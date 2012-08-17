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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, EISA'dan 5 adet yılın en iyi ürün ödülü almaya hak kazandı

6 yıl
3,7b
1
46
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren Sony'in 5 ürünü, 2012 - 2013 EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) Ödülleri'nde yılın en iyi ürün ödüllerine layık görüldü

Sony ? SLT-A57 Avrupa'da Yılın SLR Fotoğraf Makinesi seçilirken, Avrupa'da Yılın İleri Düzey Kompakt Fotoğraf Makinesi ödülü Sony Cyber-shot DSC-RX100 modeline verildi. Avrupa'da Yılın Seyahat Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-HX20V olurken, Sony BRAVIA KDL-55HX850 Yılın 3D Televizyonu ve VPL-VW1000ES de Yılın En İyi Ev Sineması Projektörü seçildi.  

Yılın SLR Fotoğraf Makinesi Sony ? SLT-A57; Tam Geçirgen Hareketsiz Ayna Teknolojisi ile saniyede 12 karelik yüksek hızlı kesintisiz çekim, nesneleri daima net tutmak için tam zamanlı kesintisiz otomatik odaklaması, etkin nesne takibi, yüz tespit sistemini kullanarak görüntüyü en uygun oranlarda çerçeveleyen yeni Otomatik Portre Çerçeveleme fonksiyonu şeklinde özellikler sunuyor.

Yılın İleri Düzey Kompakt Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-RX100; 20,2 MP efektif çözünürlüğe sahip 1.0 tip Exmor CMOS sensörü, F1.8 maksimum diyafram açıklığına sahip Vario Sonnar Carl Zeiss objektif, yeni BIONZ işlemci özelliklerine sahip.

Yılın Seyahat Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-HX20V; 20x optik zoom, 1cm'lik makro çekim imkanı, etkin Optik Görüntü Sabitleme, GPS/Pusula fonksiyonu özellikleri sunuyor.

Yılın 3D Televizyonu Sony BRAVIA KDL-55HX850; Sony'nin görüntü geliştirme teknolojisi X-Reality PRO sayesinde bir yandan düşük kaliteli sinyalleri iyileştirip bunları Full HD kalitesine yakın bir düzeye taşırken, diğer yandan da iki ve üç boyutlu görüntüleri daha da netleştirecek şekilde geliştiriyor. Sony Entertainment Network sayesinde anlaşmalı iş ortaklarının arşivlerinden içerik izleyebilir, Twitter, Facebook ve Skype için önceden yüklenmiş uygulamalar sayesinde aile ve dostlarınız ile sürekli iletişim halinde olacaksınız.

Yılın En İyi Ev Sineması Projektörü Sony VPL-VW1000ES; Full HD'ye göre dört kat daha yüksek, görüntüler sunan 4K (4096x2160 piksel) çözünürlükte dünyanın ilk ev projeksiyon cihazı. 1.000.000:1 dinamik kontrast ile eviniz bir sinema salonuna dönüşüyor.

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yukuberk 6 yıl en beğenilen


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JOELLAMBERT 6 yıl
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Percipience 6 yıl
Sony mercekten göze 3D deneyimini izleyicilerine sunabilen ve bu konuda tek lider olan Sony 3D çekimi için kullanılan ekipman ve sistemler ile içerik oluşturan film ve oyunları üreten, tüketiciye 3D teknolojisini sunan ve ulaşmasını sağlayan tek şirket olarak Sony, tüm bu komple çözümlerini “mercekten göze 3D deneyimi” olarak tanımlıyor. aynı zamanda 2012 ye kadar UEFA Şampiyonlar Liginin ve 2014e kadar FIFA nın resmi sponsoru. Ayrıca 2010 ve 2014 FIFA World Cup ın (FIFA Dünya Kupası) küresel sponsoru olarak futbola çok uzun yıllardır büyük destek veriyor. Şimdide standart 1920X1080 in 4 katını evimize getirmeye hazır.

Columbia Pictures 1919 da kuruldu. Ayrıca 1924 de kurulan Metro-Goldwyn-Mayer ve 1930 larda kurulan Screen Gems Sony nin film şirketleri arasındadır.

3D ekipmanlarından bazıları

Sony MPE-200s 3D Processor boxes,

Sony HDC-1500R camera systems,

Sony HDC-P1 cameras,

Sony LMD-4251TD 3D LCDs

3D SONY MVS 7000X video mixer

3D Live Production



Bazı firmlar ses ve görüntü sesktörünün kapılarından girememiş bu iş için tek bir teknoloji geliştirememiş firmalardır.


Sony ve Panavision


SONY AND PANAVISION RECEIVE PRIMETIME EMMY ENGINEERING AWARD FOR THE FIRST 24P DIGITAL IMAGING SYSTEM

sony.net/...



1972'de Panavision, hafif ağırlıklı Panaflex 35 mm film kamerası ve 1997 yılında Panavision ve Sony dünyanın ilk dijital FULL HD 1920x1080 Sony HDW-F900 kameralarını tanıttılar.

panavision.com/...


Sony HDW-F900R nin bile liste fiyatı $80,740.00

pro.sony.com/...

bhphotovideo.com/...


Sony F35 CineAlta £110,050.80

creativevideo.co.uk/...


Sony F65 4K CineAlta Kamera Avrupa’da

broadcasterinfo.net/...


HDC1500R $90,000.00

pro.sony.com/...



Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc

Video Kaydedicileri

XDSPD2000 $40,000.00

pro.sony.com/...



MVS8000X
Multi- Format Production Switcher Processor Video Mixers

pro.sony.com/...


Yeni Sony KD-84X9005 4K 3D 214cm LED TV


Film yok diyenlere

Sony Pictures 2004-2012 4K Film listesi
pro.sony.com/...



Satışa çıkan fiyatı belli diğer Sony 4K 3D ürünleri..

Yeni Sony 4K 3D Blu ray-Player BDP-S790

Yeni Sony 4K 3D Projeksiyon VPL-VW1000ES

Yeni Sony 4K 3D LED TV XBR-84X900


Sony 2005 yılından beri 4K ya hayat Veriyor.

Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.

Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL

istanbulbilisim.com.tr/...


Live Production Control Software Package Sadece

$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.

pro.sony.com/...


Sony SRML560 bu profesyonel LCD monitor

TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.

Çeşitli Ekran Modları 4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)

pro.sony.com/...


30-inch 4K TRIMASTER™ LCD professional monitör

pro.sony.eu/...


Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;

Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.

avland.co.uk/...



Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.


Buda profesyonel OLED monitor

Sony BVM-E250

Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.

Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)

Super Top Emission OLED Display Panel

bhphotovideo.com/...
pro.sony.com/...


Daha fazla bazılarının hayal edemeyeceği ürünleri yazarak bir çok markayı mağdur etmek istemiyorum. Sürçü lisan ettiysek affola!
Yanıtla
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theyapici 6 yıl
Elektronikci sony tv de cuvalladı makine isinde ise canon nikon pentax a yaklasamaz sensör üretmek iyi makine olmuyor ama a 77 guzel slr degil o ayrı
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Percipience 6 yıl
Ses ve film sektörünün kapılarından girememiş bu iş için tek bir teknoloji geliştirememiş, adam gibi bir stüdyosu ve kamerası olmayan küçük firmalardan burada söz etmek istemsemde bir kaç cümle yazacağım. Japon firmaları çok TV satmıyor diye kötü mü oluyor? Dünyada çok güzel albümler yapılıyor ama çok satmıyor diye kötü mü oluyorlar? veya en çok dinlenilen GANGNAM STYLE çok iyi mi? Açıkçası Sony'nin aldığı ödülleri çekemeyip firmayı karalamaya çalışmanız boşuna. Nikon ve Canon da Carl Zeis lens mi kullanıyorsunuz Leica mı? Dünyanın en iyi lens üreticileri bunlar olduğu için sormak istedim.



Sony mercekten göze 3D deneyimini izleyicilerine sunabilen ve bu konuda tek lider olan Sony 3D çekimi için kullanılan ekipman ve sistemler ile içerik oluşturan film ve oyunları üreten, tüketiciye 3D teknolojisini sunan ve ulaşmasını sağlayan tek şirket olarak Sony, tüm bu komple çözümlerini “mercekten göze 3D deneyimi” olarak tanımlıyor. aynı zamanda 2012 ye kadar UEFA Şampiyonlar Liginin ve 2014e kadar FIFA nın resmi sponsoru. Ayrıca 2010 ve 2014 FIFA World Cup ın (FIFA Dünya Kupası) küresel sponsoru olarak futbola çok uzun yıllardır büyük destek veriyor. Şimdide standart 1920X1080 in 4 katını evimize getirmeye hazır. Sony KD-84X9005 4K 3D 214cm LED TV

Columbia Pictures 1919 da kuruldu. Ayrıca 1924 de kurulan Metro-Goldwyn-Mayer ve 1930 larda kurulan Screen Gems Sony'ye ait film şirketleri arasındadır.


3D ekipmanlarından bazıları

Sony MPE-200s 3D Processor boxes,

Sony HDC-1500R camera systems,

Sony HDC-P1 cameras,

Sony LMD-4251TD 3D LCDs

3D SONY MVS 7000X video mixer

3D Live Production
5 parça için yuvarlak bir rakam verecek olursak 1 milyon dolar bu ekipmanlar için yeterli olur.
1 kameradan fazlasını almanız gerekebilir.


Sony ve Panavision

Panavision sadece Sony den destek alarak dijital kamera üretmez 35mm, super Panavision 70mm ve 65mm film kamerasıda var. Sony ve Panavision 1997 de dünyanın ilk FULL HD dijital kameraları olan 1920X1080 HDW F900 tanıttılar. panavision.com/...

SONY AND PANAVISION RECEIVE PRIMETIME EMMY ENGINEERING AWARD FOR THE FIRST 24P DIGITAL IMAGING SYSTEM

sony.net/...

Sony HDW-F900R nin bile liste fiyatı $80,740.00

pro.sony.com/...

bhphotovideo.com/...


Sony F35 CineAlta £110,050.80

creativevideo.co.uk/...


Sony F65 4K CineAlta Kamera Avrupa’da

broadcasterinfo.net/...


HDC1500R $90,000.00

pro.sony.com/...


Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc

Video Kaydedicileri

XDSPD2000 $40,000.00

pro.sony.com/...


MVS8000X
Multi- Format Production Switcher Processor Video Mixers

pro.sony.com/...


Yeni Sony KD-84X9005 4K 3D 214cm LED TV

Film yok diyenlere

Sony Pictures 2004-2012 4K Film listesi
pro.sony.com/...

Satışa çıkan fiyatı belli diğer Sony 4K 3D ürünleri..

Yeni Sony 4K 3D Blu ray-Player BDP-S790

Yeni Sony 4K 3D Projeksiyon VPL-VW1000ES

Yeni Sony 4K 3D LED TV XBR-84X900


Sony 2005 yılından beri 4K ya hayat Veriyor.

Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.

Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL

istanbulbilisim.com.tr/...


Live Production Control Software Package Sadece

$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.

pro.sony.com/...


Sony SRML560 bu profesyonel LCD monitor

TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.

Çeşitli Ekran Modları 4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)

pro.sony.com/...


30-inch 4K TRIMASTER™ LCD professional monitör

pro.sony.eu/...


Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;

Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.

avland.co.uk/...



Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.


OLED monitor

Sony BVM-E250

Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.

Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)

Super Top Emission OLED Display Panel

bhphotovideo.com/...

pro.sony.com/...


Daha fazla bir çok kişi ve firmanın hayal bile edemeyeceği ürünleri yazarak diğer markaları mağdur etmek istemiyorum. Sürçü lisan ettiysek affola!
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eflatoon 6 yıl
eisa.eu/...
kaynakta herkes her ödülden almış. kategorisi bol olan ve herkesi sevindiren bir dağılım var. yazıyı hazırlayan sony nin penceresinden bakmış.
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bellair 6 yıl
sonynin lensleri biraz pahalı orası dogru dostum
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xxxx1 6 yıl
Brky

_Athelas_Ya bıraksana SLR VE DSLRda Sony ne ki yılın makinesi ondan çıkıyor...Canon,Nikon varken... ? Yalnış...
Söylediğin bir nebze doğru fakat canon ve nikonun seçilmemesinin nedeni bence;Son makinelerinde onlarca hata olmasından kaynaklanıyor ki normal şartlarda 2sinden biri olması gerekiyordu ama unutma ki canon ve nikonun kulladığı CMOS sensörleride sony üretiyor.Yani sonyi bu kadar yabana atmamak gerekiyor.Son Dslr makineleri oldukça kaliteli,sadece tek eksik objektif kıtlığı.


sadece c-mos sersörleri olsa yine iyi,arkadaki lcd panelellerin çoğu Sony'e ait...ama tabi bu özellikle Canon'un elinin zayıf olduğunu göstermez...

ayrıca Sony; Kamera ve Fotoğraf makinası ağır toplarından Konica-Minolta'nın sahibidir...

Edit; imla
1 Yanıt Yanıtla +1
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_Athelas_ 6 yıl xxxx1
xxxx1

Brky

_Athelas_Ya bıraksana SLR VE DSLRda Sony ne ki yılın makinesi ondan çıkıyor...Canon,Nikon varken... ? Yalnış...
Söylediğin bir nebze doğru fakat canon ve nikonun seçilmemesinin nedeni bence;Son makinelerinde onlarca hata olmasından kaynaklanıyor ki normal şartlarda 2sinden biri olması gerekiyordu ama unutma ki canon ve nikonun kulladığı CMOS sensörleride sony üretiyor.Yani sonyi bu kadar yabana atmamak gerekiyor.Son Dslr makineleri oldukça kaliteli,sadece tek eksik objektif kıtlığı.


sadece c-mos sersörleri olsa yine iyi,arkadaki lcd panelellerin çoğu Sony'e ait...ama tabi bu özellikle Canon'un elinin zayıf olduğunu göstermez...

ayrıca Sony; Kamera ve Fotoğraf makinası ağır toplarından Konica-Minolta'nın sahibidir...

Edit; imla

Piyasada kendine yer edinemedikyen sonra hocam,anlamı yok...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 6 yıl
_Athelas_
Ya bıraksana SLR VE DSLRda Sony ne ki yılın makinesi ondan çıkıyor...Canon,Nikon varken... ? Yalnış...

Söylediğin bir nebze doğru fakat canon ve nikon'un seçilmemesinin nedeni bence;Son makinelerinde onlarca hata olmasından kaynaklanıyor ki normal şartlarda 2sinden biri olması gerekiyordu ama unutma ki canon ve nikon'un kulladığı CMOS sensörleride sony üretiyor.Yani sony'i bu kadar yabana atmamak gerekiyor.Son Dslr makineleri oldukça kaliteli,sadece tek eksik objektif kıtlığı.
Yanıtla +1
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SF01 6 yıl
Sony candır Kalitedir
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xda-developer 6 yıl
Tebrikler yukuberk :D
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Dexter61 6 yıl
yukuberk



Dostum toplamışsın yine + ları :D Aklıma sen geldin konuyu görünce :D Bi baktım en çok beğenilenler arasına girmişsin :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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yukuberk 6 yıl Dexter61
Dexter61
yukuberk



Dostum toplamışsın yine + ları :D Aklıma sen geldin konuyu görünce :D Bi baktım en çok beğenilenler arasına girmişsin :D

Inat etme hadi gel sony'e
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_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Ayni başarıyı sony mobilede de göster sony
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