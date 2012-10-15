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Sony Nexus X'e ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
64
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony Nexus X'e ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı
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Bu yıl birden fazla Nexus telefonu piyasaya sürmesi beklenen Google'ın iş ortakları arasında yer alması beklenen Sony'nin Nexus X adlı cihazı internete sızmış olabilir. Picasa'da Nexus X adıyla paylaşılan iki fotoğrafta, Japon üreticinin saf Google tecrübesiyle geliştirilmiş bir yazılımın yüklü olduğu aygıtı görüntülenmiş. Photoshop ile düzenlenmiş olma ihtimali bulunan Sony Nexus X'e ait görsellerde cihazın Xperia logosuna sahip olmadığı ve Google amblemini taşıdığı anlaşılıyor.
LG'nin Nexus 4, HTC'nin Nexus 5 ve Samsung'un Nexus 2 modellerinden sonra gün yüzüne çıkan Nexus X'in sol kısmında üç pinli aksesuar bağlantı çıkışı ve microUSB ya da microHDMI portu yer alıyor. Arka kapağının alt kısmı fırçlanmış alüminyumla kaplı olan telefon, dolaşım butonlarını ekran üzerinde ihtiva ediyor. Bunun dışında Sony Nexus X ile alakalı hiçbir bilgiye sahip değiliz. Daha önce NTT Docomo'nun yol haritasında Sony Xperia Nexus adıyla bir ürün listelenmişti. Gelen görüntüleri destekleyen tek delil şimdilik bundan ibaret.
Aşağıdaki kaynak bağlantısından fotoğrafları yer aldığı Picasa galerisine ve paylaşımı gerçekleştiren şahsın profiline ulaşabilirsiniz. Şuan için görüntülerdeki aygıtın gerçek mi yoksa Photoshop ile oluşturulmuş bir konspet mi olduğunu kesin bir şekilde  ifade etmek güç. En geç iki hafta içerisinde yeni Nexus programıyla alakalı bir duyurunun gerçekleşmesi ve tüm bu ürünlerin gün yüzüne çıkması bekleniyor. 
Sony Nexus X'e ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı
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https://picasaweb.google.com/108671929019653454071 Yorum Yaz
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acmtncy 7 yıl en beğenilen
alüminyum kasalı ve güzel tasarımlı bir nexus cihazı piyasanın tozunu attırır. telefon gerçekse şu fotoğraftan bile çok şık bir telefon geleceğini görülebiliyor. biri nexusları samsung ve lg'nin plastik kasası ve dandik tasarımından kurtarmalıydı. bu telefon tam bunu yapmış.
alüminyum kasalı ve güzel tasarımlı bir nexus cihazı piyasanın tozunu attırır. telefon gerçekse şu fotoğraftan bile çok şık bir telefon geleceğini görülebiliyor...
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.Hector. 7 yıl
Tv kumandasından esinlendiler galiba.
3 Yanıt Yanıtla +5
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The Tenth Doctor 6 yıl
Sony kısmı fotomontaj.
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Mihrali Bey 6 yıl
YALAN HABER YALAN...
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Raikirin 7 yıl
Bir an acaba olabilir mi demiştim..
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DH Misafiri 7 yıl
Tasarim xperia arc gibi olsa daha guzl olurdu boyle kalinlik cok fazla gbi duruo
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Reis-i Eagles 7 yıl
fake. elemanın biri nabız ölçmek için yapmış.

www.xperiablog.net/2012/10/19/sony-nexus-x-hoaxer-reveals-all/

hatta adım adım belirtmiş bile.
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jackchilina 7 yıl
Bundan sonra çok beklersin Sony !!!
JellyBean olayından sonra biraz zor satarsın !!!!
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Vash The Stampede 7 yıl
arkadaki sony logosunu yapıştıramamışlar herhal. hiç de bombeli bir yüzeyde durur gibi durmuyor. copy-paste olmuş orası.
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RANJ 7 yıl
Bloodlust
gönül isterki gerçek tasarım bu olsun ve alttaki led bar xperia u gibi kişiselleştirilebilsin :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sony Nexus telefonunu buna benzer yaparsa tasarım ödülünüde alır, istediği büyük satışıda yapar. Bütün teknoloji meraklılarının Nexus telefonlara karşı büyük ilgisi var. Bunun sebebide hem Googlenin hemde telefon firmalarının bu telefonlara vermiş olduğu güncelleme önceliği. Üzerine üst düzey telefonda olması gereken donanımlarda eklenince ortaya harika bir cihaz çıkıyor. Günümüzde işletim sisteminin güncellenmesi önemli bir durumken biz kulanıcıların Nexus modellerini alması akıllıca olur.Gerçi Sony çoğu ürününe bile güncelleme getirerek kullanıcılarını ortada bırakmıyor. Ben Sony'nin tasarımınıda, arayüzünüde, güncelemelere verdiği önemide oldukça seviyorum. Bu modelinede tam bir amiral gemisine yakışacak şekilde donanım eklerse çok satacağına eminim.
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bukalemun56 7 yıl
bence photosohp çünkü SONY yazısı ile aşağı doğru olan paralel çizgilere bakarsanız. SONY yazısının yakınlaştıkça artan derinliği o çizik yada iz her neyse orda yok
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MuhendisKD 7 yıl
Arkadaşlar ne çirkin şey bu. Sony bence tasarımcılarının hepsini işten çıkarmalı. Göze hitap eden bir cihazı yok. Eski Iphone Yeni S3 kullanıcısı olarak, OS'ta android, tasarımda Apple. Apple'a Android portlanabilse Apple Iphone 5 alırım.
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RaymondSerway 7 yıl
Nexuslar eş zamanlımı tanıtılacak?
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wolverine55 7 yıl MuhendisKD
MuhendisKD

Arkadaşlar ne çirkin şey bu. Sony bence tasarımcılarının hepsini işten çıkarmalı. Göze hitap eden bir cihazı yok. Eski Iphone Yeni S3 kullanıcısı olarak, OS'ta android, tasarımda Apple. Apple'a Android portlanabilse Apple Iphone 5 alırım.

acaba xperia p ile iphone u yanyana getirip inceledinmi
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Guest 7 yıl
tasarımı bilmem de isim gerçekçi. yakında alfabede harfler bitince ne yapacaklar acaba
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Technotronic 7 yıl
A.F. ASLAN

tasarımı bilmem de isim gerçekçi. yakında alfabede harfler bitince ne yapacaklar acaba


Eskisi gibi rakamlara dönerler
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