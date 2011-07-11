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Sony Ericsson Xperia Ray'in İngiltere pazarına girişi eylül ayına sarkabilir (?)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un, CommunicAsia 2011 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği modeli Xperia Ray için İngiltere'de 349,99 Pound'dan ön sipariş alınmaya başlanmış; tedarikçiler Xperia Ray'in İngiltere pazarına giriş tarihi olarak ağustos ayını göstermişlerdi. Hatta Play.com, akıllı telefonun stoklarına girişini 15 Ağustos olarak tahminliyordu. Ancak İngiltere'nin en büyük cep telefonu ve aksesuar satıcılarından Carphone Warehouse, kısa bir süre önce Xperia Ray'in İngiltere pazarına geliş tarihi bilgisini aniden eylül ayı olarak değişirdi. Play.com'un tarihte değişiklik yapmaması üzerine iki farklı senaryo üzerinde konuşuluyor. Ya Carphone Warehouse'ın tedarik zamanıyla ilgili bir problemi var ya da Play.com da yakında tarihi değiştirecek. Bekleyip göreceğiz.

Sony Ericsson'un en güncel telefonlarından Xperia Ray'e 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemci ile 512 MB RAM güç veriyor; akıllı telefon Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 3.3-inç 480 x 854 piksel dokunmatik ekran, 8 MP kamera, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11n / GPS / Bluetooth 2.1 ve 1500 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

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TearsForFears 8 yıl
3.3-inç 480 x 854 piksel ekran.3.3 inç ekranda bu kadar yüksek piksel sunması çok iyi.
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wentworthscofield 8 yıl
sony piyasanın en çok ihtiyaç duyulan tellerinden birini kendi elleriyle sulara gömüyor
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DH Misafiri 8 yıl
sonyericsson her zaman böyle kendi ayağına sıkıyor ben yıllardır sonyericsson kullanıyorum ama acayip gıcık almaya başladım bende ray almayı düşünüyordum eğer haber doğruysa tercihimi htc den yana kullanacağım ve sonyericssona veda edeceğim
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Bekleyip göreceğiz.
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waspsich 8 yıl
Sonyericsson böle prestij kaybediyo izin vermemeli böle durumlar oluşmasına.Gerçekten bi tarih vermeli o zaman çıkmalı. Ben de ray bekliyorum inş iice gecikmez
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