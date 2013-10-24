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Sony Mobile, 12 Kasım'da bir etkinlik düzenleyebilir

5 yıl
480
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Mobile, 12 Kasım'da bir etkinlik düzenleyebilir

Eylül başında kamera odaklı ve Snapdragon 800 yognasetli Xperia Z1 modelini tanıtan Sony, kısa bir süre önce de daha küçük boyutlu Xperia Z1f modelini Japonya pazarı için tanıtmıştı.

Asya'dan gelen bilgiler Sony'nin 12 Kasım'da Çin'in Şangay şehrinde bir etkinlik düzenleyeceğine işaret ediyor. Etkinliğin mottosu ise Harekette Kalın olarak belirlenmiş. 

Bir süredir Xperia Z1f modelinin Xperia Z1S olarak global pazarlara açılacağı dile getiriliyordu. Lansmanın bunun üzerine olabileceği belirtiliyor. Z1S modelinde 4.3 inçlik 720p ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor. 

Ancak etkinlik bölgesine bakıldığında Asya kıtasına yönelik bir cihaz tanıtılabileceği de idda ediliyor. Bu cihaz 8 çekirdekli MediaTek tasarımı MT6592 yongaseti barındıran ve 6 inçlik 720p ekrana sahip Xperia Tianchi olacak. Bazı kaynaklar ise her iki modelin de etkinlikte lanse edileceğini dile getiriyor. 

An itibariyle resmi bir davetiye olmadığı için bilgilerin ne kadar gerçeğe yakın olduğu belirsiz. Ancak ilerleyen günlerde daha çok detayın elde edilmesi bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Mobile-to-hold-event-on-Nov-12-will-it-bring-Xperia-Z1S-globally_id48639 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
antonidas 5 yıl en beğenilen
şu sp'nin wifi sorunumu halletmezse, o etkinliğe dalacağım.
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anldrms34 5 yıl
Unuttuğun solanın da wifi sorunu var sayın sony
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Şu tuşları alta koyacaktı ekrandan bağımsız olacaktı
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iboocum 5 yıl
Galaxy s2 gibi boyutu ve onun gibi efsane olacak
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yilmazk1977 5 yıl
xperia t wifi iyi çekmiyor
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CorelDraw04 5 yıl
valla bekliyoruz bakalım ne zaman gelecek ama en çok merak ettiğim fiyatı ne olur..

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Onurmsq 5 yıl
Boyutlarını eleştirenler zaten telefonu kıskananlardır. Başka markalarda yada kullandıkları (sevdiği marka) markalarda yok. Kıskançlık krizine giriyolar. Bu boyutta en iyisi budur. He çerçeve olsun olmasın olsa bile hadi diyelim 4.5 inçlik tellerle aynı. Kaldıki ne 4.3 ne 4.5 inç nede 5 inç te (z1 hariç) bu kadar üst düzey telefon yok. Marka bağımlısı olmayın.
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Kendi istegiyle 5 yıl
bekletme bizi sony adam gibi mini telefon beklemeyen bisürü insan var sal artık şunu piyasaya
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trsinapsis 5 yıl
İstediği kadar etkinlik düzenlesin
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kucukyenici 5 yıl
Yeni çerçeveleri tanıtmak için mi? (2 Senedir Sony beklemekten harap olduk. Bu kadar eleştiriye de tahammül edin). Ya da gelsin eksi'ler. :-)
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General. 5 yıl
Boyutları biliniyor zaten bilmeden eleştirmek moda oldu bu sene Z1S ideal boyutuyla donanımıyla efsane bir model olacak bana göre
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mipa90 5 yıl
Rajeesh
4.3 ekranlı telefonun kasası artık s4 boyutunda olur

boyutları belli zaten araştırmadan yorum yapıyorsunuz galaxy s2 buyuklugunde telefon
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Rajeesh 5 yıl
4.3 ekranlı telefonun kasası artık s4 boyutunda olur
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Alper# 5 yıl
Adam gibi güncelleme yapsınlar sonra suçlu ben oluyor :)
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