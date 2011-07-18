Sony Ericsson Xperia Active için İngiltere'de 368$'dan ön sipariş alınmaya başlandı

Sony Ericsson firmasının haziran ayında tanıtımını gerçekleştirdiği modeli Xperia Active için İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Play.com, 229,99 Pound'dan (~368$) ön sipariş almaya başladı.

Stoklara giriş tarihi 9 Eylül olarak tahmin edilen Xperia Active, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread sürümünü kullanıyor.



Dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısını destekleyen ve toza - suya dayanıklı yapıya sahip akıllı telefon, 3.0-inç boyutunda 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, 320 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar arttırılabilir kapasite, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh'lik batarya gibi bir özellik listesi sunuyor.



