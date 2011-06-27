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Sony Ericsson Xperia Neo'nun nihayet 383 Euro'dan İngiltere'de satışına başlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia Neo'nun nihayet 383 Euro'dan İngiltere'de satışına başlandı
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Sony Ericsson'un 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği, Japonya'da yakınlarında gerçekleşen şiddetli deprem ve depremin getirdiği tsunami felaketi yüzünden yaygın satışını ertelediği Xperia Neo, nihayet İngiltere pazarına giriş yaptı.
İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'un vergiler dahil 342 Pound (~383 Euro)'dan satışa sunduğu Xperia Neo'nun teknik özelliklerini sizler için son bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak; 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemciden, Adreno 205 grafik biriminden, 512 MB RAM'den güç alan telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Android Gingerbread'e Sony Ericsson'un Timescape arayüzü eşlik ediyor.
Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan Xperia Neo'da 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana (Bravia Engine), 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verildiğini görüyoruz. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonun göze çarpan diğer detayları arasında 3.5 mm kulaklık girişi, 8 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kamera, otomatik odaklama, coğrafi etiketleme, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo, HDMI portu ve 1500 mAh batarya bulunuyor.

Sony Ericsson Xperia Neo'nun nihayet 383 Euro'dan İngiltere'de satışına başlandı
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kımyasal 8 yıl
SE hala 512 mb ram ve tek cekırdekte kaldı :S
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ySx™ 8 yıl
Xperia blog'dan alıp alıp gel ne ala memleket
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Aphrodisias 8 yıl
Dokunmatik telefonların arasında güzel bir model bulabildim sonunda bu telefon türkiyeye ne zaman gelir
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yunuss.10 8 yıl

Aphrodisias

Dokunmatik telefonların arasında güzel bir model bulabildim sonunda bu telefon türkiyeye ne zaman gelir


Temmuzda gelecek , sonuna doğru
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neXXen 8 yıl
Bu cihazın gelmesini bekliyorum,çok hoş tasarımı var,ekranı da tam istediğim gibi 3.7'' en ideali bana göre malum büyük ekranları sevmiyorum. Sıkıntı yok temmuz sonu ağustos başı gibi gelir. SE Türkiye'ye önem veriyor bence,öncelikli olarak lansmanının yapılacağına inanıyorum.
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sahoron 8 yıl
Bu siteden almak istesek ödeme nasıl olcak fazla bilgim yok kredi kartı ile veya banka kartı ile aldıgımızda durumlar nasıl olcak taksit olayı felan olcak mi ki? Nasıl oluyor bu yoldan yurtdışından herhangi bir cihaz alan arkadaş varsa anlatabilir mi?
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..Knight.. 8 yıl
sahoron

Bu siteden almak istesek ödeme nasıl olcak fazla bilgim yok kredi kartı ile veya banka kartı ile aldıgımızda durumlar nasıl olcak taksit olayı felan olcak mi ki? Nasıl oluyor bu yoldan yurtdışından herhangi bir cihaz alan arkadaş varsa anlatabilir mi?


Cep telefonu vb ürünleri bir tanıdık aracılığıyla getirtmeniz çok daha iyi olacaktır. Gümrükte sorun yaşarsınız.
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moon5 8 yıl
kesinlikle emsali yok bu cihazın...Sony Ericsson'un efsane modellerinden...
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Numan 8 yıl
Acaba bize ne zaman gelecek keske Temmuz'u fazla geçirmeseler.
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lazloo 8 yıl
Arc ne kadardı acaba?
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..Knight.. 8 yıl
Yaklaşık 461 Euro'ydu.
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yunuss.10 8 yıl
Bizim forumda bekleyenler kaç aydır ağlayıp duruyo bi getiremediler diye , İngiltere'de bile yeni satışa çıkmış napsın adamlar.

383 Euro giriş fiyatı 1 aya biraz daha iner, buda demek ki Neo tam beklediğim gibi 999 - 1099 arasına gelcek
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séquestre 8 yıl
Güzel telefon beğeniyorum Xperia yı.
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