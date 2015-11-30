Sony PlayStation 4'e yedinci çekirdek desteği geliyor





Her işlem gücü gerektiren cihazda olduğu gibi konsollarda da işlemci çekirdeklerine ihtiyaç duyuluyor. Özel tasarımlara sahip olan konsol yongaları bildiğimiz işlemcilerden farklı bir çalışma mekaniğine sahip. Üreticilerin belirli nedenlerle bağlı kaldıkları bu farklı mekanikler zamanla esnetilebiliyor.





Sony'nin PlayStation 4 konsolunda 1.6GHz saat hızında çalışan Jaguar işlemcisi kullanılıyor ve işlemcide iki adet 4 çekirdekli x86-64 modülü yer alıyor. Böylece toplam çekirdek sayısı 8 oluyor. Bununla birlikte son kullanıcıya yansıyan çekirdek sayısı 6 zira Sony, 2 çekirdeği geliştiricilerin erişimine kapalı tutuyor ve işletim sisteminin akıcı çalışması için ayırıyor.





Microsoft da Xbox One konsolunda aynı mantığı izliyor. Konsolda 1.75GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli özelleştirilmiş Jaguar işlemcisi yer alıyor. Yine Microsoft da bunun 6 çekirdeğini geliştiricilere açmıştı ancak yıl başında bir güncelleme yaparak yedinci çekirdeği de listeye ekledi. Böylece gelişticilere oyunları için daha fazla güç kullanma imkanı doğmuştu. Hatta Assassin’s Creed Unity'nin Xbox One üzerinde daha akıcı çalışması ve GTA 5 oyununda zorlu yüklerin altından kalkılması bu sayede olmuştu. Şimdi benzer bir hamle Sony'den geliyor.





Sony'nin yeni bir yazılım geliştirme aracı güncellemesinde ortaya çıkan kod satırlarına göre PS 4 konsolundaki yedinci çekirdeğin geliştircilerin erişimine açılması planlanıyor. Bu sayede daha güçlü ve akıcı performans sergileyen oyunların geliştirilmesi mümkün olacak. Hali hazırda 30 milyon satış barajını geride bırakan PS 4 için güç yüklemesi yapmak Xbox One ile aradaki farkı korumasına da yardımcı olacaktır.

http://wccftech.com/7th-cpu-core-ps4-possibly-unlocked-by-recent-sdk-update/