Sony, Lenovo, Huawei ve ZTE uygun fiyatlı Full HD telefonlar için çalışmalar yapıyor





Samsung, Sony, ZTE, Huawei gibi firmaların hamleleriyle, bu yıl Full HD ekranlı telefonların yaygın olarak kullanıma girmesi bekleniyor. Ancak genelde amiral gemi modeli olan bu telefonların yüksek fiyat seviyelerinden pazara giriş yapması tüketiciyi alternatif modellere yönlendiriyor.





Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre, Sony, Lenovo, Huawei ve ZTE firmaları hem 4 çekirdekli hem de Full HD ekranlı ancak fiyat olarak da uygun akıllı telefon modelleri pazara sunmayı istiyor. Bu açıdan hepsinin adresi Tayvanlı MediaTek firmasına çevrilmiş durumda.





MediaTek, Cortex-A7 mimarisini temel alan 28nm fabrikasyon sürecine sahip 4 çekirdekli MT6589 çözümüyle, ucuz Çinli modellerde sıkça yer almaya başladı. Çözümün PowerVR 5 SeriesXT grafik birimleri ile Full HD ekranlara da destek sunması popülerliğini bir hayli artırdı.

Düşük güç tüketimi ve ucuz maliyeti de yıldızını parlatan diğer etkenler oldu. Bu nedenle 4 çekirdekli ve Full HD ekranlı ucuz akıllı telefonlar Çin pazarında boy göstermeye başladı. Bu modeller Full HD ekranlı amiral gemi modellerin neredeyse üçte biri fiyatına denk geliyor.





MediaTek ayrıca 20 üretici ile ortaklık halinde ve Nisan sonuna doğru pek çok yeni model pazarda olacak. Sürümden kazanmak isteyen MediaTek de Nisan ayında çözümün birim fiyatını yüzde 10 aşağı çekecek.





Firmaların ucuz modellerini ne zaman pazara sunacağına dair bir bilgi yok yılın ilk yarısı itibariyle ilk örneklerin pazarda olması bekleniyor. Sektörün önemli isimleri ile ortaklık yapan MediaTek de bu açıdan Qualcomm ve Samsung gibi devlerin de rakibi olabilecek.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Lenovo-Huawei-and-ZTE-to-launch-MediaTek-based-quad-core-phones-soon-are-the-cheap-1080p-devices-coming_id41109