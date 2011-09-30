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Sony Ericsson Xperia Arc S, 350 Pound'dan İngiltere sahillerine vurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,6b
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15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia Arc S, 350 Pound'dan İngiltere sahillerine vurdu
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Sony Ericsson'un, Berlin'de düzenlenen IFA 2011 fuarında teknoloji meraklılarına sergilediği Xperia Arc S, Clove aracılığıyla İngiltere pazarına nihayet giriş yaptı. Vergilerle beraber 349,99 Pound (~1.014 TL) fiyatla satılan Xperia Arc S'i, ülkemizde satılmakta olan Xperia Arc'dan ayıran tek özelliği 1 GHz yerine 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemcisi. Bunun dışında akıllı telefonun diğer teknik özelliklerini bir kere daha gün ışığına çıkaracak olursak;
  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) bağlantısı desteği
  • Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • Timescape arayüzü
  • 4.2-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)
  • 3.5 mm kulakık girişi
  • 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 3D Sweep panaroma çekim modu
  • 720p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA
  • Bluetooth 2.1 + A2DP
  • GPS
  • RDS'li FM radyo
  • HDMI portu
  • Facebook ve Twitter entegrasyonu
  • 1500 mAh'lik batarya
göze çarpıyor. Clove şu an için gece mavisi ve beyaz renkli Sony Ericsson Xperia Arc S'leri satışa sunmuş durumda.
Sony Ericsson Xperia Arc S, 350 Pound'dan İngiltere sahillerine vurdu
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DH Misafiri 8 yıl
Türkiye'de satışı olacak mı?
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ARCadaS 8 yıl
Muhtemelen 2 hafta içinde RAY , sonrasında ise 1 AY'a kalmaz ARC S gelecek... Ama önce RAY geliyor o kesin. RAY gelsede bizde S için beklemeye koyulsak.
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f_m_y 8 yıl
Yurtdışı kayıtsız xperia Arc S 1000TL, Xperia Arc 950TL şuan için.
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ColDasHeLL 8 yıl
TUNGAT
Ya arkadaşlar, 2 Haftadır neoda karar kılmıştım ama bu hafta Arca döndüm. Şimdide ARC S çıkıyor... Yine kararsız kaldım... Sonyde türkiye tarihi hakkında bilgi vermiyor,fiyatta! 2 hafta daha bekleyeceğim...Sonra kararımı vereceğim.

S2 ROCKS!
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acmtncy 8 yıl
Social Engineering
Neo ile aynı incelikte mi ?

neo'dan daha ince
@izomer
kameranın megapixeli önemli değil 1080p için çift çekirdek olması lazım işlemcinin ve 720p çekiyor.
açıkçası hazır yeni model çıkıyorken 768mb ram ve 8/16 gb dahili hafıza da ekleselermiş çok daha iyi olurmuş. şimdiki haliyle neo ile çok yakın ve bence aradaki fiyat farkını haketmeyen bir model.
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ARCadaS 8 yıl
Sayın *****

Sony Ericsson olarak ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Xperia ARC S modelininin Türkiyede satışa sunulup sunulmayacağı , sunulursa nezaman ve ne fiyat ile sunulacağı konusunda henüz tarafımıza bir bilgi ulaşmamıştır. Konu ile ilgili www.sonyericsson.com.tr sitesinden takibini yapabilirsiniz.
Yorum ve önerilerinizi bizimle paylaştığınız, ürünlerimizi tercih ettiğiniz ve bize ayırdığınız zaman için teşekkür eder, iyi günler dileriz.


Saygılarımızla,


Diğer sorularınız için, lütfen bize yeniden yazın.
Sony Ericsson Çağrı Merkezi

Tel: 0212 473 77 77
Mail:questions.tr@support.sonyericsson.com
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xxxx1 8 yıl
mimarisiyle yıkıyor bu alet tüm piyasayı...+Exmor R'li kamera,sırf bunlar için bile alınır...
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izomer 8 yıl
nfc yok , bluetooth halen 2.1 - ram düşük ve ÖN KAMERA yok , büyük ihtimal 8mp kamerası halen 720p çekiyordur....
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Social Engineering 8 yıl
Neo ile aynı incelikte mi ?
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napolyon94 8 yıl
tasarım güzel,kamera iyi geri kalan herşey için S II
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TRustyBurkee 8 yıl
çok büyük yenilikler göremedim ara model olarak satışa sunulmuş.
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Lepanto 8 yıl
Şuan baktığım bir ingiliz sitesinde Arc 360€, Arc S 340€. Saçma geldi bana
değiştirirler belki de
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