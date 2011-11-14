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Sony, Panasonic ve Samsung, 3D gözlük standardı girişimini başlatıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avatar filmiyle hızlı bir şekilde hayatımıza giren 3D teknolojisi gerek farklı standartlar gerekse yüksek fiyatlar nedeniyle ilk günkü ivmesini kaybetmiş durumda. Görüntü teknolojisi devleri Samsung, Panasonic, Sony ve X6D Ltd, Ağustos ayında farklı 3D gözlük standardını ortadan kaldırmayı amaçlayan Full HD 3D Gözlük Girişimi'ni başlatmayı düşündüklerini duyurmuştu.

Duyurunun ardından Changhong Electric, FUNAI Electric, Hisense Electric, Hitachi, Mitsubishi, Royal Philips, Seiko Epson, Sharp, SIM2 Multimedia, TCL Corporation, Toshiba ve ViewSonic firmaları da girişimi destekleyeceklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta yapılan son duyuruda ise Full HD 3D Gözlük Girişimi'nin 3D active shutter gözlüklerin standartlaştırılması için lisanslama programına resmen başlandığı açıklandı.  
Program kapsamında Kızılötesi - IR ve Bluetooth uyumlu radyo frekansı - RF kullanan tüm 3D aktif gözlükler lisanslama sürecinden geçecek. Bu standarda katılmak ve kullanmak isteyen firmalar için başvuru prosedürleri, lisanslama ücretleri gibi bilgiler www.fullhd3Dglasses.com
sitesinde yayınlanmış durumda.

Gerek yayıncı gerekse alıcı bileşenleri kullanacaklar yıllık 10 000$ gibi bir ücret ödemek zorunda. Girişimin resmi olarak hayata geçmesinin ardından ay sonunda bir test laboratuvarı da kullanıma açılacak. Lisanslanan ürünler burada test edildikten sonra kullanılabilir onayını alacak.

Girişimle en azından 3D teknolojisinin önündeki engellerden birinin bertaraf edilmesi amaçlanıyor. Ancak yüksek fiyatlar, eksik içerik veya göz sağlığına olan yan etkileri gibi pek çok engelin de üzerinde düşünülmesi gerekiyor.

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karaköy_soğancısı 8 yıl en beğenilen
kim ne derse desin FPR...
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DH Misafiri 7 yıl
3D BLURAY FİLM 25 adet animasyon 22 adet film 5 adet belgesel TOPLAM 52 ADET 3D FİLM LİSTE VE BİLGİ İCİN ARAYIN 05327172245
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Virtual Reality 8 yıl
SG (Aktif) gözlüklerin zerre elle tutulur yanı yok. Neymiş 3D de 1080p görüntü veremiyormuş yarısı kadar veriyormuş :):) Yav artılarının yanında 1080p verememesi teferruat bence o kadar çok pozitif yan var ki FPR teknolojisinin Aktif gözlük almak için bir neden dahi bulamıyorum.
LG insanlığa düzgün fiyata düzgün teknolojiler sunuyor. Aralarında anlaşma yapan bu firmalar tam kapitalist yam yam yüksek fiyat politikası güden ve insanları sonuna kadar sömüren firmalar
Bu yam yam kapitalist firmalar LG ile başa çıkamayınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Böyle saçma bir hataya girişecekler. Çünkü bu anlaşmaya katılan her firma kesinlikle aktif gözlük üretmek zorunda kalacak. Böyle olunca ne olacak LG FPR 3D kalitesiyle 3D tv de arayı açıp gidecek anlaşmaya katılan firmalar pasif teknolojiyi kullanmayacakları için geri dönüşü olmayan bir yola girecekler.
3D tvler de FPR dan daha iyisi üretilene kadar en iyisi FPR
Not: Gözlüksüz 3D denin daha gideceği çok yol var. Henüz başında Toshibanın ürettiği o gözlüksüz 3D tv de öyle FPR gibi geniş açılardan ve hareket özgürlüğü ile izlenmiyor görüntüler. TV nin tam karşısında put gibi hareketsiz durulması gerekiyor. Az çaprazdan dahi izlenmiyor. Ailecek izlemek falan hikaye o tv de
1 Yanıt Yanıtla
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aras 8 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Not: Gözlüksüz 3D denin daha gideceği çok yol var. Henüz başında Toshibanın ürettiği o gözlüksüz 3D tv de öyle FPR gibi geniş açılardan ve hareket özgürlüğü ile izlenmiyor görüntüler. TV nin tam karşısında put gibi hareketsiz durulması gerekiyor. Az çaprazdan dahi izlenmiyor. Ailecek izlemek falan hikaye o tv de

Elbette ki gidecek çok yol var en azından son kullanıcı adına ama ilerlemenin gözlüksüz bir düzeneğe doğru olması herkesin ortak isteği ve desteklediği bir olgu olsa gerek...
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bordoomavii 8 yıl
Yazık lg ile baş edemeyince adamlar ne yapacağını şaşırdı. Ben mecburmuyum senin şarjlı gözlüğünü almaya. İyiki lg almışım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bu haberle çok daha iyi anlıyorum.
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aras 8 yıl
Toshiba bunu üretmişken bu standard gözlük, bir pazarlama stratejisinden öte değil, tabii ki her malın bir kör alıcısı olur demişler o ayrı mesele:)

donanimhaber.com/...
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SEO-Uzmanı 8 yıl
sony sinemalarda
en.wikipedia.org/...
bu sistemi kullanıyor !
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El_domingo 8 yıl
gozluklu sistemde... gozluk bi dert sarji bir dert gozluk sayisi baska dert...gozluk olduktan full hd olsa da ne olur olmasa ne olur..
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FreeRun 8 yıl
gözlüksüz 3D istiyoruz!! (çoktan buldularda, önce gözlüğü sattırıp kaymağını yiyecekler her zamanki gibi(bende almıyacak işte gözlük falan)
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m.t.y. 8 yıl
fpr gözlük teknolojisi varken bunlarınki boşuna çaba. lg cinema serisi bir tv ile birlikte almışım 7 adet gözlüğümü baş dönmesi, pil derdi, şarj derdi olmadan mis gibi izliyoruz ailecek 3d filmleri.
ben active gözlüğü olupta ailecek 3d izleyeni görmedim. max. 2 adet gözlüğü olan var evinde. ben kullanamadıktan sonra, fiyatları el yaktıktan sonra ne yapayım active gözlüklü 3d tv leri.
akıl var fikir var.
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drserk 8 yıl
çok eski olmayan bir haber de anket ve araştırma gibi bir şey yapmışlar 3D tv satışları düştü diye. 3d telefon yapmasını biliyor da gözlüksüz 3D tv mi yapamıyor bu kadar firma! teknolojiyi bir adım ileri değil bir karış ileriye taşımayın sonra da emzik bekleyen bebek gibi ağlayın TV lerimiz satılmıyor satılmayacak diye!!
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Foo Fighters 8 yıl
parka
Sırf bunun için LG almaya karar verdim .

Yani lg 3d de en iyi geçen de söyledim. Bunlar onun bitirmenin peşinde.
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parka 8 yıl
Sırf bunun için LG almaya karar verdim .
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