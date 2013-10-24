Sony Mobile, 12 Kasım'da bir etkinlik düzenleyebilir





Eylül başında kamera odaklı ve Snapdragon 800 yognasetli Xperia Z1 modelini tanıtan Sony, kısa bir süre önce de daha küçük boyutlu Xperia Z1f modelini Japonya pazarı için tanıtmıştı.





Asya'dan gelen bilgiler Sony'nin 12 Kasım'da Çin'in Şangay şehrinde bir etkinlik düzenleyeceğine işaret ediyor. Etkinliğin mottosu ise Harekette Kalın olarak belirlenmiş.





Bir süredir Xperia Z1f modelinin Xperia Z1S olarak global pazarlara açılacağı dile getiriliyordu. Lansmanın bunun üzerine olabileceği belirtiliyor. Z1S modelinde 4.3 inçlik 720p ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.





Ancak etkinlik bölgesine bakıldığında Asya kıtasına yönelik bir cihaz tanıtılabileceği de idda ediliyor. Bu cihaz 8 çekirdekli MediaTek tasarımı MT6592 yongaseti barındıran ve 6 inçlik 720p ekrana sahip Xperia Tianchi olacak. Bazı kaynaklar ise her iki modelin de etkinlikte lanse edileceğini dile getiriyor.





An itibariyle resmi bir davetiye olmadığı için bilgilerin ne kadar gerçeğe yakın olduğu belirsiz. Ancak ilerleyen günlerde daha çok detayın elde edilmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Mobile-to-hold-event-on-Nov-12-will-it-bring-Xperia-Z1S-globally_id48639