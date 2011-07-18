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Sony Ericsson Xperia Active için İngiltere'de 368$'dan ön sipariş alınmaya başlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,6b
1
34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia Active için İngiltere'de 368$'dan ön sipariş alınmaya başlandı
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Sony Ericsson firmasının haziran ayında tanıtımını gerçekleştirdiği modeli Xperia Active için İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Play.com, 229,99 Pound'dan (~368$) ön sipariş almaya başladı.
Stoklara giriş tarihi 9 Eylül olarak tahmin edilen Xperia Active, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread sürümünü kullanıyor.
Dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısını destekleyen ve toza - suya dayanıklı yapıya sahip akıllı telefon, 3.0-inç boyutunda 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, 320 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar arttırılabilir kapasite, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh'lik batarya gibi bir özellik listesi sunuyor.

Sony Ericsson Xperia Active için İngiltere'de 368$'dan ön sipariş alınmaya başlandı
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DH Misafiri 7 yıl
hepsiburada.com/...
satışı bile var
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DH Misafiri 8 yıl
tahmini fiyatı 650-750 tl olur...
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DH Misafiri 8 yıl
O İNGİLTEREDEN TÜRKİYEYE GELENE KADAR GÜMRÜK V.S DEN ZATEN 650-700TL OLUR
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BiLaL ! 8 yıl
İsim gereği arazide çalışıyorum bu telefon benim için biçilmis kaftan bir an önce gelsede kavuşsam
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JoeyBane 8 yıl
Tam bana göre olmuş. Berrak suda fotoğraf çekimi nasıldır acaba?? Alt kısmı da gayet hoş duruyor ha


Edit: Yazım yanlışı.
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DH Misafiri 8 yıl
telefon 229 euro olup türkiye için 560 liradır
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Deníz 8 yıl
Çöpten başka birsey değil bari 3.5 inç koysaydın ekran
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blnmynx 8 yıl
3.0 inç ne yahu?! rakipleri 5.3 inçlik telefon çıkarmaya hazırlanırken,sony ericsson neden böylesine güzel bir tasarımı olan telefona 3 inç koyuyor,anlamak güç.Benim külüstür 5800 da bile 3.2 inç ekran var.
Keşke ekranı daha büyük olsaydı,o zaman alınabilirdi.Tabii çözünürlük de önemli.
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akman7322 8 yıl
okadar büyüyük ekranlı cep telefonun bence gerek yok.sonuçta telefonu cepte taşıyacağız.bence ideali 3 ile 4,5inç arası
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sweatcan 8 yıl
tr ye gelirse alırım tam benim tarzım farklı
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bafbaf 8 yıl
Dokunmatik ekranlarla birlikte kasalar birbirine benzemeye başlamışken farklı bir tasarım gözüme hoş geldi.
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Technotronic 8 yıl
türkiye de pek iş yapmaz bu telefon , türk insanı belli kalıpların dışına çıkmayı sevmeyen bir millet
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ahkbjk 8 yıl
tr fiyatı bu cihaz için biraz pahalı olur gibime geliyor..
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Ehlika 8 yıl
HooMie
Orijinalden alıntı: redbloodedman ipod touchını denize sokarak kullanılmaz hale getirmiş birisi olarak bu telefonun en çok ilgimi çeken özelliği su altında bile çalışabiliyor oluşu oldu :))
Bunu beklemene gerek yok alıcaksan Motorola DEFY e bakabilirisin

Motorola Defy nerde var acaba onuda beklemek zorunda degilmi?
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GallagherLip 8 yıl
fiyatı çok iyiymiş bence hatta süpermiş tasarımını da çok seviyorum şahsen sıradışı, özellikleri de yeterli
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