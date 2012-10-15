Sony Nexus X'e ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı





Bu yıl birden fazla Nexus telefonu piyasaya sürmesi beklenen Google'ın iş ortakları arasında yer alması beklenen Sony'nin Nexus X adlı cihazı internete sızmış olabilir. Picasa'da Nexus X adıyla paylaşılan iki fotoğrafta, Japon üreticinin saf Google tecrübesiyle geliştirilmiş bir yazılımın yüklü olduğu aygıtı görüntülenmiş. Photoshop ile düzenlenmiş olma ihtimali bulunan Sony Nexus X'e ait görsellerde cihazın Xperia logosuna sahip olmadığı ve Google amblemini taşıdığı anlaşılıyor.

LG'nin Nexus 4, HTC'nin Nexus 5 ve Samsung'un Nexus 2 modellerinden sonra gün yüzüne çıkan Nexus X'in sol kısmında üç pinli aksesuar bağlantı çıkışı ve microUSB ya da microHDMI portu yer alıyor. Arka kapağının alt kısmı fırçlanmış alüminyumla kaplı olan telefon, dolaşım butonlarını ekran üzerinde ihtiva ediyor. Bunun dışında Sony Nexus X ile alakalı hiçbir bilgiye sahip değiliz. Daha önce NTT Docomo'nun yol haritasında Sony Xperia Nexus adıyla bir ürün listelenmişti. Gelen görüntüleri destekleyen tek delil şimdilik bundan ibaret.

Aşağıdaki kaynak bağlantısından fotoğrafları yer aldığı Picasa galerisine ve paylaşımı gerçekleştiren şahsın profiline ulaşabilirsiniz. Şuan için görüntülerdeki aygıtın gerçek mi yoksa Photoshop ile oluşturulmuş bir konspet mi olduğunu kesin bir şekilde ifade etmek güç. En geç iki hafta içerisinde yeni Nexus programıyla alakalı bir duyurunun gerçekleşmesi ve tüm bu ürünlerin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

https://picasaweb.google.com/108671929019653454071