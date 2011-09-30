Sony Ericsson Xperia Arc S, 350 Pound'dan İngiltere sahillerine vurdu

Haber Editörü
Sony Ericsson'un, Berlin'de düzenlenen IFA 2011 fuarında teknoloji meraklılarına sergilediği Xperia Arc S, Clove aracılığıyla İngiltere pazarına nihayet giriş yaptı. Vergilerle beraber 349,99 Pound (~1.014 TL) fiyatla satılan Xperia Arc S'i, ülkemizde satılmakta olan Xperia Arc'dan ayıran tek özelliği 1 GHz yerine 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemcisi. Bunun dışında akıllı telefonun diğer teknik özelliklerini bir kere daha gün ışığına çıkaracak olursak;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) bağlantısı desteği
- Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
- Timescape arayüzü
- 4.2-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)
- 3.5 mm kulakık girişi
- 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 3D Sweep panaroma çekim modu
- 720p video kaydı
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA
- Bluetooth 2.1 + A2DP
- GPS
- RDS'li FM radyo
- HDMI portu
- Facebook ve Twitter entegrasyonu
- 1500 mAh'lik batarya
göze çarpıyor. Clove şu an için gece mavisi ve beyaz renkli Sony Ericsson Xperia Arc S'leri satışa sunmuş durumda.
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S2 ROCKS!
neo'dan daha ince
@izomer
kameranın megapixeli önemli değil 1080p için çift çekirdek olması lazım işlemcinin ve 720p çekiyor.
açıkçası hazır yeni model çıkıyorken 768mb ram ve 8/16 gb dahili hafıza da ekleselermiş çok daha iyi olurmuş. şimdiki haliyle neo ile çok yakın ve bence aradaki fiyat farkını haketmeyen bir model.
Sony Ericsson olarak ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Xperia ARC S modelininin Türkiyede satışa sunulup sunulmayacağı , sunulursa nezaman ve ne fiyat ile sunulacağı konusunda henüz tarafımıza bir bilgi ulaşmamıştır. Konu ile ilgili www.sonyericsson.com.tr sitesinden takibini yapabilirsiniz.
Yorum ve önerilerinizi bizimle paylaştığınız, ürünlerimizi tercih ettiğiniz ve bize ayırdığınız zaman için teşekkür eder, iyi günler dileriz.
Saygılarımızla,
Diğer sorularınız için, lütfen bize yeniden yazın.
Sony Ericsson Çağrı Merkezi
Tel: 0212 473 77 77
Mail:questions.tr@support.sonyericsson.com