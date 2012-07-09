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Sony Mobile, merkezini İsveç'ten Tokyo'ya taşıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Ericsson'un SE ortaklığındaki payını satın alarak Sony Mobile Communications şirketini kuran Japon teknoloji devi, kısa süre sonra mobil bölümün merkezini Londra'dan İsveç'in Lund şehrine taşımıştı. XperiaBlog.net'in haberine göre; Sony, altı ay sonra tekrar merkezini değiştirmeyi planlıyor.
Halihazırda Londra'da pazarlama ve iletişim ile ilgili bölümleri faaliyet göstermeye devam eden Sony Mobile, İsveç'te oldukça geniş bir üsse sahip. Merkez, Tokyo'ya taşınacak. Ancak dünyanın en büyük iletişim ekipmanı tedarikçisi olan Ericsson ile etkileşim devam ettiği için araştırma-geliştirme takımının Lund'da kalacağı tahmin ediliyor. Böylece Sony Mobile, Londra, Lund ve Tokyo'da konumlanan takımlarıyla büyük öneme sahip pazarları yakından takip edebilecek.
1 Ekim'de resmen memleketi Japonya'ya taşınması beklenen Sony'nin mobil bölümü merkez binası, uzak doğulu şirketin eski yenilikçi ruhunu tekrar yakalamak istediği için yer değiştirmiş olabilir. Tüketici elektroniğinin diğer alanlarında yeni teknolojilere öncülük etmeye devam eden Sony, mobil sektörde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar görmeyi umuyoruz. 

http://www.xperiablog.net/2012/07/05/sony-mobile-moving-hq-from-sweden-to-tokyo-on-october-1st/ Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
jovanovic
Sony, mobil sektörde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar görmeyi umuyoruz.
Kim umuyor ? Ortada bir şey yok...

Zaten ortada birşey olmadığı için umuyoruz.
jovanovicSony, mobil sektörde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi akıllı telefon ve tablet bilg...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Amedra 6 yıl
ben başından beridir orada biliyordum şaşırdım.dogrusu
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E_Aydin35 6 yıl
Büyük zararlar ve maddi çöküşler ile son zamanlarda pazardaki hakimiyeti konusunda ciddi kayıplar yaşadı inşallah bu yer değiştirme gelecekde yapacakları işler için iyi olur..
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Oziko 6 yıl
Xperia'yı üç vakte kadar iyi yerlerde görüyorum ben.
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YGA 6 yıl
Japonya'ya taşıımasıyla büyük bir maddi kar elde edebilirler. Umarım bunu telefon fiyatlarına da yansıtır .
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gfbekir 6 yıl
isvec'te oldugunu daha yeni ögrendim
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xxxx1 6 yıl
öyleya ortada hol yok yımırta!.. yok,:D bu yüzden umulur... hatta ben dua bile ediyorum...
Sony siz olmaz hoca...Made in Japan!..
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
jovanovic
Sony, mobil sektörde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar görmeyi umuyoruz.
Kim umuyor ? Ortada bir şey yok...

Zaten ortada birşey olmadığı için umuyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +18
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jovanovic 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

jovanovic

Sony, mobil sektörde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar görmeyi umuyoruz.
Kim umuyor ? Ortada bir şey yok...


Zaten ortada birşey olmadığı için umuyoruz.

Ortada bir şey yok derken, bir belirti yok anlamında söylemiştim... Bir başarıdan ziyade...
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Mcnyt 6 yıl
Sony'nin yeni nesil xperia serisini bekliyoruz, bakalım 4 çekirdek 2012 için hayal mi olacak, yoksa one x ve s3'e güzel bi rakip mi gelecek?
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jovanovic 6 yıl
Sony, mobil sektörde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar görmeyi umuyoruz.


Kim umuyor ? Ortada bir şey yok...
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JohnLord 6 yıl
Sony eğer xperia u ya verdiği yanlış güncellemeyi sorunları düzeltmezse
gözümden düşecek...
ANDROİD 4.0.4 de sinyal sorunu ve wifi sorunu devam ederse birdaha hayatım boyunca sony telefon almam.
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