Sony Honami, Xperia Z One olarak adlandırılabilir





Sony'nin kamera odaklı Honami kod adlı akıllı telefonu için 4 Eylül tarihine geri sayım devam ederken, modelin final ismi hakkında spekülasyonlar devam ediyor.





Modelin Xperia i1 adıyla pazara sunulacağı iddiası genel kabul görürken, Sony ROM'larını sızdırması ile tanınan DooMLoRD adlı Xda geliştiricisi farklı bir iddia ortaya attı. Sony'nin Z ile başladığı üst seviye mobil cihaz isimlendirme politikasında i1 isminin uygun olmadığını belirten geliştirici, Xperia Z One olarak final isminin belirlendiğini dile getiriyor.





Firmanın One Sony stratejisinin ilk örneği olacak Z One, kameradan müziğe, ekran teknolojilerine kadar tüm Sony bölümlerinin kendi teknolojilerini entegre ettiği bir harmoni sunacak.





Z One/Honami modelinde 5 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, 20.7MP çözünürlükte kamera, BIONZ görüntü işlemcisi, G lens, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 3050mAh batarya şeklinde özelliklerin olması bekleniyor.





Z One modelinin üç farklı renk ile geleceği iddiası da sızdırılan bir basın afişi ile güçlenmiş oldu. Bu seçenekler beyaz, siyah ve mor olacak.





Bunun yanında firmanın Z One mini şeklinde bir model daha hazırladığı belirtiliyor. Model abisinin tüm özelliklerini miras alırken sadece ekran 4.3 inç boyutunda 720p çözünürlük sunacak, bataryası da 2400mAh olacak.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Honami-cameraphone-might-land-as-Z1-marking-the-first-One-Sony-handset_id46567