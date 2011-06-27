Sony Ericsson Xperia Neo'nun nihayet 383 Euro'dan İngiltere'de satışına başlandı

Sony Ericsson'un 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği, Japonya'da yakınlarında gerçekleşen şiddetli deprem ve depremin getirdiği tsunami felaketi yüzünden yaygın satışını ertelediği Xperia Neo, nihayet İngiltere pazarına giriş yaptı.

İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'un vergiler dahil 342 Pound (~383 Euro)'dan satışa sunduğu Xperia Neo'nun teknik özelliklerini sizler için son bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak; 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemciden, Adreno 205 grafik biriminden, 512 MB RAM'den güç alan telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Android Gingerbread'e Sony Ericsson'un Timescape arayüzü eşlik ediyor.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan Xperia Neo'da 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana (Bravia Engine), 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verildiğini görüyoruz. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonun göze çarpan diğer detayları arasında 3.5 mm kulaklık girişi, 8 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kamera, otomatik odaklama, coğrafi etiketleme, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo, HDMI portu ve 1500 mAh batarya bulunuyor.



