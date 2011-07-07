Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson TXT Pro'nun Avrupa satış fiyatı belli oldu: 120 Euro

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
40b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Ericsson firmasının, haziran ayında resmiyet kazandırdığı kızaklı QWERTY klavyeli telefonu TXT Pro'nun Avrupa satış fiyatı belli oldu. 120 Euro civarında satılması planlanan telefonun, 2011'in 3. çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor.
Peki TXT Pro, tüketicilere ne gibi özellikler sunuyor?
93 mm uzunluğunda, 52 mm genişliğinde, 18 mm kalınlığında ve yaklaşık 100 gram ağırlığında sade tasarıma sahip TXT Pro, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor ve EDGE hızıyla internete bağlanabiliyor.
3.0-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 100 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine yer verilen telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar vasıtasıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.
Kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen telefonda, Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.1 bağlantıları unutulmamış. Son olarak siyah, beyaz ve pembe renk seçeneklerine sahip telefonda 1000 mAh'lik batarya yeterli görülmüş.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
beyler 300 tl ye satıyorum daha 1 haftalık kutusuyla birlikte herşey mevcut ulaşmak istiyenler buraya e-mail bıraksın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
419 tl suan hepsıburada da fazla tuzlu degıl sonucta alınabılır . :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shattered Glass 7 yıl
Hızlı al da 350 lira
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Artıları: Hafifliği, 3.0 inç kapasitif ekranı, genişletilebilir hafızası, Wi-Fi internet bağlantısı, Office belge görüntüleme desteği, QWERTY klavyesi, RDS destekli FM radyosu, 3.5 mm kulaklık çıkışı.
Eksileri: Dayanıksız bataryası, 3G ve görüntülü arama desteği içermemesi, düşük çözünürlüklü video kayıt özelliği, küçük dokunmatik ekranı, led flash ya da otofokus desteği sunmuyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_-_bluedragon_-_ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Artıları: Hafifliği, 3.0 inç kapasitif ekranı, genişletilebilir hafızası, Wi-Fi internet bağlantısı, Office belge görüntüleme desteği, QWERTY klavyesi, RDS destekli FM radyosu, 3.5 mm kulaklık çıkışı.
Eksileri: Dayanıksız bataryası, 3G ve görüntülü arama desteği içermemesi, düşük çözünürlüklü video kayıt özelliği, küçük dokunmatik ekranı, led flash ya da otofokus desteği sunmuyor.

Eski se lerdeki gibi dosya yöneticisi var mi foto ve video düzenlemek icin programlar var mi acaba hazel kullandım foto ve video düzenlemek icin program yoktu bu beni hayal kırıklığına uğratmışti telefonun hızı nasil takılmalar donma falan var mi 640*480 boyutundaki videolari gösteriyor mu oyunları uygulamaları falan küçültebiliniyor mu sorularımı cevaplarsanız sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Ben aldım Media mark'tan 299 Tl.Kaçırmayın derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayaserkan 8 yıl
mediamarkt da bu cihaz 299 tl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
almanyada şuan satışta 80€ süper fyt bence bakın saturn.de/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExecutiveChef 8 yıl
Hangi mağazada satışa çıkarsa kan çıkar orada.Almam lazım o cihazı çok iyi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
http://www.hizlial.com/telefon/cep-telefonlari/sony-ericsson-txt-rro_02.044.1357.0224.htm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkan__252 8 yıl
Sırf mesajlaşmak için çok süper olur eğer 300-350 den satılırsa bu telefon ve yok satar

İlk alıcılarından olurum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angelica 8 yıl

gurkan__252
Sırf mesajlaşmak için çok süper olur eğer 300-350 den satılırsa bu telefon ve yok satar

İlk alıcılarından olurum


P1 klavyesi kadar is yaparmi bilmem ama tam mesajlasma telefonu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 8 yıl
Se de yaptimi cok guzel telefon yapiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 8 yıl
redbloodedman
300 liradan ülkemize giriş yaparsa yok satar :)

rüyanda görürsün hazel bile şu an 400 tl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
39955 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, satış ve fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Özel: Evo 3D ve fazlası bu videoda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim