Sony Mobile, merkezini İsveç'ten Tokyo'ya taşıyor





Geçtiğimiz yıl Ericsson'un SE ortaklığındaki payını satın alarak Sony Mobile Communications şirketini kuran Japon teknoloji devi, kısa süre sonra mobil bölümün merkezini Londra'dan İsveç'in Lund şehrine taşımıştı. XperiaBlog.net'in haberine göre; Sony, altı ay sonra tekrar merkezini değiştirmeyi planlıyor.

Halihazırda Londra'da pazarlama ve iletişim ile ilgili bölümleri faaliyet göstermeye devam eden Sony Mobile, İsveç'te oldukça geniş bir üsse sahip. Merkez, Tokyo'ya taşınacak. Ancak dünyanın en büyük iletişim ekipmanı tedarikçisi olan Ericsson ile etkileşim devam ettiği için araştırma-geliştirme takımının Lund'da kalacağı tahmin ediliyor. Böylece Sony Mobile, Londra, Lund ve Tokyo'da konumlanan takımlarıyla büyük öneme sahip pazarları yakından takip edebilecek.

1 Ekim'de resmen memleketi Japonya'ya taşınması beklenen Sony'nin mobil bölümü merkez binası, uzak doğulu şirketin eski yenilikçi ruhunu tekrar yakalamak istediği için yer değiştirmiş olabilir. Tüketici elektroniğinin diğer alanlarında yeni teknolojilere öncülük etmeye devam eden Sony, mobil sektörde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar görmeyi umuyoruz.

http://www.xperiablog.net/2012/07/05/sony-mobile-moving-hq-from-sweden-to-tokyo-on-october-1st/