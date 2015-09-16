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Sony, Playstation 4'ü renklendirecek yeni kaplama ve DualShock kontrolcülerini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,3b
1
18
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony, Playstation 4'ü renklendirecek yeni kaplama ve DualShock kontrolcülerini duyurdu
 
Sony Tokyo Game Show 2015 kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni özelleştirme seçeneklerini duyurdu. Bu seçenekler arasında Playstation 4'ün üzerine eklenen renkli kaplamalar ve dual shock 4 modelleri yer alıyor.
Kaplamalar hali hazırda satışta olan siyah ve beyaz renkli modellere sarı, altın, pembe, açık mavi, kırmızı ve mor renk seçenekleri ekliyor. 21 dolar fiyat etiketine sahip bu ürün PS4 üzerindeki HDD bölümü üzerine ortaya farklı bir görüntü çıkarmayı amaçlıyor. DualShock 4 ise altın, gümüş, metalik siyah ve saydam şeklinde dört farklı seçeneğe sahip. Fiyatları ise 54 dolar seviyesinde.
Altın ve Gümüş Dualshock 4 modellerinin Avrupa çıkış tarihinin açıklanmadığını belirtelim. Rengarenk yeni ürünler ilk olarak 6 Kasımda Japonya'da satışa sunulacak. Playstation 4 kullanıcıları olarak sizler bu tarz aksesuarlara ilgi duyar mıydınız?

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kadirirdem 4 yıl
kristal ve gold rengi süper duruyor....
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Master_Evil 4 yıl
crystal'i hiç beğenmedim
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turkprince 4 yıl
Platstation güzelmiş :) başlık hatalı olmuş.
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Okisht 4 yıl turkprince


düzelttim teşekkürler
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BekirTemel 4 yıl
Şu beyaz PlayStation neden hep daha zor bulunur anlamam oysa ki benim tercihim o olurdu.
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silverygt 4 yıl
Dualshock'lar bildiğim kadarıyla '' ayrı birer ürün '' olarak satılacak yani çıkar tak tarzı kaplama değil.. AMa zaten ps4 ün faceplate tarafı gelse avrupaya yeter.. sanayi tezgahına döndü çizik çizik üstü
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DH Misafiri 4 yıl
Steel Black ve Gold efsane olmuş
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Xagdas 4 yıl
Sonra neden Apple büyük marka derler? Takip edildiği için (taklit değil - taklit edenler de var tabi).
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snakefatih 4 yıl
Fena değil
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Mianfei 4 yıl
Playstation'ı olan kardeşlerimiz için güzel haber zira ben silver olanı çok beğendim. Bizede nasip olur umarım
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trkarapanda123asd 4 yıl
Baya güzel gözüküyor
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SEO-Uzmanı 4 yıl
koyu gri olan, güzel duruyor !
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Hasemi 4 yıl
Siyah olsun bizim olsun...
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tugares 4 yıl
Reklam, pazarlama ve kamera yazılımı bölümündekileri işten çıkarmalı bence Sony. Şahsen kontrolcü ile bu reklamın karşılıklı ilgisini çözemedim. Hani sadece Video olsa anlayamazdım zira zaten rengârenk oynuyorum

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