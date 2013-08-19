Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Honami de mini trendine katılabilir

5 yıl
1,1b
1
73
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Honami de mini trendine katılabilir

Sony'nin kamera odaklı yeni akıllı telefonu Xperia i1 için 4 Eylül'deki tanıtıma geri sayım devam ederken, modelin mini versiyonuna ait iddialar da gündeme gelmeye başladı.

HTC ve Samsung gibi firmalarda amiral gemi modellerinin kompakt hale getirilmiş mini versiyonlarını sunmak oldukça fazla tercih edilir hale gelmeye başladı. Amiral gemi modeline fazla para vermek istemeyen ancak tasarım açısından birebir benzeyen daha kompakt versiyonlara da hayır demeyen tüketici grubunu hedefleyen mini trendine Sony de katılabilir.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Sony, Xperia i1 modelinin lansmanını yaptıktan sonra bir mini versiyonunu da piyasaya sürmek için hazırlıklara başlayacak.

Sony, mini trendinde çıtayı bir adım daha yükselterek yeni modelinde donanımdan fazla taviz vermeyecek. 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 2400mAh batarya, 20.7MP çözünürlükte G lensli kamera sensörü şeklinde modelde özellikler olacak.

Mini modelinin farkı ise ekranın 4.3 inçlik 720p çözünürlükte olması ve bataryanın da 2400mAh'a indirgenmiş olması. Bunun dışında güçlü donanım ve iddialı kamera özellikleri aynen kallıyor. Sony'nin mini modele verdiği kod adı ise Ray3. 

İddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor kesin değil. Xperia i1 ile Xperia i1 mini arasında donanıma bakılarak nasıl bir fiyat farkının olacağını kestirmek biraz zor. Ancak fiyat farkı büyük olursa kameraya önem veren tüketiciler bu kez mini modeline yönelecektir. Bu da Xperia i1 satışlarını balralayacaktır. Model ile ilgili yeni ayrıntıların 4 Eylül etkinliği sonrasında belirginleşmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Rumored-Sony-Honami-mini-wont-downsize-the-specs_id46521 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ciginix 5 yıl en beğenilen
720p ve 4.3" ekran hem de özellikleri kırpılmadan.
Alın size harbi mini, hanimiş Honamini
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serokar1 5 yıl
Tam 'Yine mi mini?' diye sitem edecektim,bu sefer harbi olmuş ama.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 5 yıl
Honamini. güzel oldu ama :)
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
sony isterse 100 megapixsellik telefon çıkarsn diyarbakırda sony center olmadktan sonra bn qidip teknosadan almam kmse kusura bakmasn qüvenmiyom bn o sony center açılacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyatıda diğer miniler gibi olursa sony ortalığı yıkar gecer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
899 TL'den piyasaya girerse iyi iş çıkarabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl senersongur
senersongur
899 TL'den piyasaya girerse iyi iş çıkarabilir.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Ben inanmiyorum bu habere , honami ozellikli mini olmasi mantikli degil, ama ya olursa diyorum .. O zaman cok canlar yakar kesinlikle .. Bunu duyan samsung guney koredeki fabrikalari kapayip yerine simit sarayi acti ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 5 yıl
Mini kavramı samsung tarafından yanlış uygulanıyordu zaten.Mini dediğin küçültülmüş demek kırpılmış değiş. Kırpacaksan Lite diyeceksin. Sony en azından mini kavramının %90 hakkını vermiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Off bıktım minilerinden bir tasarımın değeri kalmıyor s3 ve s4 kullandım herşeyini benzetti sıkıldım htc one alayım dedim o da minisini maxsisini çıkardı bu neye aynı tasarım dan bir amiral gemi olur bu minisi maxsisi midisi gidiyor bir tane yap başkasını benzetme dünyanın parasını ver her çeşidi çıksın bir değeri kalmasın saçmalık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sony zaten mini kavramının yaratıcısı...Xperia X10 ve Xperia x10 mini hatta mini pro vardı klavyeli yıl 2009...Sony haberlerini sallamadığınız için bilmemeniz doğal.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 5 yıl
Eğer mini böyle çıkarsa kesin onu alırım. Oyun performansı en iyi telefon bu olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 5 yıl
ilk defa bir telefon haberinden bir haz aldım.
Bu haber beni bilgisayar teknolojisinden soğuta bilir.Çıkmasını büyük bir hevesle bekliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goro1982 5 yıl
onur01651
Gerçek honamiden çekilen resim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Devamı; forum.donanimhaber.com/... Honami = HAYAL KIRIKLIĞI

honami 4 elülde duyurulacak taylandlı veletler kendi fotolarını paylaşmış. nealaka
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl goro1982
goro1982

onur01651

Gerçek honamiden çekilen resim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Devamı; forum.donanimhaber.com/... Honami = HAYAL KIRIKLIĞI


honami 4 elülde duyurulacak taylandlı veletler kendi fotolarını paylaşmış. nealaka

fotoğraf kalitesi beklendiği gibi değil diye öyle demiş ama resmi son kamera yazılımı kullanılmadığından bu biraz normal.düzenlemelerle daha güzel bir kalitesi olacaktır.yorum yapmak için biraz erken.

s800 telefonun fiyatını gereksiz yükseltir.s600 yetmeyen arkadaş autocad falan mı kuracak acaba telefona :) illaki piyasadaki en en üst donanıma sahip olma özentiliğini anlamıyorum.çok doyumsuz olduk çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl goro1982
Protatiptip tir?
SDK versiyonudur?
Bilemem, hayal kırıklığı olan 8mp oluşu değil, karlanmalarının yoğunluğu !!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 5 yıl
Honamini
Bakalım nasıl olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1059 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte Aivia Neon Fare Video İnceleme 5 yıl Mobilite: Beyninizi overclock edin, iPhone 5S ve 5C, Sony Honami ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim