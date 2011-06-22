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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson'dan ünlü tenisçi Maria Sharapova içerikli Xperia Active reklamı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
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30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bugün, Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde Xperia serisi iki yeni akıllı telefonunun lansmanını gerçekleştiren Sony Ericsson'un, sportif çizgileriyle dikkatleri üzerinde toplayan modeli Xperia Active'in reklamı gün ışığına çıktı. Reklamda, dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova, Xperia Active'in müzik, Facebook, kamera ve fitness gibi uygulamalarına değiniyor. Sharapova, tanıtım reklamının sonuna doğru akıllı telefonu su dolu bir bardağa atıp çalışıp çalışmadığını test ediyor.
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemcisinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği telefon, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor; suya ve toza dayanıklılık sergileyen yapısıyla ön plana çıkıyor. Telefon, 1 metre derinliğindeki suda yaklaşık 30 dakika çalışabilmekte. Ekranın da çizilmelere karşı dayanıklı tasarlandığını ekleyelim.
İşte o reklam;

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Stateless Society 8 yıl en beğenilen

Juan Pablo Montoya

Sharapova varsa ben de varım.



Şu haliyle ben yokum.
1 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 8 yıl
adamlara bak sharapovayı beğenmiyorlar her hali taş gibi acaba kendisi suya ne kadar dayanıklı test etmek isterdim
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Chawu$h 8 yıl
bişey sorucam telefon xpera mı xperia mı videonun sonunda xpera yazmışlar
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musti545 8 yıl
abi yoldan geçerken buldukları kadını bze sharapova diye yutturuyorlar...
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lazloo 8 yıl
Sharapova varsa ben de varım.
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Stateless Society 8 yıl

Juan Pablo Montoya

Sharapova varsa ben de varım.



Şu haliyle ben yokum.
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yunuss.10 8 yıl

Juan Pablo Montoya

Sharapova varsa ben de varım.



3-4 yıl önce de SE reklamlarında oynuyodu o zamanlar daha bi iyiydi


Şu tipe bak
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