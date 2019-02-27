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Resident Evil serisi 90 milyonluk satış rakamına ulaştı

Japon oyun devi Capcom, Resident Evil serisinin dünya genelinde toplam 90 milyon adetlik satış rakamına ulaştığını açıkladı. Resident Evil, büyük bir farkla Capcom'un en çok satan serisi durumunda.
2 ay
2,9b
1
4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Video oyun tarihinin en ünlü serilerinden olan Resident Evil, satış rakamlarıyla rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan yapımcı firma Capcom, serinin dünya genelindeki toplam satış adetinin 90 milyona ulaştığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Resident Evil 2 oyunu da ayrıca Capcom'da yüzleri güldürüyor. Japon oyun devi, RE2 Remake'in sadece bir ay içerisinde 4 milyon adet sattığını açıkladı. RE2 Remake bildiğiniz gibi hem serinin hayranları tarafından hem de genel anlamda eleştirmenler tarafından inanılmaz olumlu yorumlar almayı başarmıştı.

Ayrıca Bkz. "Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı"
Korku oyunları türünde tarihin en iyisi olarak gösterilen Resident Evil, ilk kez 1996 yılında oyuncularla buluşmuştu. Geride bıraktığımız 23 yıllık sürede ise ana yapımlar, spin-offlar ve remakeler olmak üzere serinin tam 24 farklı oyunu piyasaya sürüldü. Korku oyunlarının genel anlamda çok fazla popülariteye ulaşamadığını düşünürsek Resident Evil'ın yakaladığı 90 milyonluk satış adetinin gerçekten de inanılmaz bir başarı olduğunu rahatlıkla söylenebilir.

Resident Evil serisinin kökleri ise 1989 yılında yayınlanan Sweet Home isimli korku oyununa kadar dayanıyor. Capcom, ilk Resident Evil oyununu aslında Sweet Home'un bir remake versiyonu olarak geliştirmeye başlamış. Hatta şirketin asıl amacı oyunun ismini de yine Sweet Home koymakmış. Ancak ABD'de aynı isimde başka bir oyunun olduğu öğrenilince Capcom mecburen değişikliğe gitmek zorunda kalmış ve son olarak Resident Evil isminde karar kılınmış.

Resident Evil serisinin bir sonraki yapımının henüz kesinleşmemiş olsa da Resident Evil 3 Remake olacağı tahmin ediliyor. Resident Evil 8 ise daha sonraki bir tarihte gelecek. Serinin ayrıca dizi ve film uyarlamaları için de yeni çalışmalar var. Resident Evil uzun bir süre daha popülerliğini koruyacak gibi.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-02-27-resident-evil-2-shipments-pass-4-million Yorum Yaz
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Cute Hentai 2 ay en beğenilen
Capcom'da gülen yüzler (temsili)
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scorpion20 2 ay
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arekamint 2 ay
hayranı çok (ben dahil) artması ümidiyle :)
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TetraYazilim 2 ay
NEMESİS gelsin, yine racccon city sokaklarında dolaşmak istiyoruz.
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Cute Hentai 2 ay en beğenilen
Capcom'da gülen yüzler (temsili)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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