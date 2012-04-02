Sony, NEX-FS700 4K sinema kamerasını resmi olarak duyurdu

Haber Editörü
Devam eden NAB 2012 dijital medya fuarında tanıtılacağına dair iddialar ortaya çıkan Sony'ye ait NEX-FS700 4K sinema kamerası resmi olarak duyuruldu. 9000$ fiyat etiketine sahip model Amerika'da NEX-FS700U, Avrupa'da ise NEX-FS700E olarak yaz aylarında piyasada olacak.
NEX-FS700 modeli asıl olarak 1080p video kaydı yapabiliyor. 4K çözünürlükte kayıt imkanı ise daha sonra bir yazılım güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak. 4K video kaydı harici bir Sony kaydediciye 3G HD-SDI aktarım teknolojisi ile transfer edilecek.
Kamera Full HD çözünürlükte saniyede 120 kareye kadar 16 saniyelik Super Slow Motion veya 240 kareye kadar 8 saniyelik Super Slow Motion çekimi yapabiliyor. 480 veya 960 kareye kadar çözünürlükten ödün vererek de çekim yapılabiliyor.
Değiştirilebilir lensler, entegre ND filtreleri, toplamda 11.6 milyon piksellik Super 35 CMOS sensörü ile FS700 modeli tüm 35mm'lik SLR ve DSLR lensleri ile uyumlu.
NEX-FS700U modelinin 3G HD-SDI ve HDMI arabirimi ile 50p ve 60p full HD görüntü aktarımı yapılabiliyor. Ayrıca 24p, 25p, 30p ve HD 60i kare hızlarında da aktarım yapılabiliyor.
Kamera içerisinde HXR-FMU128 flash belleği bulunurken, SD ve Memory Stick'lere de uyumluluk sunuyor.
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bhphotovideo.com/...
Burda bunu 20000TL'ye falan satarlar, daha bile fazla olabilir. Bu kadar para vereceksin ve alet 28mbits 4:2:0 dahili kayıt yapacak. Harcanan paraya yazık.
1080p 240 fps dışında hiçbir numarası olmayan bir cihaz. Bu fiyata gider bir dslr, iki tane kaliteli lens, ses kayıt cihazı, ışık, tripod vs alırsın.
ha bu arada ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı ingilizce forumlarda, bu bahsedilen 28k çözünürlüğün interpolasyonla sağlandığı söyleniyor. zaten hangi bilgisayar, hangi ram'le 28k videoyu montajlayabilir ki?
Açıkçası Red marka kamerayı ilk defa duydum
ayrıca ufak büyük kamera tartışması olmuş, Hollywood`da her boyda kamera vardır ve çekim alanına göre bu kameraları seçiyorlar, kalem boyutunda kamera bile var tahmin edilebileceği gibi bu kameralar normal boyuttaki sinema kameraları kalitesinde çekim yapamaz bu yüzden de bu kameraların çektiği görüntülerin çözünürlülüğü yükseltip kalitesini düzeltiyorlar 1920`lerin sinemasında değiliz, sinema filmi çekimi; birtek filmi çektiğin gibi montaja gönder ile sınırlı olsun, ben bu işin içindeyim diyen bir arkadaş olmuş açıkçası o işin içinde olduğundan şüpheliyim
bu konuda gösterilen sony marka kamerada ufak çaplı reklam çekimleri kısa film çekimleri çeşitli ufak projelerde kullanılabilir diye düşünüyorum (anladığım kadarı fiyatıda ucuzda sayılmazmış kim tercih eder bu kamerayı merak ediyorum)
panavision sadece amerika'da kullanılıyor dostum. panavision kameralar satılamadığı için, sadece kiraya verilebildiği için, bu kiralama ofisleri de sadece amerika'da olduğu için. bu yüzden avrupa sineması'nda da arri kullanılır, bizim yönetmenlerde kullanıyor. ama tabii isteyen istediği kamerayı kullanır, canon 7d ile film çektiler adamlar.
Sana daha bir önceki mesajımda söyledim, bunlar yalansa ben bu sitelerin yalancısıyım dedim, adamlar kalkmış son derece prof bir site yapmış, bunu benim gibi konunun dışında olan kaç insana gösterirsen göster o siteye inanır, telefon numarasına varıncaya kadar hepsi var, Reduser forumlarında da şirket tarafından bir yalanlama göremedim, ama zaten kendi sitelerinde 617 modelinin olmadığını da daha önce burada yazdım. Çünkü neden yokmuş?
617 bir kamera modeli değilmiş, Red Epic'e takılan bir sensörmüş, bunu da yeni öğrendim, ayrıca 2008 deki fiyatı 53,000 dolar.
artık bu na ne diyeceksin çok merak ediyorum, bu da fotoşop ve epic 617 ile ilgili o profesyonel siteler hepsi kolpa mı?
redcamcentral.com/...
Son bir bilgi daha vereyim senin ''o 28K görüntü bu kamerayla çekilmiş Fuji+GX617'' dediğin kamerada epic 617 sensor takılı. Fuji ve Kanon kameralara takılabiliryormuş. Bana ''gel de sana ordan cevap vereyim'' dediğin RED user forumlarında yazıyor. Daha fazla sinirlenme diye link vermiyorum.
Red user forumlarında da nedense Epic 617 hakkında bir çok yazı var, 28K olduğunu da yazmışlar, hemde red user moderatörü tarafından yazılan bilgiler, artık ikimizden biri yanlış biliyor ama kim, red kamerası kullanıp da bilmemen gerçekten yazık olmuş.
bak gerçekten söylüyorum inan bana kaç senedir o forumdayım sabah gözlerimi açtığım gibi foruma bakıyorum.
Red Epic'in fiyatı 30bin dolar sadece body ve bu hiçbirşey enaz 2 adet 128GB lık ssd lazım ki tanesi 2000$ ssd lerin lens lazım cart lazım curt lazım 50bin dolar ortaya koymadan epic le doğru düzgün birşey çekemessiniz.Aynı şekilde scarlet te 10bin dolar ama sadece body yi almakla bitse keşke
Red Epic ve Scarlet i görmediğiniz için boş boş konuşmayın ikiside el kamerası canon 1dx boyutundalar nerdeyse ağırlık olarak 3Kg
Arkadaşım sen ciddimisin bu yorumu yaparken? Kalkmış bir de video eklemişsin sanki bu film Full HD kamera ile çekilmiş, kafan mı güzel, tekrar söylüyorum kimsenin Sony'i küçümsediği yok, Sony'nin Sinema sektörüne bu zamana kadar yaptıkları tartışılmaz, bahsettiğimiz şey bu kamera hakkında. 35mm kameralar yanında bu kamera hiç bir şeydir, 4K çözünürlük 35MM kameralar yanında düşük bir çözünürlüktür ama kalkıp da piksel hesabı yapamam çünkü biri Analog biri de dijital kamera. 35MM kamera nedir ayrıntılı bilgiyi burdan alabilirsin.
en.wikipedia.org/...
Burayı da okursanTransformers'ın standart 35MM kameralar ile çekildiğiniz okuyabilirsin.
Dark of the Moon employed both regular 35mm film cameras and specially-developed 3-D cameras
en.wikipedia.org/...
Benim bahsettiğim Red Epic değil, Red Epic 617, Red Epic ise 5K standart zaten, kalkıp da Red firmasının sitesinde bu bilgiyi okumamış olduğumu mu düşündüz? Red Epic 617 özel bir model ve satışı yok, bildiğim kadarı ile sadece kiraya veriliyor. Az çok bu işin içinde iseniz ne demek istediğimizi çok rahat anlamanız gerekir, burda kimse Sony'i küçümsemedi, dediğimiz şey 4K sinema standartı değil, 35mm Sinema standartıdır ve 4K'dan daha fazla bir çözünürlüğe sahiptir. En baştan beri anlatmaya çalıştığımız şey bu, burda Sony'nin 35 mm kamerası yok demedik, Sony Kameralar ile Sinema filmi çekilmiyor da demedik, burda haberde söz konusu olan model gerçek bir Sinema kamerası Standartı deği bahsettiğimiz şey bu.
Hatta forumda bu konu ile ilgili bir haber daha vardı Red Epic'e ait 5K çöznürlük resmini kendi elimle verdim yine veriyorum, ama 28K kolpa değil.
Bu linkde de kolpa dediğiniz kamera ile çekilmiş 28K fotoğraf var. İnanmıyorsanız resimi indirip pc de açıp bakın (95megabyte) 28k var mıymış, yok muymuş.
scarletuser.com/...
ki düşük versiyonu Fs100 ü 5 bin dolar olacakmış.
ne yazıkki hala film emisyonları yakalayamıyorlar daha zamanları var.
outta 4:2:2 kaydediyor gayet iyi ama tabi para verip ek kaydedici alman lazım.
Sony FS100 – 4:2:0 l (No ND/4:2:2 HDMI) output)
Canon C-Series DSLR 4:2:0 (No ND/4:2:2 HDMI/4K output)
Sony FS700 – 4:2:0 (ND Filters/8-bit HD-SDI/4K output)
Sony'e olan nefret var bu yorumlarda aslında milletin karın ağrısı bu, birşey çaktıklarından değil...
''Kamera Full HD çözünürlükte saniyede 120 kareye kadar 16 saniyelik Super Slow Motion veya 240 kareye kadar 8 saniyelik Super Slow Motion çekimi yapabiliyor. 480 veya 960 kareye kadar çözünürlükten ödün vererek de çekim yapılabiliyor.''
Bunun anlamını bilen zaten gıkını çıkaramaz...Ayrıca o milattan kalma Tank gibi gövdelerle kıyaslanarak bu el kamerası Sony'nin bu aleti tüketiciye yönelik gibi olmuş tarzda laflar sadece içi boş laflardır...sizin o el kamerası diye ebatlarıyla hor gördüğünüz aletlerle Hollywood'da adamlar Transformers 3: Dark of The Moon'u çekiyor...