Sony, Panasonic ve Samsung, 3D gözlük standardı girişimini başlatıyor

Avatar filmiyle hızlı bir şekilde hayatımıza giren 3D teknolojisi gerek farklı standartlar gerekse yüksek fiyatlar nedeniyle ilk günkü ivmesini kaybetmiş durumda. Görüntü teknolojisi devleri Samsung, Panasonic, Sony ve X6D Ltd, Ağustos ayında farklı 3D gözlük standardını ortadan kaldırmayı amaçlayan Full HD 3D Gözlük Girişimi'ni başlatmayı düşündüklerini duyurmuştu.





Duyurunun ardından Changhong Electric, FUNAI Electric, Hisense Electric, Hitachi, Mitsubishi, Royal Philips, Seiko Epson, Sharp, SIM2 Multimedia, TCL Corporation, Toshiba ve ViewSonic firmaları da girişimi destekleyeceklerini açıklamıştı.





Geçtiğimiz hafta yapılan son duyuruda ise Full HD 3D Gözlük Girişimi'nin 3D active shutter gözlüklerin standartlaştırılması için lisanslama programına resmen başlandığı açıklandı.

Program kapsamında Kızılötesi - IR ve Bluetooth uyumlu radyo frekansı - RF kullanan tüm 3D aktif gözlükler lisanslama sürecinden geçecek. Bu standarda katılmak ve kullanmak isteyen firmalar için başvuru prosedürleri, lisanslama ücretleri gibi bilgiler www.fullhd3Dglasses.com

sitesinde yayınlanmış durumda.





Gerek yayıncı gerekse alıcı bileşenleri kullanacaklar yıllık 10 000$ gibi bir ücret ödemek zorunda. Girişimin resmi olarak hayata geçmesinin ardından ay sonunda bir test laboratuvarı da kullanıma açılacak. Lisanslanan ürünler burada test edildikten sonra kullanılabilir onayını alacak.





Girişimle en azından 3D teknolojisinin önündeki engellerden birinin bertaraf edilmesi amaçlanıyor. Ancak yüksek fiyatlar, eksik içerik veya göz sağlığına olan yan etkileri gibi pek çok engelin de üzerinde düşünülmesi gerekiyor.