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Sony Ericsson'un, Android Ice Cream Sandwich yol haritası detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
21,8b
1
52
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Global akıllı telefon pazarının önde gelen üreticileri, mevcut modellerini Android'in Ice Cream Sandwich versiyonuna güncellemek için yoğun bir çaba içerisindeler. Bu üreticilerden birisi olan Sony Ericsson'un, Ice Cream Sandwich güncelleme yol haritası, 21 Aralık tarihi itibarıyla detaylandı.
Sony Ericsson cephesinden gelen yeni bilgilere göre pek çok kişinin merakla beklediği güncellemeden ilk etapta Xperia Arc S, Xperia Neo V ve Xperia Ray kullanıcıları faydalanacak. Bu modeller için güncellemenin mart ayı sonu - nisan ayı başı gibi yayınlanması planlanıyor.
Nisan ayı sonu - mayıs ayı başına doğru da Xperia Arc, Xperia Neo, Xperia Pro, Xperia Play, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Active ve Live with Walkman kullanıcılarının güncellemeden faydalanacağının altı çiziliyor.

http://blogs.sonyericsson.com/products/2011/12/21/ice-cream-sandwich-coming-to-2011-xperia%E2%84%A2-smartphones-from-end-marchearly-april-2012/ Yorum Yaz
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xfenk 7 yıl
Mart geldi güncelleme daha yok
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Angelica 7 yıl xfenk
xfenk

Mart geldi güncelleme daha yok

mayıs, hazirana uzatıldı diye söylenti var ortalıkta.
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black05 7 yıl
Arkadaslar bu ics olayi gelince neolck bnde neo var temalar felan bayaqi kotu bnce onlarmi deqisior
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Mr. Blacktree 7 yıl
o değilde bu se forumundaki moderatörlerin de maşallah bişeyden haberi yok. adamlar sürekli biz ilettik sorunu ama bişey olacak mı bilmiyoruz diyorlar!
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playmaker10 7 yıl black05
black05

Arkadaslar bu ics olayi gelince neolck bnde neo var temalar felan bayaqi kotu bnce onlarmi deqisior

İcs köklü bir Android güncellemesidir, işletim sistemine birçok yenilik ( örneğin daha aktif bir kilit ekranı) getirmektedir. Arayüzde ne gibi değişiklikler olur bilemeyiz, ancak şu anki arayüz de gayet hoş bence
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar güzel fiyatlı bi arc s buldum. arc s in ıcs alması sonucu kalan hafızayla yol almak mümkün olur mu sizce? ve gorilla glass olmayan ekran da beni çok endişelendiriyor. arc s in ekran kalitesi(sağlamlık) hakkında bilgisi olan var mı acaba? teşekkürler.
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LagendarYKinG 7 yıl
İnş. su kameranın sıkıştırma olayını hallederler. Fotoğraflar sanki VGA kamerayla çekilmiş gibi duruyor.
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RevivaL 7 yıl
Saçma ama yapck bisey yok
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Maximum_Carnage 7 yıl
Ray ilk planda alacakken Arc'ın Nisan sonu, Mayıs başına kadar beklemesi nedir yahu ?! Ray sahiplerinin şansı, sonuna bir harf takısı koyularak saçma sapan bir Ray modelinin çıkarılmamış olması mıdır? Olaya bakar mısın yani Neo V daha erken alıyor, daha gelişmiş olan Neo 1 ay daha bekliyor. Yani tamam arada 1 ay var ama olsun.
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yakamoz40 7 yıl
Rayın saçma sapan bi model olduğunu söylemek sony tasarımcılarına saygısızlık, iyiki rayı çıkardı sony herkes kocaman arc gibi cihaz taşımak zorunda mı yani?
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barisseckin96 7 yıl Maximum_Carnage
Maximum_Carnage

Ray ilk planda alacakken Arc'ın Nisan sonu, Mayıs başına kadar beklemesi nedir yahu ?! Ray sahiplerinin şansı, sonuna bir harf takısı koyularak saçma sapan bir Ray modelinin çıkarılmamış olması mıdır? Olaya bakar mısın yani Neo V daha erken alıyor, daha gelişmiş olan Neo 1 ay daha bekliyor. Yani tamam arada 1 ay var ama olsun.

bir v kullanıcısı olarak kameradan başka farkı yokken neresi üstün ?
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TheFormul 7 yıl
mart sonu mu ? öhh artık o zamana kadar ne arc kalır ne bir şey bunlar neyin kafasında ? 4 çekirdekli telefon çıkacak yakında bunlar hala mart sonu diyor bence düşündükleri tek şey yeni çıkan modeller ics ile çıkacağından onları alsın millet biz en son ayıp olmasın diye bunlara da çıkartırız
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strathhmore 7 yıl
2 hafta önce aldım Neo V yi ve çok memnunum, özellikle internet olayı sorunsuz :) Güncelleme alacak ilk modeller arasında yer alması güzel haber, yalnız daha 3 ay var, bekleyeceğiz ne yapalım :)
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neXXen 7 yıl
Geç olsun güç olmasın.
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treabacks 7 yıl
LG'de Mayıs ayı sonu, Haziran ayı başı gibi yol haritasını açıklar, Kasım ayı başı gibi yayınlayacağını duyurur, 2013 ikinci çeyrekte güncellemeyi yayınlar diye düşünüyorum.
Çok mu iyimser oldu acaba?
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danGerfuLL 7 yıl
Xperia Play için gelecek mi güncelleme?
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DH Misafiri 7 yıl
Selam arkadaşlar, birçok marka ve OS'nin olduğu bu sektörde aranızda BlackBerry kullanan oldu mu? Bence görülmesi hatta denenmesi gereken yeni bir model var :
mobixir.com/...
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Makaroncu 7 yıl
Çok geç...
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DemirKipi 7 yıl
Bu kadar sürdüğüne göre üzerinde bayağı çalışacaklar anlaşılan.
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