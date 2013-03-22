Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Lenovo, Huawei ve ZTE uygun fiyatlı Full HD telefonlar için çalışmalar yapıyor

6 yıl
404
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, Lenovo, Huawei ve ZTE uygun fiyatlı Full HD telefonlar için çalışmalar yapıyor

Samsung, Sony, ZTE, Huawei gibi firmaların hamleleriyle, bu yıl Full HD ekranlı telefonların yaygın olarak kullanıma girmesi bekleniyor. Ancak genelde amiral gemi modeli olan bu telefonların yüksek fiyat seviyelerinden pazara giriş yapması tüketiciyi alternatif modellere yönlendiriyor. 

Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre, Sony, Lenovo, Huawei ve ZTE firmaları hem 4 çekirdekli hem de Full HD ekranlı ancak fiyat olarak da uygun akıllı telefon modelleri pazara sunmayı istiyor. Bu açıdan hepsinin adresi Tayvanlı MediaTek firmasına çevrilmiş durumda.

MediaTek, Cortex-A7 mimarisini temel alan 28nm fabrikasyon sürecine sahip 4 çekirdekli MT6589 çözümüyle, ucuz Çinli modellerde sıkça yer almaya başladı. Çözümün PowerVR 5 SeriesXT grafik birimleri ile Full HD ekranlara da destek sunması popülerliğini bir hayli artırdı.
Düşük güç tüketimi ve ucuz maliyeti de yıldızını parlatan diğer etkenler oldu. Bu nedenle 4 çekirdekli ve Full HD ekranlı ucuz akıllı telefonlar Çin pazarında boy göstermeye başladı. Bu modeller Full HD ekranlı amiral gemi modellerin neredeyse üçte biri fiyatına denk geliyor.

MediaTek ayrıca 20 üretici ile ortaklık halinde ve Nisan sonuna doğru pek çok yeni model pazarda olacak. Sürümden kazanmak isteyen MediaTek de Nisan ayında çözümün birim fiyatını yüzde 10 aşağı çekecek.

Firmaların ucuz modellerini ne zaman pazara sunacağına dair bir bilgi yok yılın ilk yarısı itibariyle ilk örneklerin pazarda olması bekleniyor. Sektörün önemli isimleri ile ortaklık yapan MediaTek de bu açıdan Qualcomm ve Samsung gibi devlerin de rakibi olabilecek.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Lenovo-Huawei-and-ZTE-to-launch-MediaTek-based-quad-core-phones-soon-are-the-cheap-1080p-devices-coming_id41109 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 6 yıl
Bu modeller Çine gelir. Diğer ülkelerde zaten istedikleri paraya satıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sweatcan 6 yıl
Bi zamanlar spreadtrum işlemcilerle birlikte mtk sürünüyordu şimdi qualcomm a samsunga rakip olacak deniyor bravo mtk.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PwaGG 6 yıl
Berat249
Kim.sizden uygun fiyatlı full HD bekliyo uygun fiyatlı 720p olsun bataryası 3.000 mah olsun e bu kadar şey var azıcıkda kalın olsun kapınızda beklerim be

note 2 var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
What a Goal 6 yıl PwaGG
Allah Diyen Tirbüşon
Berat249
Kim.sizden uygun fiyatlı full HD bekliyo uygun fiyatlı 720p olsun bataryası 3.000 mah olsun e bu kadar şey var azıcıkda kalın olsun kapınızda beklerim be

note 2 var

Duydum ki unutmuşsuuun
Uygun fiyatlı kelimesiniii
Duydum ki unutmuşsuuun
Amiral gemi olmamasınıııı
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
What a Goal 6 yıl
Kim.sizden uygun fiyatlı full HD bekliyo uygun fiyatlı 720p olsun bataryası 3.000 mah olsun e bu kadar şey var azıcıkda kalın olsun kapınızda beklerim be
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 6 yıl
Amiral gemilerindeki grafik birimi Full hd çözünürlüğü zar zor idare ediyorken, bunlar dökülecek.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
404 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve mediatek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "İzleyicisi ile birlikte coşan" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim