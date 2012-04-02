Sony, NEX-FS700 4K sinema kamerasını resmi olarak duyurdu

Devam eden NAB 2012 dijital medya fuarında tanıtılacağına dair iddialar ortaya çıkan Sony'ye ait NEX-FS700 4K sinema kamerası resmi olarak duyuruldu. 9000$ fiyat etiketine sahip model Amerika'da NEX-FS700U, Avrupa'da ise NEX-FS700E olarak yaz aylarında piyasada olacak.





NEX-FS700 modeli asıl olarak 1080p video kaydı yapabiliyor. 4K çözünürlükte kayıt imkanı ise daha sonra bir yazılım güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak. 4K video kaydı harici bir Sony kaydediciye 3G HD-SDI aktarım teknolojisi ile transfer edilecek.





Kamera Full HD çözünürlükte saniyede 120 kareye kadar 16 saniyelik Super Slow Motion veya 240 kareye kadar 8 saniyelik Super Slow Motion çekimi yapabiliyor. 480 veya 960 kareye kadar çözünürlükten ödün vererek de çekim yapılabiliyor.





Değiştirilebilir lensler, entegre ND filtreleri, toplamda 11.6 milyon piksellik Super 35 CMOS sensörü ile FS700 modeli tüm 35mm'lik SLR ve DSLR lensleri ile uyumlu.





NEX-FS700U modelinin 3G HD-SDI ve HDMI arabirimi ile 50p ve 60p full HD görüntü aktarımı yapılabiliyor. Ayrıca 24p, 25p, 30p ve HD 60i kare hızlarında da aktarım yapılabiliyor.





Kamera içerisinde HXR-FMU128 flash belleği bulunurken, SD ve Memory Stick'lere de uyumluluk sunuyor.