Sony Ericsson TXT Pro'nun Avrupa satış fiyatı belli oldu: 120 Euro

Sony Ericsson firmasının, haziran ayında resmiyet kazandırdığı kızaklı QWERTY klavyeli telefonu TXT Pro'nun Avrupa satış fiyatı belli oldu. 120 Euro civarında satılması planlanan telefonun, 2011'in 3. çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor.

Peki TXT Pro, tüketicilere ne gibi özellikler sunuyor?

93 mm uzunluğunda, 52 mm genişliğinde, 18 mm kalınlığında ve yaklaşık 100 gram ağırlığında sade tasarıma sahip TXT Pro, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor ve EDGE hızıyla internete bağlanabiliyor.

3.0-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 100 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine yer verilen telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar vasıtasıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.

Kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen telefonda, Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.1 bağlantıları unutulmamış. Son olarak siyah, beyaz ve pembe renk seçeneklerine sahip telefonda 1000 mAh'lik batarya yeterli görülmüş.

