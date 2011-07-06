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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson Xperia Pro'nun çıkışı 2011'in 4. çeyreğine ertelendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı QWERTY klavye ile dokunmatik ekranı bir araya getiren modeli Xperia Pro yeni bir erteleme kararından daha nasibini aldı. Xperia Pro'nun 2011'in son çeyreğinde (ekim ayı üzerinde durulmakta) İngiltere pazarına giriş yapması bekleniyor.
Japonya'da yaşanan şiddetli deprem ve depremin getirdiği tsunami felaketiyle bazı modellerinin yaygın satışına başlayamayan Sony Ericsson'un aynı gün resmiyet kazandırdığı Xperia Play ile Xperia Neo'yu satışa sunmasına rağmen neden Xperia Pro'da ertelenme yaşandığı büyük bir merak konusu.
Xperia Play ve Xperia Neo ile aynı şekilde 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden, 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3'ü kullanan Xperia Pro, 3.7-inç boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik ekran, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS ve 1500 mAh batarya gibi nitelikleriyle ön plana çıkıyor. Sony Ericsson Xperia Pro için 350 Pound'dan ön sipariş alındığını hatırlatalım.

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acmtncy 8 yıl
napolyon94
acmtncyyahu adamlar samsung ve htc gibi en üstün donanımı biz yapıcaz diye yarışmıyor. ihtiyaca göre telefon yapıyorlar. şu an piyasada motorolanın milestone serisinden başka adam gibi qwerty(yazması çok zevkli yazarken farkettim:D) klavyeli telefon yok ve bunu isteyen insanlara iyi bir alternatif. özellikleri de kötü değil millet çift çekirdek göre göre tek çekirdek 1ghz leri beğenmez oldu. sizin dediğiniz hd6990 varken hd6790a ne gerek var demek gibi bişey.
hd 6990 varken hd 6970 e ne gerek var?

htc evo 3d varken xperia pro neden varsa o yüzden var.
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ezbiderli 8 yıl
Hiç şaşırmadım...NEO yuda kaçkere ertelediler...şimdi 20 temmuz da satmaya başlayacaklarmış...SE satış ekibine düvenmiyorum artık....
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acmtncy 8 yıl
yahu adamlar samsung ve htc gibi en üstün donanımı biz yapıcaz diye yarışmıyor. ihtiyaca göre telefon yapıyorlar. şu an piyasada motorolanın milestone serisinden başka adam gibi qwerty(yazması çok zevkli yazarken farkettim:D) klavyeli telefon yok ve bunu isteyen insanlara iyi bir alternatif. özellikleri de kötü değil millet çift çekirdek göre göre tek çekirdek 1ghz leri beğenmez oldu. sizin dediğiniz "hd6990 varken hd6790'a ne gerek var" demek gibi bişey.
1 Yanıt Yanıtla
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napolyon94 8 yıl

acmtncy
yahu adamlar samsung ve htc gibi en üstün donanımı biz yapıcaz diye yarışmıyor. ihtiyaca göre telefon yapıyorlar. şu an piyasada motorolanın milestone serisinden başka adam gibi qwerty(yazması çok zevkli yazarken farkettim:D) klavyeli telefon yok ve bunu isteyen insanlara iyi bir alternatif. özellikleri de kötü değil millet çift çekirdek göre göre tek çekirdek 1ghz leri beğenmez oldu. sizin dediğiniz "hd6990 varken hd6790'a ne gerek var" demek gibi bişey.

hd 6990 varken hd 6970 e ne gerek var?
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wentworthscofield 8 yıl acmtncy
acmtncy

yahu adamlar samsung ve htc gibi en üstün donanımı biz yapıcaz diye yarışmıyor. ihtiyaca göre telefon yapıyorlar. şu an piyasada motorolanın milestone serisinden başka adam gibi qwerty(yazması çok zevkli yazarken farkettim:D) klavyeli telefon yok ve bunu isteyen insanlara iyi bir alternatif. özellikleri de kötü değil millet çift çekirdek göre göre tek çekirdek 1ghz leri beğenmez oldu. sizin dediğiniz "hd6990 varken hd6790'a ne gerek var" demek gibi bişey.


arkadaşım haklısın ama motorola droid 3'ün satış fiyatı 320 euro olarak açıklandı ve satışına başlanacak

full hd video kaydı, qhd ekran gibi göz kamaştırıcı özellikleri varken yaklaşık aynı fiyata bu telefonun hiç şansı yok

hem de epey geç çıkacakken
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Chaghatai 8 yıl
ürü git be sony telefonu bi yıl sonra çıkarınca neye yarar artık?!?! o zamana 4 çekirdekli telefonlar çıkar!
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yunuss.10 8 yıl
Ölü doğan bir telefon , hiç raflara girmeden satıştan kaldırılsa bari
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