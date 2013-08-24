Sony Honami'den ikinci resmi görsel geldi





Eylül ayının ilk haftasında tanıtılacak Sony'nin şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefonu Honami/Z One için bu kez Facebook üzerinden ikinci ipucu geldi.





Model Xperia üst seviye serisinde olduğu gibi su ve toz geçirmez olacak. Görselde de su altına girişi esnasındaki enstantane paylaşılmış. Görselde ayrıca kenar kısımda yer alan atanmış kamera tuşu da dikkat çekiyor. Yapılan yorumlar, Sony'nin medyada yer alan iddialara paralel bir şekilde ipuçlarını paylaştığı yönünde. Bugüne kadar gündeme gelen iddialar ile ortaya çıkan Xperia Z One manzarası ise şöyle sıralanıyor:





- 5 inçlik Full HD Triluminous ekran ve yüzde 16 daha geniş renk gamı

- Japon Asahi tarafından geliştirilen dayanıklı Dragontrail ile harmanlanmış ön cam koruma, Gorilla Glass 3 arka cam koruma

- Karbon fiber çerçeve

- Toz, su ve şok dayanıklılığı IP 58/58

- 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci

- Adreno 330 grafik birimi

- 16GB depolama kapasitesi ve microSD desteği

- 3100mAh batarya ve yeni STAMINA modu

- MHL / Miracast / NFC / Bluetooth 4.0 / LTE / Wi-Fi (a/b/g/n; a/c)

- Android 4.2.2 Jelly Bean

- 20.7MP çözünürlükte Exrmo RS CMOS yığın sensör, G lens, BIONZ görüntü işlemci, X-reality Pro video işleme motoru

- 2MP çözünürlükte Full HD kayıt kapasiteli Exmor R sensör

- kızılötesi sensör

- Çift stereo hoparlör





Sony'nin tüm birimlerinin kendi teknolojileri ile katkı yaptığı Xperia Z One modelinin Ekim-Kasım aylarında global olarak satışa sunulması bekleniyor.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151800718938390&set=a.118653383389.98058.35313373389&type=1