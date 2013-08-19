Sony Honami de mini trendine katılabilir





Sony'nin kamera odaklı yeni akıllı telefonu Xperia i1 için 4 Eylül'deki tanıtıma geri sayım devam ederken, modelin mini versiyonuna ait iddialar da gündeme gelmeye başladı.





HTC ve Samsung gibi firmalarda amiral gemi modellerinin kompakt hale getirilmiş mini versiyonlarını sunmak oldukça fazla tercih edilir hale gelmeye başladı. Amiral gemi modeline fazla para vermek istemeyen ancak tasarım açısından birebir benzeyen daha kompakt versiyonlara da hayır demeyen tüketici grubunu hedefleyen mini trendine Sony de katılabilir.





Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Sony, Xperia i1 modelinin lansmanını yaptıktan sonra bir mini versiyonunu da piyasaya sürmek için hazırlıklara başlayacak.





Sony, mini trendinde çıtayı bir adım daha yükselterek yeni modelinde donanımdan fazla taviz vermeyecek. 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 2400mAh batarya, 20.7MP çözünürlükte G lensli kamera sensörü şeklinde modelde özellikler olacak.





Mini modelinin farkı ise ekranın 4.3 inçlik 720p çözünürlükte olması ve bataryanın da 2400mAh'a indirgenmiş olması. Bunun dışında güçlü donanım ve iddialı kamera özellikleri aynen kallıyor. Sony'nin mini modele verdiği kod adı ise Ray3.





İddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor kesin değil. Xperia i1 ile Xperia i1 mini arasında donanıma bakılarak nasıl bir fiyat farkının olacağını kestirmek biraz zor. Ancak fiyat farkı büyük olursa kameraya önem veren tüketiciler bu kez mini modeline yönelecektir. Bu da Xperia i1 satışlarını balralayacaktır. Model ile ilgili yeni ayrıntıların 4 Eylül etkinliği sonrasında belirginleşmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Rumored-Sony-Honami-mini-wont-downsize-the-specs_id46521