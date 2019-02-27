Resident Evil serisi 90 milyonluk satış rakamına ulaştı

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"Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı"

Video oyun tarihinin en ünlü serilerinden olan Resident Evil, satış rakamlarıyla rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan yapımcı firma Capcom, serinin dünya genelindeki toplam satış adetinin 90 milyona ulaştığını duyurdu.Geçtiğimiz ay piyasaya sürülenoyunu da ayrıca Capcom'da yüzleri güldürüyor. Japon oyun devi, RE2 Remake'in4 milyon adet sattığını açıkladı. RE2 Remake bildiğiniz gibi hem serinin hayranları tarafından hem de genel anlamda eleştirmenler tarafından inanılmaz olumlu yorumlar almayı başarmıştı.Korku oyunları türünde tarihin en iyisi olarak gösterilen Resident Evil,a oyuncularla buluşmuştu. Geride bıraktığımız 23 yıllık sürede ise ana yapımlar, spin-offlar ve remakeler olmak üzere serinin tam 24 farklı oyunu piyasaya sürüldü. Korku oyunlarının genel anlamda çok fazla popülariteye ulaşamadığını düşünürsek Resident Evil'ın yakaladığı 90 milyonluk satış adetinin gerçekten de inanılmaz bir başarı olduğunu rahatlıkla söylenebilir.Resident Evil serisinin kökleri iseisimli korku oyununa kadar dayanıyor. Capcom, ilk Resident Evil oyununu aslında Sweet Home'un bir remake versiyonu olarak geliştirmeye başlamış. Hatta şirketin asıl amacı oyunun ismini de yine Sweet Home koymakmış. Ancak ABD'de aynı isimde başka bir oyunun olduğu öğrenilince Capcom mecburen değişikliğe gitmek zorunda kalmış ve son olarak Resident Evil isminde karar kılınmış.Resident Evil serisinin bir sonraki yapımının henüz kesinleşmemiş olsa da Resident Evil 3 Remake olacağı tahmin ediliyor. Resident Evil 8 ise daha sonraki bir tarihte gelecek. Serinin ayrıca dizi ve film uyarlamaları için de yeni çalışmalar var. Resident Evil uzun bir süre daha popülerliğini koruyacak gibi.