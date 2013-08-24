Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Honami'den ikinci resmi görsel geldi

5 yıl
2,5b
1
145
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Honami'den ikinci resmi görsel geldi

Eylül ayının ilk haftasında tanıtılacak Sony'nin şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefonu Honami/Z One için bu kez Facebook üzerinden ikinci ipucu geldi.

Model Xperia üst seviye serisinde olduğu gibi su ve toz geçirmez olacak. Görselde de su altına girişi esnasındaki enstantane paylaşılmış. Görselde ayrıca kenar kısımda yer alan atanmış kamera tuşu da dikkat çekiyor. Yapılan yorumlar, Sony'nin medyada yer alan iddialara paralel bir şekilde ipuçlarını paylaştığı yönünde. Bugüne kadar gündeme gelen iddialar ile ortaya çıkan Xperia Z One manzarası ise şöyle sıralanıyor:

- 5 inçlik Full HD Triluminous ekran ve yüzde 16 daha geniş renk gamı
- Japon Asahi tarafından geliştirilen dayanıklı Dragontrail ile harmanlanmış ön cam koruma, Gorilla Glass 3 arka cam koruma
- Karbon fiber çerçeve
- Toz, su ve şok dayanıklılığı IP 58/58
- 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci
- Adreno 330 grafik birimi
- 16GB depolama kapasitesi ve microSD desteği
- 3100mAh batarya ve yeni STAMINA modu
- MHL / Miracast / NFC / Bluetooth 4.0 / LTE / Wi-Fi (a/b/g/n; a/c)
- Android 4.2.2 Jelly Bean
- 20.7MP çözünürlükte Exrmo RS CMOS yığın sensör, G lens, BIONZ görüntü işlemci, X-reality Pro video işleme motoru
- 2MP çözünürlükte Full HD kayıt kapasiteli Exmor R sensör
- kızılötesi sensör
- Çift stereo hoparlör

Sony'nin tüm birimlerinin kendi teknolojileri ile katkı yaptığı Xperia Z One modelinin Ekim-Kasım aylarında global olarak satışa sunulması bekleniyor. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151800718938390&set=a.118653383389.98058.35313373389&type=1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SkewCurrent 5 yıl en beğenilen
İlla o 16Gb olacak arkadaş yoksa işin raconu bozulur. Mâzallah 3'ten fazla oyun kurarız falan...
2 Yanıt Yanıtla +66
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnlyChaos 5 yıl
Su geçirmezlik yüzünden kulaklık jakı kapak altında kalıyordu. Sony eleştireleri dinlemiş ve bağlantı noktalarını kapağın altına gizlememiş. 3100 Mah batarya çok çok iyi olmuş.
Malum plastikçi marka şurda yazan Gorilla Glass 3'lü arka korumaya, Karbon Fiber gövdeye çok iyi baksın yakında onlara da lazım olacak...
Su geçirmezlik yüzünden kulaklık jakı kapak altında kalıyordu. Sony eleştireleri dinlemiş ve bağlantı noktalarını kapağın altına gizlememiş. 3100 Mah batarya ço...
Devamını Gör
Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bu donanım ve tasarıma iOS u koyacan o telefon uçar işte.
Ne kadar iOS tan vazgeçmesem de android OS tarafının en iyisi bence Sony dir. Sony androidin iPhone udur. Kaliteli, şık ve güçlü.
Bu donanım ve tasarıma iOS u koyacan o telefon uçar işte.Ne kadar iOS tan vazgeçmesem de android OS tarafının en iyisi bence Sony dir. Sony androidin iPhon...
Devamını Gör
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
sml_akyz 5 yıl
Su geçirmez özelliği hakkında kesin bir şey varmı özellikle su altı çekimlerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AutomotiveEngineer16 5 yıl
Önüm arkam sağım solum sobe
Evet arkadaşlar honaminin tüm detayları burda rbmen.blogspot.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webbeast 5 yıl
20 sene önce Asahi marka dijital bi saatim vardı. Su damlasa buharlaşıyodu ekran saat 1 gün calısmıyordu. Camı onlar üretiyomuş yandık :=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brci 5 yıl
sony benim için hep cezbedici bir telefon olmuştur gerek kasa kalitesi gerek tasarımı gerekse walkman özellikleri ile fakat android platformunda hep geride kaldı donanım açısından .. donanıma baktığımda şuan bir eksiklik göremiyorum sanırım s3 e veda etmenin zmanı geldi :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 5 yıl
satışa çıktığı andan itibaren dünyanın en iyi telefonu ünvanını alacaktır. G2'den iyi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eranyumm 5 yıl
Sözde Xperia Z'de su geçirmiyordu ama yalan çıktı. suyun altına tutulduğunda kamera içi buharlanıyor v.s.. işin daha sinir bozucu kısmı sony yetkili servisinin telefonun suya dayanıklı olduğunu ama su geçirmez olmadığını, su teması olması halinde garanti dışında kalacağını söylemesi.. servisin bu söylediklerinden sonra, bundan sonra sony su değil kurşun geçirmez telefon çıkarsa güvenip de alınmaz bence... ayrıca Z'de 3G görüntülü görüşme yoktu, bu modelde de yoksa bu kadar özellik koyup bunu düşünemeyen sony'yi ayrıca tebrik etmek lazım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pirate_fatih 5 yıl
S4 ile aynı fiyat aralığında çıkarsa bunu almamak matıksız olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Exe 5 yıl
3. Görsel geldi xeon flaş mı o
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stateless Society 5 yıl Bay Exe
Bay Exe
3. Görsel geldi xeon flaş mı o


Hayır led
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Space Dementia 5 yıl
Bay Exe
Orijinalden alıntı: DH MisafiriSony pısmanlıktır.Sola aldım her dakikasi için pismanim.Iphone kizardık hep.Ram,i az koyuyorlar,güncelleme gelince problem çıkarıyor dıye.Bu telefon 4 ay dayandı.Rezıllıgın daniskasi.Android 4e guncelledım.Telin hizi %80 azaldi.Surekli yavaşlayın,kasıyor.Task killer de kullanıyorum fakat ne fayda.Ne zaman guncelledım tel mahvoldu.Bir daha Android aldırsam ALLAH belamı versin.En azından ıos alıyorsunuz sizi 7-8 yıl götürüyor.Iphone 3GS Androidin en iyi teli.En kral Android sızı en fazla 2 yil götürür.Ondan sonra ya rom atarsınız,ya da satarsiniz.
Ayran fazla kaçmış
iphone 3GS Android miymiş
Honamiyi de bekliyoruz bu sefer olmuş

Adam İOS un en dandik telefonu Androidin en iyisinden iyidir demiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lektonstar 5 yıl
Türkiye bir zr darbesi daha yiyebilir. Sonyden Türkiyede satılmayacak diye bir açıklama gelirse hiç şaşırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leskodjer 5 yıl
Note 3 Eu geç çıkacak dendiği için başkacihazlarada bakmaya başladım. En büyük rakibi bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ploto 5 yıl
samsung s4 zoom ma bak :):) kompaktfotoğraf makinesi resmen telefona hiç benzemeiyor ellerinde nekadar tuvalet terliği varsa kullanmışlar çok kaba ben ona para verip alan adama acırım samsungundan da bu beklenirdi zaten... örnek al sony den... ama aynısını gidip çalma örnek al dedik telefon nasıl yapılırmış bir gör
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2454 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Özel Video: Nokia neden Android cihaz üretmiyor, tabletlere sıcak bakıyor mu ? 5 yıl Nokia Lumia 925, Lumia 625 ve Asha 501 Türkiye'de; Detaylar bu videomuzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim