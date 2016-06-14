Sony Playstation VR 13 Ekim'de $399'dan satışa sunuluyor

E3'deki basın etkinliğinde Sony merakla beklenen sanal gerçeklik sistemi Playstation VR'ın piyasaya çıkış tarihini duyurdu. PSVR 13 Ekim tarihinde $399/€399 fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. Firma basın toplantısında sistemin piyasaya çıkışından itibaren sene sonuna kadar sanal gerçeklik ortamında oynanabilecek 50 oyunun piyasaya çıkacağı sözünü de verdi.

Bu 50 oyun içinde önemli oyun serileri de yer alıyor; Final Fantasy XV, Resident Evil (Ocak'ta geliyor), Star Wars Battlefront: X-Wing VR Mission, Batman: Arkham VR.

PSVR yanında Sony basın toplantısında yeni bir kontrolcüsünü de tanıtmış durumda; VR Aim. FPS oyunları için 1e1 hassasiyet vaadi veren kontrolcü ilk olarak Fairpoint oyunu tarafından desteklenecek. Kontrolcünün özellikleriyle oyunları daha çekici ve sürükleyici hale getirmesi bekleniyor.

Resident Evil ve Fairpoint oyunlarının tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-3640361/PlayStation-virtual-reality-going-sale-October.html