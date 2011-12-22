Sony Ericsson'un, Android Ice Cream Sandwich yol haritası detaylandı

Haber Editörü
Global akıllı telefon pazarının önde gelen üreticileri, mevcut modellerini Android'in Ice Cream Sandwich versiyonuna güncellemek için yoğun bir çaba içerisindeler. Bu üreticilerden birisi olan Sony Ericsson'un, Ice Cream Sandwich güncelleme yol haritası, 21 Aralık tarihi itibarıyla detaylandı.
Sony Ericsson cephesinden gelen yeni bilgilere göre pek çok kişinin merakla beklediği güncellemeden ilk etapta Xperia Arc S, Xperia Neo V ve Xperia Ray kullanıcıları faydalanacak. Bu modeller için güncellemenin mart ayı sonu - nisan ayı başı gibi yayınlanması planlanıyor.
Nisan ayı sonu - mayıs ayı başına doğru da Xperia Arc, Xperia Neo, Xperia Pro, Xperia Play, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Active ve Live with Walkman kullanıcılarının güncellemeden faydalanacağının altı çiziliyor.
http://blogs.sonyericsson.com/products/2011/12/21/ice-cream-sandwich-coming-to-2011-xperia%E2%84%A2-smartphones-from-end-marchearly-april-2012/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mayıs, hazirana uzatıldı diye söylenti var ortalıkta.
İcs köklü bir Android güncellemesidir, işletim sistemine birçok yenilik ( örneğin daha aktif bir kilit ekranı) getirmektedir. Arayüzde ne gibi değişiklikler olur bilemeyiz, ancak şu anki arayüz de gayet hoş bence
bir v kullanıcısı olarak kameradan başka farkı yokken neresi üstün ?
Çok mu iyimser oldu acaba?
mobixir.com/...