Zeiss objektif, yeni BIONZ işlemci özelliklerine sahip.
Yılın Seyahat Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-HX20V; 20x optik zoom, 1cm'lik makro çekim imkanı, etkin Optik Görüntü Sabitleme, GPS/Pusula fonksiyonu özellikleri sunuyor.
Yılın 3D Televizyonu Sony BRAVIA KDL-55HX850; Sony'nin görüntü geliştirme teknolojisi X-Reality PRO sayesinde bir yandan düşük kaliteli sinyalleri iyileştirip bunları Full HD kalitesine yakın bir düzeye taşırken, diğer yandan da iki ve üç boyutlu görüntüleri daha da netleştirecek şekilde geliştiriyor. Sony Entertainment Network sayesinde anlaşmalı iş ortaklarının arşivlerinden içerik izleyebilir, Twitter, Facebook ve Skype için önceden yüklenmiş uygulamalar sayesinde aile ve dostlarınız ile sürekli iletişim halinde olacaksınız.
Yılın En İyi Ev Sineması Projektörü Sony VPL-VW1000ES; Full HD'ye göre dört kat daha yüksek, görüntüler sunan 4K (4096x2160 piksel) çözünürlükte dünyanın ilk ev projeksiyon cihazı. 1.000.000:1 dinamik kontrast ile eviniz bir sinema salonuna dönüşüyor.
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Columbia Pictures 1919 da kuruldu. Ayrıca 1924 de kurulan Metro-Goldwyn-Mayer ve 1930 larda kurulan Screen Gems Sony nin film şirketleri arasındadır.
3D ekipmanlarından bazıları
Sony MPE-200s 3D Processor boxes,
Sony HDC-1500R camera systems,
Sony HDC-P1 cameras,
Sony LMD-4251TD 3D LCDs
3D SONY MVS 7000X video mixer
3D Live Production
Bazı firmlar ses ve görüntü sesktörünün kapılarından girememiş bu iş için tek bir teknoloji geliştirememiş firmalardır.
Sony ve Panavision
SONY AND PANAVISION RECEIVE PRIMETIME EMMY ENGINEERING AWARD FOR THE FIRST 24P DIGITAL IMAGING SYSTEM
sony.net/...
1972'de Panavision, hafif ağırlıklı Panaflex 35 mm film kamerası ve 1997 yılında Panavision ve Sony dünyanın ilk dijital FULL HD 1920x1080 Sony HDW-F900 kameralarını tanıttılar.
panavision.com/...
Sony HDW-F900R nin bile liste fiyatı $80,740.00
pro.sony.com/...
bhphotovideo.com/...
Sony F35 CineAlta £110,050.80
creativevideo.co.uk/...
Sony F65 4K CineAlta Kamera Avrupa’da
broadcasterinfo.net/...
HDC1500R $90,000.00
pro.sony.com/...
Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc
Video Kaydedicileri
XDSPD2000 $40,000.00
pro.sony.com/...
MVS8000X
Multi- Format Production Switcher Processor Video Mixers
pro.sony.com/...
Yeni Sony KD-84X9005 4K 3D 214cm LED TV
Film yok diyenlere
Sony Pictures 2004-2012 4K Film listesi
pro.sony.com/...
Satışa çıkan fiyatı belli diğer Sony 4K 3D ürünleri..
Yeni Sony 4K 3D Blu ray-Player BDP-S790
Yeni Sony 4K 3D Projeksiyon VPL-VW1000ES
Yeni Sony 4K 3D LED TV XBR-84X900
Sony 2005 yılından beri 4K ya hayat Veriyor.
Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.
Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
istanbulbilisim.com.tr/...
Live Production Control Software Package Sadece
$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.
pro.sony.com/...
Sony SRML560 bu profesyonel LCD monitor
TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.
Çeşitli Ekran Modları 4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)
pro.sony.com/...
30-inch 4K TRIMASTER™ LCD professional monitör
pro.sony.eu/...
Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;
Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.
avland.co.uk/...
Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.
Buda profesyonel OLED monitor
Sony BVM-E250
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel
bhphotovideo.com/...
pro.sony.com/...
Daha fazla bazılarının hayal edemeyeceği ürünleri yazarak bir çok markayı mağdur etmek istemiyorum. Sürçü lisan ettiysek affola!
Sony mercekten göze 3D deneyimini izleyicilerine sunabilen ve bu konuda tek lider olan Sony 3D çekimi için kullanılan ekipman ve sistemler ile içerik oluşturan film ve oyunları üreten, tüketiciye 3D teknolojisini sunan ve ulaşmasını sağlayan tek şirket olarak Sony, tüm bu komple çözümlerini “mercekten göze 3D deneyimi” olarak tanımlıyor. aynı zamanda 2012 ye kadar UEFA Şampiyonlar Liginin ve 2014e kadar FIFA nın resmi sponsoru. Ayrıca 2010 ve 2014 FIFA World Cup ın (FIFA Dünya Kupası) küresel sponsoru olarak futbola çok uzun yıllardır büyük destek veriyor. Şimdide standart 1920X1080 in 4 katını evimize getirmeye hazır. Sony KD-84X9005 4K 3D 214cm LED TV
Columbia Pictures 1919 da kuruldu. Ayrıca 1924 de kurulan Metro-Goldwyn-Mayer ve 1930 larda kurulan Screen Gems Sony'ye ait film şirketleri arasındadır.
3D ekipmanlarından bazıları
Sony MPE-200s 3D Processor boxes,
Sony HDC-1500R camera systems,
Sony HDC-P1 cameras,
Sony LMD-4251TD 3D LCDs
3D SONY MVS 7000X video mixer
3D Live Production 5 parça için yuvarlak bir rakam verecek olursak 1 milyon dolar bu ekipmanlar için yeterli olur. 1 kameradan fazlasını almanız gerekebilir.
Sony ve Panavision
Panavision sadece Sony den destek alarak dijital kamera üretmez 35mm, super Panavision 70mm ve 65mm film kamerasıda var. Sony ve Panavision 1997 de dünyanın ilk FULL HD dijital kameraları olan 1920X1080 HDW F900 tanıttılar. panavision.com/...
SONY AND PANAVISION RECEIVE PRIMETIME EMMY ENGINEERING AWARD FOR THE FIRST 24P DIGITAL IMAGING SYSTEM
sony.net/...
Sony HDW-F900R nin bile liste fiyatı $80,740.00
pro.sony.com/...
bhphotovideo.com/...
Sony F35 CineAlta £110,050.80
creativevideo.co.uk/...
Sony F65 4K CineAlta Kamera Avrupa’da
broadcasterinfo.net/...
HDC1500R $90,000.00
pro.sony.com/...
Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc
Video Kaydedicileri
XDSPD2000 $40,000.00
pro.sony.com/...
MVS8000X
Multi- Format Production Switcher Processor Video Mixers
pro.sony.com/...
Yeni Sony KD-84X9005 4K 3D 214cm LED TV
Film yok diyenlere
Sony Pictures 2004-2012 4K Film listesi
pro.sony.com/...
Satışa çıkan fiyatı belli diğer Sony 4K 3D ürünleri..
Yeni Sony 4K 3D Blu ray-Player BDP-S790
Yeni Sony 4K 3D Projeksiyon VPL-VW1000ES
Yeni Sony 4K 3D LED TV XBR-84X900
Sony 2005 yılından beri 4K ya hayat Veriyor.
Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.
Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
istanbulbilisim.com.tr/...
Live Production Control Software Package Sadece
$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.
pro.sony.com/...
Sony SRML560 bu profesyonel LCD monitor
TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.
Çeşitli Ekran Modları 4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)
pro.sony.com/...
30-inch 4K TRIMASTER™ LCD professional monitör
pro.sony.eu/...
Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;
Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.
avland.co.uk/...
Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.
OLED monitor
Sony BVM-E250
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel
bhphotovideo.com/...
pro.sony.com/...
Daha fazla bir çok kişi ve firmanın hayal bile edemeyeceği ürünleri yazarak diğer markaları mağdur etmek istemiyorum. Sürçü lisan ettiysek affola!
kaynakta herkes her ödülden almış. kategorisi bol olan ve herkesi sevindiren bir dağılım var. yazıyı hazırlayan sony nin penceresinden bakmış.
sadece c-mos sersörleri olsa yine iyi,arkadaki lcd panelellerin çoğu Sony'e ait...ama tabi bu özellikle Canon'un elinin zayıf olduğunu göstermez...
ayrıca Sony; Kamera ve Fotoğraf makinası ağır toplarından Konica-Minolta'nın sahibidir...
Edit; imla
Piyasada kendine yer edinemedikyen sonra hocam,anlamı yok...
Söylediğin bir nebze doğru fakat canon ve nikon'un seçilmemesinin nedeni bence;Son makinelerinde onlarca hata olmasından kaynaklanıyor ki normal şartlarda 2sinden biri olması gerekiyordu ama unutma ki canon ve nikon'un kulladığı CMOS sensörleride sony üretiyor.Yani sony'i bu kadar yabana atmamak gerekiyor.Son Dslr makineleri oldukça kaliteli,sadece tek eksik objektif kıtlığı.
Dostum toplamışsın yine + ları :D Aklıma sen geldin konuyu görünce :D Bi baktım en çok beğenilenler arasına girmişsin :D
Inat etme hadi gel sony'e
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