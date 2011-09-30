Sony Ericsson Xperia Arc S, 350 Pound'dan İngiltere sahillerine vurdu

Sony Ericsson'un, Berlin'de düzenlenen IFA 2011 fuarında teknoloji meraklılarına sergilediği Xperia Arc S, Clove aracılığıyla İngiltere pazarına nihayet giriş yaptı. Vergilerle beraber 349,99 Pound (~1.014 TL) fiyatla satılan Xperia Arc S'i, ülkemizde satılmakta olan Xperia Arc'dan ayıran tek özelliği 1 GHz yerine 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemcisi. Bunun dışında akıllı telefonun diğer teknik özelliklerini bir kere daha gün ışığına çıkaracak olursak;



Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) bağlantısı desteği

Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi

Timescape arayüzü

4.2-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)

3.5 mm kulakık girişi

8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 3D Sweep panaroma çekim modu



720p video kaydı

Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA

Bluetooth 2.1 + A2DP

GPS

RDS'li FM radyo

HDMI portu

Facebook ve Twitter entegrasyonu

1500 mAh'lik batarya göze çarpıyor. Clove şu an için gece mavisi ve beyaz renkli Sony Ericsson Xperia Arc S'leri satışa sunmuş durumda.

Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.