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Sony PlayStation 4'e yedinci çekirdek desteği geliyor

Sony'nin baştan beri geliştiricilere kapalı tuttuğu PlayStation 4'teki iki işlemci çekirdeğinden birisi, rakibine güç anlamında avantaj sağlayabilmek adına erişime açılıyor.
3 yıl
5,2b
1
13
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony PlayStation 4'e yedinci çekirdek desteği geliyor


Her işlem gücü gerektiren cihazda olduğu gibi konsollarda da işlemci çekirdeklerine ihtiyaç duyuluyor. Özel tasarımlara sahip olan konsol yongaları bildiğimiz işlemcilerden farklı bir çalışma mekaniğine sahip. Üreticilerin belirli nedenlerle bağlı kaldıkları bu farklı mekanikler zamanla esnetilebiliyor. 

Sony'nin PlayStation 4 konsolunda 1.6GHz saat hızında çalışan Jaguar işlemcisi kullanılıyor ve işlemcide iki adet 4 çekirdekli x86-64 modülü yer alıyor. Böylece toplam çekirdek sayısı 8 oluyor. Bununla birlikte son kullanıcıya yansıyan çekirdek sayısı 6 zira Sony, 2 çekirdeği geliştiricilerin erişimine kapalı tutuyor ve işletim sisteminin akıcı çalışması için ayırıyor. 

Microsoft da Xbox One konsolunda aynı mantığı izliyor. Konsolda 1.75GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli özelleştirilmiş Jaguar işlemcisi yer alıyor. Yine Microsoft da bunun 6 çekirdeğini geliştiricilere açmıştı ancak yıl başında bir güncelleme yaparak yedinci çekirdeği de listeye ekledi. Böylece gelişticilere oyunları için daha fazla güç kullanma imkanı doğmuştu. Hatta Assassin’s Creed Unity'nin Xbox One üzerinde daha akıcı çalışması ve GTA 5 oyununda zorlu yüklerin altından kalkılması bu sayede olmuştu. Şimdi benzer bir hamle Sony'den geliyor. 

Sony'nin yeni bir yazılım geliştirme aracı güncellemesinde ortaya çıkan kod satırlarına göre PS 4 konsolundaki yedinci çekirdeğin geliştircilerin erişimine açılması planlanıyor. Bu sayede daha güçlü ve akıcı performans sergileyen oyunların geliştirilmesi mümkün olacak. Hali hazırda 30 milyon satış barajını geride bırakan PS 4 için güç yüklemesi yapmak Xbox One ile aradaki farkı korumasına da yardımcı olacaktır.  

http://wccftech.com/7th-cpu-core-ps4-possibly-unlocked-by-recent-sdk-update/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ac1DBuRN 3 yıl en beğenilen
+5-10 fps kazanımı işletim sisteminin kasılmasına sebep olmayacaksa ne güzel.
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Patren 3 yıl
boşuna birin ikinin hesabını yapmasınlar açacaklarsa hepsini açsınlar VR oyunlar çıkınca tüm çekirdekleri açıp overclock yapsalar bile işlemcilerin nefesi çok çabuk kesilcek
oyunlar downgrade olmadan VR da çalıştıramacaklar
boşuna birin ikinin hesabını yapmasınlar açacaklarsa hepsini açsınlar VR oyunlar çıkınca tüm çekirdekleri açıp overclock yapsalar bile işlemcilerin nefesi çok ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ardabeyim 3 yıl
Cihazın limitleri zaten belliydi ve böyle bir şey olacağı da önceden biliniyordu sadece Oculus'a karşı yaptıkları VR hamlesi cihazlardaki SoC'lerin eskimesini 1 sene öne çekti.
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ygultekin82 3 yıl
Konsolu konsol yapan donanimdan ziyade oyunlardir.Bu konsollara yeterli sayida AAA oyun çıkmıyor.Neslin sıkıntısı bu bence.PS3 remastered edition oldu PS4
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Tolgá 3 yıl
x86 tabanlı platform seçmek saçmalık. ne güzel power pc tabanlı işlemcileri vardı konsolların.

nvidia gpu kullansaydı sony ve Microsoft gtx 970 veya 960
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Master_Evil 3 yıl
cihazın limitlerine çok çabuk ulaştılar bu sefer
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Seefoo 3 yıl
Çoklu ekran kurulumları,120 Hz monitörler,en son da VR derken son birkaç yılda pc donanımları hayli yol aldı her ne kadar türkiye bize maliyetten dolayı nasib olmasada.Tüm bunlar son nesil konsolların çabuk eskimesine yol açtı.

Asıl merak ettiğim bir sonraki nesilde hem mevcut grafiklerin üstüne koyacak hem de downgrade olmadan VR çalıştıracak güçte bir konsol kaç para olur?
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*siteci* 3 yıl
Ps5'in gelmesine az kaldı belli ki, donanımı yetiştiremiyorlar.
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Doom II 3 yıl
bu ne demek konsollar daha ilk yıllarında çırpınmaya can çekişmeye başladılar bile zaten zayıf donanımlarla ölü doğdular sebebi de her iki firmanında bu dönemi ara geçiş olarak kullanmaları diyebiliriz teknoloji çok hızlı ilerliyor zaten özellikle gpu açısından bu yüzden konsolların max 5 yıl dayanması bile büyük başarı sayılır
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ankasr13e 3 yıl
Cok indirim geldi PS4 lere bu aralar. Sanki yeni bir konsol gelecek gibi. Oyle olursa cok bos bir PS4 donemi gecirmis olacagiz.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
ps3 ile ps4 arasındaki gibi uzun sürmiycek bu sefer yeni nesile geçişimiz.Ps5 yakın meşaleleri yakın.
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wustti 3 yıl
boş işler. oyın oynayan adamlar aradaki farkı anlamıyor bile. sony kağıt üzerinde güçlü. hissedilir fark yok.
türkiye açısından sony sadece türkçe oyun desteği ile önde.
xbox ise ucuz live üyeliği. ücretsiz kaliteli oyunlar ve joüstik ile öne çıkıyor. kime ne lazımsa onu alsın.
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Patren 3 yıl
boşuna birin ikinin hesabını yapmasınlar açacaklarsa hepsini açsınlar VR oyunlar çıkınca tüm çekirdekleri açıp overclock yapsalar bile işlemcilerin nefesi çok çabuk kesilcek
oyunlar downgrade olmadan VR da çalıştıramacaklar
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swat882 3 yıl
VR lar geliyor, konsolların güncellenmesi şart, ben 2017 diyorum
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