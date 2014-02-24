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Sony Smartwatch 2 uyumlu Garmin navigasyon uygulaması artık resmi

5 yıl
7,3b
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3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony Smartwatch 2 uyumlu Garmin navigasyon uygulaması artık resmi
İlk bilgileri geçtiğimiz gün ortaya çıkan Sony Smartwatch 2  uyumlu Garmin navigasyon uygulaması resmi olarak duyuruldu.
Sony'nin Xperia serisi akıllı telefonları için özel olarak hazırlanan Garmin Xperia Edition uygulaması, belirtildiği kadarıyla standart navigasyon bilgileri yanından çevrimdışı harita, canlı trafik bilgisi, hız uyarıları ve şerit rehberi gibi premium özellikler de içeriyor. İki firma tarafından özel olarak hazırlanan uygulama eklentisi sayesinde ise artık Sony SmartWatch 2, Garmin Xperia Edition ya da NAVIGON isimli Android uygulamalarından Bluetooth teknolojisi ile navigasyon bilgilerini üzerine alabiliyor. Bu sayede örneğin akıllı cep telefonları çantadan çıkartılmadan, direkt olarak saat üzerinden yürüyüşe özel navigasyon kullanımı sağlanmış oluyor.
Mart ayında resmi olarak kullanıma sunulacağı açıklanan uygulama ve akıllı saat eklentisinin, 30 günlük deneme sürecine sahip olacağı, bu süre sonrasında tüm özelliklerden yararlanmak içinse aylık 3$ ödenmesi gerektiği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2014/02/24/garmin-xperia-smartwatch-2-nav-app/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YETISEN 5 yıl
Smartwachlara navigasyon gelmesi baya iyi olur.
En azindan ise yarar bi yenilik.
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matmuhendisi 5 yıl
Sony bu iste bası çekiyor
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blackzeros 5 yıl
mesut çevik şu uygulamanın bir incelemsini yapsa güzel olur
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