Sony Ericsson Xperia Pro'nun temmuz ayı sonuna doğru İngiltere'ye gelmesi bekleniyor

Sony Ericsson firmasının Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile dört satır QWERTY klavye donamını bütünleştiren modeli Xperia Pro'nun İngiltere pazarına giriş tarihi Temmuz ayı sonuna ertelendi.

Sony Ericsson'un resmi internet sitesinden 349,99 Pound'dan ön sipariş alınan Xperia Pro'nun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha kısaca özetlersek, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan akıllı telefon dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA alt yapısı desteği sunuyor.

3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde led aydınlatmalı dokunmatik kapasitif ekranla, Timescape arayüzüyle ve ivme sensörüyle gelen akıllı telefonun dahili kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS üçlüsüyle donatılan telefonun göze çarpan diğer özellikleri arasında 8 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli kamera, RDS'li FM radyo, Adobe Flash 10.1 desteği, HDMI portu ve 1500 mAh batarya göze çarpmakta.

