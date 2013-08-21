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Sony Honami, Xperia Z One olarak adlandırılabilir

5 yıl
808
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47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Honami, Xperia Z One olarak adlandırılabilir

Sony'nin kamera odaklı Honami kod adlı akıllı telefonu için 4 Eylül tarihine geri sayım devam ederken, modelin final ismi hakkında spekülasyonlar devam ediyor. 

Modelin Xperia i1 adıyla pazara sunulacağı iddiası genel kabul görürken, Sony ROM'larını sızdırması ile tanınan DooMLoRD adlı Xda geliştiricisi farklı bir iddia ortaya attı. Sony'nin Z ile başladığı üst seviye mobil cihaz isimlendirme politikasında i1 isminin uygun olmadığını belirten geliştirici, Xperia Z One olarak final isminin belirlendiğini dile getiriyor.

Firmanın One Sony stratejisinin ilk örneği olacak Z One, kameradan müziğe, ekran teknolojilerine kadar tüm Sony bölümlerinin kendi teknolojilerini entegre ettiği bir harmoni sunacak. 

Z One/Honami modelinde 5 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, 20.7MP çözünürlükte kamera, BIONZ görüntü işlemcisi, G lens, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 3050mAh batarya şeklinde özelliklerin olması bekleniyor. 

Z One modelinin üç farklı renk ile geleceği iddiası da sızdırılan bir basın afişi ile güçlenmiş oldu. Bu seçenekler beyaz, siyah ve mor olacak. 

Bunun yanında firmanın Z One mini şeklinde bir model daha hazırladığı belirtiliyor. Model abisinin tüm özelliklerini miras alırken sadece ekran 4.3 inç boyutunda 720p çözünürlük sunacak, bataryası da 2400mAh olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Honami-cameraphone-might-land-as-Z1-marking-the-first-One-Sony-handset_id46567 Yorum Yaz
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arda_xl 5 yıl en beğenilen
Yok Xperia Nexus Optimus Note S One
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Avorlair 5 yıl
Xperia L ve SP ile orta segmenti domine ettiler, Honami ve minisi ile de üst seviyeyi ele gecirecekler, 1-2 seneye Android tarafinin yeni lideri olacak bu Sony, mükemel bir strateji izliyorlar
Xperia L ve SP ile orta segmenti domine ettiler, Honami ve minisi ile de üst seviyeyi ele gecirecekler, 1-2 seneye Android tarafinin yeni lideri olacak bu Sony,...
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casperfriendly 5 yıl
mini s 800 le gelirse kesin yıkar ortalığı.
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TearsForFears 5 yıl
Hakikatten 4.3 inçlik mini versiyon 720p ekran ve snapdragon 800 ile gelirse honami almam onu alırım.720p ve snapdragon 800 ikilisinin olduğu bir telefon +5 sene gider herhalde.
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halflıfe 5 yıl
abi tamam 2gb ramde iyi fakat 3 gb koyunp bide 32 gb lık versiyonla çıksa 16 yerine tam anlamıyla süpürür götürür çünkü donanım alamında da reklam yapar aksi takdir de aynı sekment bile olmasa note 3 e gb ram denilecek duyduğuma göre 16 değil en düşük 32 gb ile gelecek e bide samsung sonuçta reklamı daha fazla bunlar sonye engel olabilir çünkü aynı zamanlarda çıkacaklar
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2622110012 5 yıl
hiçbir telefon ilgimi çekmiyordu taki şu homodinin minisini duyuncaya kadar eğer çerçevesi hayvanımsı olmadan o özelliklleri o boyuta güzelce oturtursa yeni bir iphone doğurabilir.
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.:asci:. 5 yıl
Avorlair
Xperia L ve SP ile orta segmenti domine ettiler, Honami ve minisi ile de üst seviyeyi ele gecirecekler, 1-2 seneye Android tarafinin yeni lideri olacak bu Sony, mükemel bir strateji izliyorlar

abi nasıl bi fansınız anlamıyorum gözününz dönmüş resmen uydurmaya başlıyorsunuz artık sonuç olarak adam analist beyler dağılın
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Cihan 5 yıl
Bana sesi sağlam bir sony lazım bunun yanında minimum 13 Mp kamera 2Gb ram lazım


Hanomide müzik dinleyip Z yi satabilirim Z ile müzik dinleyemiyorum sesi çok kısık az çıkıyor kulaklıkta
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony insansı bi telefon yapmamış bide mininin fiyatıda mini olursa ortalığı yıkar gecer
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Kadir Kaan 5 yıl
bahattintopaloglu
GoldPunch
barakli87
GoldPunch Xbox Onedan sonra One modası başlıyor sanırım.
ilk başta htc kullandı one x le
Evet dogru. Sildim mesajimi.
Yanılıyorsunuz arkadaşlar, ilk kullaan SONY di.Playstation one ;)

HTC kullanmıştı ama One X ile değil Nexus One ile...
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Balawitz 5 yıl
Elindeki her seyi bu sene sunarsa seneye ne sunacak? Ucan telefon mu yapacaklar. Bence bir yerden kisacaklar.
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aycibin 5 yıl
4.3"i 2400mah ile beslersen o telefon ortalığı yıkar bence.güzel hareketler bunlar.
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Ciginix 5 yıl
kucukyenici
Bazen beklentiler yüksek olur ama hayal kırıklığı yaşanabilir. Bazen düşük beklentilerin ardından da sürpriz gelebilir. Örnek: Xperia Znin ekran kalitesinin kötülüğü ve LG G2 modelinin daha düşük beklenen pil gücünün yüksek olarak çıkması. Elektronik dünyasında sık sık yaşanan gelişmelerdir. Sony bu yüksek beklentili özelliklerin hepsini birarada vererek kendi önünü tıkayabilir mi? Umarız bilgiler doğru çıkar ve çıta yükselir. Hayal kırıklığı da yaşanması olası, bunu da gözardı etmeyin.

Xperia Z nin ekran kalitesinin kötülüğü mü?
Kulaktan dolma bilgiler ile yorum yapıyorsunuz.
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birdhunder 5 yıl
Sony pişmanlıktır.Geçen yılın amiral telefonu Xperia S elimde patladı aldığım temmuz ayında bir yıl olacak kasılmalar, tel görüşmelerine ekranın kapanması, dogmalar vs vs bir daha sony mi[>:]
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