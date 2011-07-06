Sony Ericsson Xperia Pro'nun çıkışı 2011'in 4. çeyreğine ertelendi

Sony Ericsson'un 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı QWERTY klavye ile dokunmatik ekranı bir araya getiren modeli Xperia Pro yeni bir erteleme kararından daha nasibini aldı. Xperia Pro'nun 2011'in son çeyreğinde (ekim ayı üzerinde durulmakta) İngiltere pazarına giriş yapması bekleniyor.



Japonya'da yaşanan şiddetli deprem ve depremin getirdiği tsunami felaketiyle bazı modellerinin yaygın satışına başlayamayan Sony Ericsson'un aynı gün resmiyet kazandırdığı Xperia Play ile Xperia Neo'yu satışa sunmasına rağmen neden Xperia Pro'da ertelenme yaşandığı büyük bir merak konusu.



Xperia Play ve Xperia Neo ile aynı şekilde 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden, 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3'ü kullanan Xperia Pro, 3.7-inç boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik ekran, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS ve 1500 mAh batarya gibi nitelikleriyle ön plana çıkıyor. Sony Ericsson Xperia Pro için 350 Pound'dan ön sipariş alındığını hatırlatalım.

