Sony, Playstation 4'ü renklendirecek yeni kaplama ve DualShock kontrolcülerini duyurdu

Sony Tokyo Game Show 2015 kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni özelleştirme seçeneklerini duyurdu. Bu seçenekler arasında Playstation 4'ün üzerine eklenen renkli kaplamalar ve dual shock 4 modelleri yer alıyor.

Kaplamalar hali hazırda satışta olan siyah ve beyaz renkli modellere sarı, altın, pembe, açık mavi, kırmızı ve mor renk seçenekleri ekliyor. 21 dolar fiyat etiketine sahip bu ürün PS4 üzerindeki HDD bölümü üzerine ortaya farklı bir görüntü çıkarmayı amaçlıyor. DualShock 4 ise altın, gümüş, metalik siyah ve saydam şeklinde dört farklı seçeneğe sahip. Fiyatları ise 54 dolar seviyesinde.

Altın ve Gümüş Dualshock 4 modellerinin Avrupa çıkış tarihinin açıklanmadığını belirtelim. Rengarenk yeni ürünler ilk olarak 6 Kasımda Japonya'da satışa sunulacak. Playstation 4 kullanıcıları olarak sizler bu tarz aksesuarlara ilgi duyar mıydınız?