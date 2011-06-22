Sony Ericsson'dan ünlü tenisçi Maria Sharapova içerikli Xperia Active reklamı

Bugün, Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde Xperia serisi iki yeni akıllı telefonunun lansmanını gerçekleştiren Sony Ericsson'un, sportif çizgileriyle dikkatleri üzerinde toplayan modeli Xperia Active'in reklamı gün ışığına çıktı. Reklamda, dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova, Xperia Active'in müzik, Facebook, kamera ve fitness gibi uygulamalarına değiniyor. Sharapova, tanıtım reklamının sonuna doğru akıllı telefonu su dolu bir bardağa atıp çalışıp çalışmadığını test ediyor.

1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemcisinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği telefon, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor; suya ve toza dayanıklılık sergileyen yapısıyla ön plana çıkıyor. Telefon, 1 metre derinliğindeki suda yaklaşık 30 dakika çalışabilmekte. Ekranın da çizilmelere karşı dayanıklı tasarlandığını ekleyelim.

İşte o reklam;

