Sony PS Vita için yeni depolama medyası ortaya çıktı





Sony çıkardığı her oyun konsolu için ayrı bir depolama medyası üretmesiyle ün yapmış bir firma. Hal böyle olunca depolama birimleri de bağlı olduğu konsolla tarihe gömülüyor. PS 2'deki Memory Card, PSP'deki UMD bunlardan bazıları.

Öyle görünüyor ki Sony yeni kahramanı PS Vita için de bir ekosistem oluşturmak istiyor. E3 2011 fuarında resmi olarak tanıtılan PS Vita modeli dokunmatik ekranı ve 4 çekirdekli işlemcisiyle üst seviye bir oyun deneyimi sunacak. WiFi versiyonuna 249$, 3G versiyonuna 299$ fiyat biçilen PS Vita için ne tür bir hafıza kullanacağı açıklanmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde internete düşen bu fotoğraf yeni medyanın çok yakında tanıtılacağının işaretini veriyor. SD kart boyutlarında olan depolama birimi şu an piyasadaki hafıza kartlarının hiç birisine benzemiyor. 4/8/16/32GB boyutlarında olduğu görülen kartların fiyatlar bilinmiyor.