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Sony Honami, Sony i1 olarak adlandırılabilir

6 yıl
3,9b
1
107
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Honami, Sony i1 olarak adlandırılabilir

Sony'nin alevlenen akıllı telefon kamerası rekabetini Honami adlı iddialı bir model ile devam ettireceğine dair sık sık gündeme iddialar geliyor. Hergün yenileri eklenen bu iddialarla Honami modelinin de yavaş yavaş donanım özelliklerinin ortaya çıkmaya başladığı görülüyor.

Yeni gelen iddialara göre Sony'nin Honami kod adlı akıllı telefonu Sony i1 şeklinde bir isme sahip olacak. Sony'nin tüm departmanlarının katkı yaptığı One Sony stratejisinin ilk ürünü olacak ürün bu bakımdan farklı bir isimle piyasaya sürülecek.

Modelin 5 inçlik Full HD ve netliği artıran X-Reality ekrana sahip olacağı biliniyor. Ekran teknolojisi olarak ise OLED'ler ile eşdeğer renkler sunabilen ve enerji tasarrufu sağlayan Triluminos kullanılması muhtemel. Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3000mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Kamera sensörünün 20MP çözünürlükte olacağı iddia edilse de yeni bilgiler 8, 13 veya 16.2MP çözünürlükte bir Exmor RS kameraya işaret ediyor. Sony çok yüksek çözünürlük yerine önemli teknolojileriyle cihazını destekleyecek. Örneğin BIONZ görüntü işlemcisi, yeni bir görüntü işleme algoritması, G lens, Xenon veya Plasma flaş bunlardan bazıları. Kamera özelliklerinin şu anki hiçbir Android cihazında mevcut olmadığı belirtiliyor.

Cihazı test ettiğini iddia eden kaynaklar cam ve karbon fiber alaşımlı metal gövdeye sahip olduğunu ve şimdiye kadar tasarlanan en iyi Sony cihazı olduğunu belirtmişlerdi. Sony ayrıca cihaza S Master Walkman dijital amplifikatör ve IP58 dayanıklılık sertifikası ekleyecek. Arayüzün de kamera odaklı olarak yeniden elden geçirileceği belirtiliyor.

Sony hayranlarını oldukça heyecanlandıran Honami kod adlı modelin yılın ikinci yarısında pazarda olması bekleniyor.

http://androidheadlines.com/2013/05/sony-honami-to-be-called-sony-i1-hit-us-unlocked-this-fall.html Yorum Yaz
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CmSandman 6 yıl en beğenilen
Xperi Z İphone 5 ve S3 için çıkardı Sony zaten bunları açıklamışlardı. Donanım Haber de haberini yapmıştı. Sony yetkilileri "iphone 5 ve s3 gibi telefonlarla piyasada yarışabilecek bir telefon çıkaracağız dedi hemen arkasından da xperi z geldi. Önümüzdeki telefonlarla iphone 6 ve ya 5s yada s5 gibi telefonlarla yarışacak honomi serisi.
Xperi Z İphone 5 ve S3 için çıkardı Sony zaten bunları açıklamışlardı. Donanım Haber de haberini yapmıştı. Sony yetkilileri "iphone 5 ve s3 gibi telefonlarla pi...
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mansurmarsak 6 yıl
Kimse de demiyor ki sony 3-4 ay içinde 2.amiral gemiyi çıkarıyor ... Şu an aynısını HTC yapsa herkes ayaklanmıştı!
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DH Misafiri 5 yıl
Sony honami s master walkman ses teknolojisi gerçekten varmı varsa bu honami alınır ayrıca varmı bileği verirseniz sevinirim
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DH Misafiri 5 yıl
Aynı özellikte 6" ilk samsung galaxy note 3 veya htc max ya da yasa xperia ultra yıl alacağıma bunu alırım en azından 5"
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Regionella 5 yıl
hTC olsa Mesut Çevik şimdiye başlıkta ağlamıştı zevkten.
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DH Misafiri 5 yıl
ne zaman piyasaya sürülecek bilgisi olan var mı ? eylül veya temmuz 4 diye tarih duydum bilen varsa bilgilendirebilir mi ?
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InDark 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ne zaman piyasaya sürülecek bilgisi olan var mı ? eylül veya temmuz 4 diye tarih duydum bilen varsa bilgilendirebilir mi ?

Böyle bir telefon için dh nin ilgilenmesi ve bizi bilgilendirmesi isterdim ama marka Sony. Samsung olsa simdiye kadar oooo
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DH Misafiri 5 yıl
Bazıları lütfen boş konuşmasın şu dogru ki sony şimdiye kadar hep kaliteden kazanır performanstan geri kalırdı adamlar yapmıslar işte hemde digerlerinden önce...
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Regionella 5 yıl
Honami ne zaman tanıtılacak, artık sıktı bu iş, xperia z alacağım sonunda.
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arizaeren 5 yıl
bide anlamadığım burada bataryaya kötü diyenler kullanmışlarmıda konuşuyorlar bende xz var telefonun eksikleri mevcut ancak bataryası çok başarılı saçma saçma konuşmayın ya...
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arizaeren 5 yıl
Licerof035
Bu arada gördüm de tutamadım kendimi Carl Zeiss nokia nın lensi degilmiydi ya ne ara sony e geçti nokia da öyle kendi malını kolay kolay kullandıran biri degil şuan htc le davalıklar saçmalamayın arkadaşlar iki dengesizin yaptığı yoruma ya güldürdünüz beni

ne koptum ya bi insan bilgisiz olurd abukadar mı olur:)) carl zeiss sony nin de nokia kullanıyor cahil!
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DH Misafiri 6 yıl
bence honaminin kamerası 16 mp olur ama ekran çözünürlüğünü arttırması gerek.amoled ekran kullansa güzel olur.ama yinede sony'nin sağlam bir iş yapacağını düşünüyorum.samsung nokia gibi markaları biraz uğraştıracak gibi görünüyor
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aybey 6 yıl
Ne oldu Honami (i1) ile ilgili haberler bıçak gibi kesildi Türkiye'de. Yabancı siteler haber yapıyorlar ama Türkiye'de heyecan çabuk mu kesildi?
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Carfreak 6 yıl
Daha önce de 16mp kameralı ultra üstün xperia serisi söylemişlerdi 25 tane telefon çıktı öyle birşey çıkmadı. Adreno 340 çıkar Sony o zaman bu telefonu çıkartır
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IVANHOE 6 yıl
Sony de qualcomum islemcisiyle hava atmaya kalkiyo. Samsung gibi kendi islemcisini yapsin yiyosa.
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LightningRaven 6 yıl
Xperia z yi satıp sonra alıcagım telefon belli oldu.
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