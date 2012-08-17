Sony, EISA'dan 5 adet yılın en iyi ürün ödülü almaya hak kazandı





Sony ? SLT-A57 Avrupa'da Yılın SLR Fotoğraf Makinesi seçilirken, Avrupa'da Yılın İleri Düzey Kompakt Fotoğraf Makinesi ödülü Sony Cyber-shot DSC-RX100 modeline verildi. Avrupa'da Yılın Seyahat Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-HX20V olurken, Sony BRAVIA KDL-55HX850 Yılın 3D Televizyonu ve VPL-VW1000ES de Yılın En İyi Ev Sineması Projektörü seçildi.





Yılın SLR Fotoğraf Makinesi Sony ? SLT-A57; Tam Geçirgen Hareketsiz Ayna Teknolojisi ile saniyede 12 karelik yüksek hızlı kesintisiz çekim, nesneleri daima net tutmak için tam zamanlı kesintisiz otomatik odaklaması, etkin nesne takibi, yüz tespit sistemini kullanarak görüntüyü en uygun oranlarda çerçeveleyen yeni Otomatik Portre Çerçeveleme fonksiyonu şeklinde özellikler sunuyor.





Yılın İleri Düzey Kompakt Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-RX100; 20,2 MP efektif çözünürlüğe sahip 1.0 tip Exmor CMOS sensörü, F1.8 maksimum diyafram açıklığına sahip Vario Sonnar Carl Zeiss objektif, yeni BIONZ işlemci özelliklerine sahip.





Yılın Seyahat Fotoğraf Makinesi Sony Cyber-shot DSC-HX20V; 20x optik zoom, 1cm'lik makro çekim imkanı, etkin Optik Görüntü Sabitleme, GPS/Pusula fonksiyonu özellikleri sunuyor.





Yılın 3D Televizyonu Sony BRAVIA KDL-55HX850; Sony'nin görüntü geliştirme teknolojisi X-Reality PRO sayesinde bir yandan düşük kaliteli sinyalleri iyileştirip bunları Full HD kalitesine yakın bir düzeye taşırken, diğer yandan da iki ve üç boyutlu görüntüleri daha da netleştirecek şekilde geliştiriyor. Sony Entertainment Network sayesinde anlaşmalı iş ortaklarının arşivlerinden içerik izleyebilir, Twitter, Facebook ve Skype için önceden yüklenmiş uygulamalar sayesinde aile ve dostlarınız ile sürekli iletişim halinde olacaksınız.





Yılın En İyi Ev Sineması Projektörü Sony VPL-VW1000ES; Full HD'ye göre dört kat daha yüksek, görüntüler sunan 4K (4096x2160 piksel) çözünürlükte dünyanın ilk ev projeksiyon cihazı. 1.000.000:1 dinamik kontrast ile eviniz bir sinema salonuna dönüşüyor.