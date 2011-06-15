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Sony PS Vita için yeni depolama medyası ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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 Sony çıkardığı her oyun konsolu için ayrı bir depolama medyası üretmesiyle ün yapmış bir firma. Hal böyle olunca depolama birimleri de bağlı olduğu konsolla tarihe gömülüyor. PS 2'deki Memory Card, PSP'deki UMD bunlardan bazıları.
Öyle görünüyor ki Sony yeni kahramanı PS Vita için de bir ekosistem oluşturmak istiyor. E3 2011 fuarında resmi olarak tanıtılan PS Vita modeli dokunmatik ekranı ve 4 çekirdekli işlemcisiyle üst seviye bir oyun deneyimi sunacak. WiFi versiyonuna 249$, 3G versiyonuna 299$ fiyat biçilen PS Vita için ne tür bir hafıza kullanacağı açıklanmamıştı.
Geçtiğimiz günlerde internete düşen bu fotoğraf yeni medyanın çok yakında tanıtılacağının işaretini veriyor. SD kart boyutlarında olan depolama birimi şu an piyasadaki hafıza kartlarının hiç birisine benzemiyor. 4/8/16/32GB boyutlarında olduğu görülen kartların fiyatlar bilinmiyor.

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Bloodstain 8 yıl en beğenilen
4/8/16/32GB boyutlarında olduğu görülen kartların farklı fiyatlarda olacağı tahmin ediliyor.

Yok birde fiyatları aynı olsaydı, ne saçma bir cümle bu yahu.
4/8/16/32GB boyutlarında olduğu görülen kartların farklı fiyatlarda olacağı tahmin ediliyor.Yok birde fiyatları aynı olsaydı, ne saçma bir cü...
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1ses1 8 yıl
Pro duo larda ne vardı. İlla yeni bir teknoloji yeni masraf. Sanki vita yı sony değilde farklı bir firma üretiyor.
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sadtneverdie 8 yıl
Sony şaka gibisin. İnsanlara kendi ürünlerini dayatmakta rakibin yok.
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TheOnu 8 yıl
androidli akıllı telefonların donanım olarak vitaya yetişmesi zaten çok zaman almayacak. pil sorununuda çözdüler mi nah satarlar o cihazı. ben 6 ay önce psp aldım, hafıza kartına 220 lira para bayıldım, beni yine aynısını yaşamak zorunda bırakanlar utansın
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hacı.basat 8 yıl
USB flash bellek gibi yaygın herkesin kullandığı bir taşıyıcı varken böyle yeni bir taşıyıcıyı bu cihaza özel yapmanın manası, 1 TB hızlı belleğin de olsa gel bana 16gb bellek için dünya para bayıl, yoksa oynatmam demektir. Etiğini bücüğünü geçtim, kesinlikle ahlaki bulmuyorum. Öncelikle dev firma eliyle, kasten, isteyerek dünya kaynaklarının israfıdır, Sony'nin işine geldiğinde ben buyum dediği çevrecilik, insaniyet gibi kavramların hepsine ters.
Önceki yıllarda benzer işler karıştırmış sony herkesi aynı bilgi tecrübede kaldı zannediyor, buraya yazıyorum, tanıdığım bildiğim hiç kimseye PS Vita aldırmayacağım, tavsiye etmeyeceğim, bu politikalarını anlatacağım. Bu cihaz için PS3 kalitesi yalanına ses çıkarılmadı belki ama bu yaptıklarını sineye çekmem.
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astaf 8 yıl
hiç dert etmiyorum çinliler sd kullanmak için aparatını çıkatır
örnek sd to memory stick pro duo
dealextreme.com/...
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patrain 8 yıl
multimedya diyince sony .d
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xxxx1 8 yıl
Dayatmaya karşıyız bu Apple de olsa Sony olsa Vestel de olsa... yıllarca bunu telefonlarında da yaptı gerizekalı bir soket kulaklık girişi ve pro duo kartları milleti mahkum ettiler...yıllar sonra 3,5 jak girisi ve sd karta izin verdiler...ne karışırsın be adam içindeki karta ya yapmayın bu işleri...
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met@lrock 8 yıl
İşini biliyor Sony :)
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napolyon94 8 yıl
sırf bu yüzden cihazdan soğudum sony çok gözüm düşüyor zaten bu sıra
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sadtneverdie 8 yıl
Batuist
acaba bu konsolada oyunlar psp godaki gibi PCden mi aktarılacak? böyle bir hafıza kartı tasarlasalar oyunlar için güzel olur.

sony nin tasarlayacağı bir kart asla güzel olamaz. Standart kartların neyi yetmiyor?
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Batuist 8 yıl

sadtneverdie

Batuist



acaba bu konsolada oyunlar psp godaki gibi PCden mi aktarılacak? böyle bir hafıza kartı tasarlasalar oyunlar için güzel olur.




sony nin tasarlayacağı bir kart asla güzel olamaz. Standart kartların neyi yetmiyor?

o zaman korsanı çok kolay yayılır. kendi oyunlarınız için kendinizin geliştireceği ve şifreli olarak sunalacak ve kopyalanması daha zor bir oyun taşıma sisteminin anormal karşılanacak bir tarafını göremiyorum. nintendo ds öyle yapınca kimse eleştirmedi. ama onun oyun konsollarında da özel hafıza kartları var ve kopyalamanız mümkün değil.. o zaman onuda eleştirelim neden kopyalayamayacağımız bir şekilde oyunları sunuyorsunda korsanını rahat rahat alamıyoruz nintendo.. ban sana!!! var mı böyle bir mantık!!
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Batuist 8 yıl
acaba bu konsolada oyunlar psp go'daki gibi PCden mi aktarılacak? böyle bir hafıza kartı tasarlasalar oyunlar için güzel olur.
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séquestre 8 yıl
sadtneverdie
Sony şaka gibisin. İnsanlara kendi ürünlerini dayatmakta rakibin yok.

Kesinlikle..
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