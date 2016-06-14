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Sony Playstation VR 13 Ekim'de $399'dan satışa sunuluyor

Sony Playstation 4 için geliştirdiği sanal gerçeklik sistemi Playstation VR'ın çıkış tarihi ve fiyatını duyurdu. Ekim ayında satışa çıkacak PSVR $399/€399 fiyata sahip. Detaylar haberimizde...
2 yıl
7,6b
1
8
Oyun Konsolları
Caner Köksel
Haber Editörü
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E3'deki basın etkinliğinde Sony merakla beklenen sanal gerçeklik sistemi Playstation VR'ın piyasaya çıkış tarihini duyurdu. PSVR 13 Ekim tarihinde $399/€399 fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. Firma basın toplantısında sistemin piyasaya çıkışından itibaren sene sonuna kadar sanal gerçeklik ortamında oynanabilecek 50 oyunun piyasaya çıkacağı sözünü de verdi.
Sony Playstation VR 13 Ekim'de $399'dan satışa sunuluyor
 
Bu 50 oyun içinde önemli oyun serileri de yer alıyor; Final Fantasy XV, Resident Evil (Ocak'ta geliyor), Star Wars Battlefront: X-Wing VR Mission, Batman: Arkham VR.
PSVR yanında Sony basın toplantısında yeni bir kontrolcüsünü de tanıtmış durumda; VR Aim. FPS oyunları için 1e1 hassasiyet vaadi veren kontrolcü ilk olarak Fairpoint oyunu tarafından desteklenecek. Kontrolcünün özellikleriyle oyunları daha çekici ve sürükleyici hale getirmesi bekleniyor.
Resident Evil ve Fairpoint oyunlarının tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-3640361/PlayStation-virtual-reality-going-sale-October.html Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Eskiden olsa 399 iyi fiyat diyeblirdik ki, 199 dolara 480rx satılıyor, al iki tane o fiyata gtx 1080'i geç, fpsye fps deme.

Ama yinede sony'i tebrik etmek lazım 50 tane vr oyun olacak deniyor ve şöyle bir bakınca neredeyse herkese hitap edebilecek çeşitlilikte vr oyunlar bunlar.
Eskiden olsa 399 iyi fiyat diyeblirdik ki, 199 dolara 480rx satılıyor, al iki tane o fiyata gtx 1080'i geç, fpsye fps deme.Ama yinede sony'i tebrik...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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alito 2 yıl
İçlerinden birtek Resident Evil 7 ilgimi çekti ama bu oyunu VR ile oynamak sağlam sinirler ister.
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kadirirdem 2 yıl
para bu saatten sonra pahalı...
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GoldPunch 2 yıl
İlk gunden alacagim insallah. Guzel duruyor oyunlar.
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*siteci* 2 yıl
Bu VR işi en sonunda sadece uçuş ve yarış oyunları gibi simülasyonlarda ve korku oyunlarında kalıcı olacak gibi geliyor bana. Bir savaş oyununu, yada Gta 5 gibi bir oyunu VR üzerinden oynamak zorlama gibi geliyor bana.
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FreeRun 2 yıl
bu vr işi çok fena geliyor
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alito 2 yıl
İçlerinden birtek Resident Evil 7 ilgimi çekti ama bu oyunu VR ile oynamak sağlam sinirler ister.
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KalemKolik 2 yıl
Japonlara baya iteklemişler. Japon parası son 1 yıldır çılgın gibi yükseliyor. Yılbaşından buyana %25 felan değer kazandı. Yıl sonuna doları geçip gidecek. Yen işi kötü olmuş. Kimse japonyadan almayacağı için sıkıntı yok sanırım.
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redoracle 2 yıl
Eskiden olsa 399 iyi fiyat diyeblirdik ki, 199 dolara 480rx satılıyor, al iki tane o fiyata gtx 1080'i geç, fpsye fps deme.

Ama yinede sony'i tebrik etmek lazım 50 tane vr oyun olacak deniyor ve şöyle bir bakınca neredeyse herkese hitap edebilecek çeşitlilikte vr oyunlar bunlar.
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