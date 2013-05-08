Sony Honami, Sony i1 olarak adlandırılabilir





Sony'nin alevlenen akıllı telefon kamerası rekabetini Honami adlı iddialı bir model ile devam ettireceğine dair sık sık gündeme iddialar geliyor. Hergün yenileri eklenen bu iddialarla Honami modelinin de yavaş yavaş donanım özelliklerinin ortaya çıkmaya başladığı görülüyor.





Yeni gelen iddialara göre Sony'nin Honami kod adlı akıllı telefonu Sony i1 şeklinde bir isme sahip olacak. Sony'nin tüm departmanlarının katkı yaptığı One Sony stratejisinin ilk ürünü olacak ürün bu bakımdan farklı bir isimle piyasaya sürülecek.





Modelin 5 inçlik Full HD ve netliği artıran X-Reality ekrana sahip olacağı biliniyor. Ekran teknolojisi olarak ise OLED'ler ile eşdeğer renkler sunabilen ve enerji tasarrufu sağlayan Triluminos kullanılması muhtemel. Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3000mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Kamera sensörünün 20MP çözünürlükte olacağı iddia edilse de yeni bilgiler 8, 13 veya 16.2MP çözünürlükte bir Exmor RS kameraya işaret ediyor. Sony çok yüksek çözünürlük yerine önemli teknolojileriyle cihazını destekleyecek. Örneğin BIONZ görüntü işlemcisi, yeni bir görüntü işleme algoritması, G lens, Xenon veya Plasma flaş bunlardan bazıları. Kamera özelliklerinin şu anki hiçbir Android cihazında mevcut olmadığı belirtiliyor.





Cihazı test ettiğini iddia eden kaynaklar cam ve karbon fiber alaşımlı metal gövdeye sahip olduğunu ve şimdiye kadar tasarlanan en iyi Sony cihazı olduğunu belirtmişlerdi. Sony ayrıca cihaza S Master Walkman dijital amplifikatör ve IP58 dayanıklılık sertifikası ekleyecek. Arayüzün de kamera odaklı olarak yeniden elden geçirileceği belirtiliyor.





Sony hayranlarını oldukça heyecanlandıran Honami kod adlı modelin yılın ikinci yarısında pazarda olması bekleniyor.

http://androidheadlines.com/2013/05/sony-honami-to-be-called-sony-i1-hit-us-unlocked-this-fall.html