Sony Ericsson'un, Android Ice Cream Sandwich yol haritası detaylandı

Global akıllı telefon pazarının önde gelen üreticileri, mevcut modellerini Android'in Ice Cream Sandwich versiyonuna güncellemek için yoğun bir çaba içerisindeler. Bu üreticilerden birisi olan Sony Ericsson'un, Ice Cream Sandwich güncelleme yol haritası, 21 Aralık tarihi itibarıyla detaylandı.

Sony Ericsson cephesinden gelen yeni bilgilere göre pek çok kişinin merakla beklediği güncellemeden ilk etapta Xperia Arc S, Xperia Neo V ve Xperia Ray kullanıcıları faydalanacak. Bu modeller için güncellemenin mart ayı sonu - nisan ayı başı gibi yayınlanması planlanıyor.

Nisan ayı sonu - mayıs ayı başına doğru da Xperia Arc, Xperia Neo, Xperia Pro, Xperia Play, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Active ve Live with Walkman kullanıcılarının güncellemeden faydalanacağının altı çiziliyor.



http://blogs.sonyericsson.com/products/2011/12/21/ice-cream-sandwich-coming-to-2011-xperia%E2%84%A2-smartphones-from-end-marchearly-april-2012/