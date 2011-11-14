Sony, Panasonic ve Samsung, 3D gözlük standardı girişimini başlatıyor

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Avatar filmiyle hızlı bir şekilde hayatımıza giren 3D teknolojisi gerek farklı standartlar gerekse yüksek fiyatlar nedeniyle ilk günkü ivmesini kaybetmiş durumda. Görüntü teknolojisi devleri Samsung, Panasonic, Sony ve X6D Ltd, Ağustos ayında farklı 3D gözlük standardını ortadan kaldırmayı amaçlayan Full HD 3D Gözlük Girişimi'ni başlatmayı düşündüklerini duyurmuştu.
Duyurunun ardından Changhong Electric, FUNAI Electric, Hisense Electric, Hitachi, Mitsubishi, Royal Philips, Seiko Epson, Sharp, SIM2 Multimedia, TCL Corporation, Toshiba ve ViewSonic firmaları da girişimi destekleyeceklerini açıklamıştı.
Geçtiğimiz hafta yapılan son duyuruda ise Full HD 3D Gözlük Girişimi'nin 3D active shutter gözlüklerin standartlaştırılması için lisanslama programına resmen başlandığı açıklandı.
Program kapsamında Kızılötesi - IR ve Bluetooth uyumlu radyo frekansı - RF kullanan tüm 3D aktif gözlükler lisanslama sürecinden geçecek. Bu standarda katılmak ve kullanmak isteyen firmalar için başvuru prosedürleri, lisanslama ücretleri gibi bilgiler www.fullhd3Dglasses.com
sitesinde yayınlanmış durumda.
Gerek yayıncı gerekse alıcı bileşenleri kullanacaklar yıllık 10 000$ gibi bir ücret ödemek zorunda. Girişimin resmi olarak hayata geçmesinin ardından ay sonunda bir test laboratuvarı da kullanıma açılacak. Lisanslanan ürünler burada test edildikten sonra kullanılabilir onayını alacak.
Girişimle en azından 3D teknolojisinin önündeki engellerden birinin bertaraf edilmesi amaçlanıyor. Ancak yüksek fiyatlar, eksik içerik veya göz sağlığına olan yan etkileri gibi pek çok engelin de üzerinde düşünülmesi gerekiyor.
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LG insanlığa düzgün fiyata düzgün teknolojiler sunuyor. Aralarında anlaşma yapan bu firmalar tam kapitalist yam yam yüksek fiyat politikası güden ve insanları sonuna kadar sömüren firmalar
Bu yam yam kapitalist firmalar LG ile başa çıkamayınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Böyle saçma bir hataya girişecekler. Çünkü bu anlaşmaya katılan her firma kesinlikle aktif gözlük üretmek zorunda kalacak. Böyle olunca ne olacak LG FPR 3D kalitesiyle 3D tv de arayı açıp gidecek anlaşmaya katılan firmalar pasif teknolojiyi kullanmayacakları için geri dönüşü olmayan bir yola girecekler.
3D tvler de FPR dan daha iyisi üretilene kadar en iyisi FPR
Not: Gözlüksüz 3D denin daha gideceği çok yol var. Henüz başında Toshibanın ürettiği o gözlüksüz 3D tv de öyle FPR gibi geniş açılardan ve hareket özgürlüğü ile izlenmiyor görüntüler. TV nin tam karşısında put gibi hareketsiz durulması gerekiyor. Az çaprazdan dahi izlenmiyor. Ailecek izlemek falan hikaye o tv de
Elbette ki gidecek çok yol var en azından son kullanıcı adına ama ilerlemenin gözlüksüz bir düzeneğe doğru olması herkesin ortak isteği ve desteklediği bir olgu olsa gerek...
donanimhaber.com/...
en.wikipedia.org/...
bu sistemi kullanıyor !
ben active gözlüğü olupta ailecek 3d izleyeni görmedim. max. 2 adet gözlüğü olan var evinde. ben kullanamadıktan sonra, fiyatları el yaktıktan sonra ne yapayım active gözlüklü 3d tv leri.
akıl var fikir var.
Yani lg 3d de en iyi geçen de söyledim. Bunlar onun bitirmenin peşinde.
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